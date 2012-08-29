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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Motorola, Intel işlemcili ilk cihazlarını 18 Eylül'de resmen duyuracak

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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CES 2012'de Intel ile çok yıllı ortaklık anlaşması imzaladığını açıklayan Motorola, birlikte geliştirdikleri ilk cihazları 18 Eylül'de resmen duyuracak. Londra'da düzenlenecek etkinlik için davetiye yollamaya başlayan tecrübeli üreticinin DROID M adıyla kısa süre önce internete sızan telefonunu sergileyeceği iddia ediliyor.
Intel, Medfield kod adlı Atom işlemcilerini bazı yerel üretici ve operatörlerle piyasaya sürdü. Ancak mevcut çözümlerin kısıtlı satış ağı sebebiyle Santa Clara merkezli teknoloji devi ARM karşısında kayda değer bir başarı elde edemedi. Tabletler konusunda rotasını Android'den Windows'a çeviren yarı iletken üreticisi, akıllı telefonlarda Android ekosistemi üzerindeki çalışmalarını Motorola ve ZTE gibi markalarla sürdürmeye devam edecek.
Atom işlemcili ilk ciddi çözümlerin tanıtılacağı 18 Eylül etkinliğinde, sadece pil ömrü ve test araçlarındaki performansıyla öne çıkan aygıtlar değil, genel anlamda yeni nesil donanımların hakim olduğu telefonların tanıtılması bekleniyor. Motorola'nın Verizon Wireless ile 5 Eylül'de ilk duyurusunu gerçekleştireceğini hatırlatalım.
Mayıs ayında resmen Google tarafından satın alınan Motorola Mobility, yönetici kadrosunda yaşanan önemli değişikliklerin ardından stratejisinde de büyük düzenlemelerde bulunmuştu. Artık az sayıda ürün satışa sunup, üst segmente yönelecek olan mobil sektörün en tecrübeli şirketi, Intel gibi bir çip devine bu pazara dahil olma fırsatı sunarak gelecekte tekrar yeni teknolojilere öncülük eden isim olmayı umuyor. 

http://www.phonearena.com/news/Motorola-to-announce-an-Intel-powered-phone-on-September-18_id33806 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
drum_god 7 yıl en beğenilen yukuberk
yukuberk
Birgün herkes sony'nin önünde eğilecek.

Kafan cok guzelmis kardes gule gule kullan
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mcebi001 7 yıl yukuberk
yukuberk

Birgün herkes sony'nin önünde eğilecek.

mevzu bahis motorolaysa sony tefferruattır yegen....
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nurettinaz 7 yıl
Motorolaya küçüklüğümden beri bir sempatim ve ürünlerine karşıda bir sevgim var. Hatta xoom 2 tabletini gördüğümde başka araştırma yapmadan aldım. Ancak güncelleme konusunda sıkıntılar oluyor. Adamlar ben alırken yaptıkları resmi açıklamada ilk güncelleme alacak olan ürün diyorlardı ama ilk jenerasyonu güncelleme alırken hala bu ürün güncelleme almadı. Onun dışında ne sorun yaşadım ne de keşke balkası olsaydı dedim.
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Terlan244 7 yıl
Iyi bir ish olacagina inaniyorum...
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cagataykoroglu 7 yıl
yukuberk
Birgün herkes sonynin önünde eğilecek.

Yönetim uyumasan?
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yukuberk 7 yıl
Birgün herkes sony'nin önünde eğilecek.
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drum_god 7 yıl yukuberk
yukuberk
Birgün herkes sony'nin önünde eğilecek.

Kafan cok guzelmis kardes gule gule kullan
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mcebi001 7 yıl yukuberk
yukuberk

Birgün herkes sony'nin önünde eğilecek.

mevzu bahis motorolaysa sony tefferruattır yegen....
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