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Motorola, qHD Super AMOLED ekranlı Droid RAZR üzerinde çalışıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
14,3b
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Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Motorola, qHD Super AMOLED ekranlı Droid RAZR üzerinde çalışıyor
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İletişim denildiğinde akla gelen önemli firmalardan olan Motorola, tarihinde önemli bir yere sahip markası Razr'ı Droid ile buluşturmaya hazırlanıyor, hem de bir ilk ile; qHD Super Amoled Ekran...

This is My Next sitesinin yakın kaynaklarından aldığı bilgilere göre Droid Razr, 4.3 inçlik 960x540 qHD çözünürlüğündeki Super AMOLED ekranını Gorilla Glass ile koruma altına alırken; kasasında mukavemet/ağırlık oranı oldukça yüksek olan Kevlar kaplamaya sahip olacak. Geri kalan teknik özellikleri ise Droid Bionic ile benzerlik gösteren telefon; çift çekirdekli 1.2GHz'lik işlemcisinden gücünü alırken üzerinde 1GB'lık sistem belleği ile 1080p çözünürlüğünde video kaydı yapabilen 8MP'lik arka ve HD çözünürlüğündeki ön kamera ile birlikte gelecek.

Telefonun ismini her ne kadar Droid RAZR olarak yazmış olsak da, satışa sunulmadan önce farklı bir isimle (Droid HD) ya da farklı operatörler aracılığıyla daha farklı isimlerle satışa sunulabileceğini belirtmekte fayda var; ayrıca telefonun fiyatı ve satışa sunulacağı tarihin belli olmadığını da...

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Motorola, qHD Super AMOLED ekranlı Droid RAZR üzerinde çalışıyor
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Motorola, qHD Super AMOLED ekranlı Droid RAZR üzerinde çalışıyor
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IL EST MON COCAINE 8 yıl
motoroladan adam olmaz... daha zaten birkaç telefonu( v3,v3i) tasarım konusunda çığır açtı hala çok güzel cihazlar ama onun dışında ne kamera ne ekran ne kullanışlılık bunların hepsi motorolada rezalet xoom a bakın alan geri veriyor yani ben olsam motorola almam kimseye de tavsiye etmem
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JoeyBane 8 yıl
Tasarımı kötü olmuş ama yandan görünüşü güzel. Özellikleri de gayet tatminkar..
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artcraft35 8 yıl
artık akıllı telefon haberleri ilgimi çekmez oldu hangisini okusam 1 veya 1.2 ghz çift çekirdek işlemci 1080p video kaydı ve oynatma 1 gb ram qhd ekran artık video incelemer istiyoruz
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SystemApps 8 yıl
tasarımı güzel zaten özelliklerde çok iyi...Ya artık çift çekirdek standart oldu teknolojiye bak beee..
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sahoron 8 yıl
Ne o kütük mütük:S Bana kalırsa kütük degil de kalas gibi duruyor:D Herkes samsung galaxy ailesinde iphonea benzetiyor diyor bana göre degil ama benzettigini kabul etsem dahi çok güzel benzetiyor ve şık bir telefon çıkıyor. Bu haberde de motoralanın resmen nokia yı kopyaladığını görüyoruz. Saten tabletleride nokiadan çalma. Madem kopyalıyonuz adam gibi kopyalayın demi bu resmen kalas
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El Fuego 8 yıl
Bilgisizlik çok kötü
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Deníz 8 yıl
Telefon kütük gibi duruyor resmen
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Foo Fighters 8 yıl
FaruK_26
ismky ilginç bi tasarımı var ama ben beğenmedim pek.
Tasarımı kötü

"kötü" yazmak istemedim ilginç demekle onu kastettim aslında:)
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kaylene 8 yıl
Motorola birad daha küçük yapsa bide az daha hafif yapsa bide türkiyeye uğrasa iyi olacakta
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OvernightSensation 8 yıl
yunuss.10
qHD S.Amoled ekran varsa Samsung neden kullanmamdı ilginç
RAZR gibi efsane serisi canlanıcak anlaşılan
tasarımı pek hoş gelmedi ama iyi cihaz

Bu cihaz pentile olma ihtimali yüksek bence samsung ondan kullanmamış olabilir.
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Lepanto 8 yıl
Razr deyince aklıma hemen şık tasarımlar ve ince yapı geldi. Telefon Razr'a yakışır bir tasarım ve inceliğe sahip olursa güzel olur, fotoğraftaki tasarım biraz daha geliştirilebilir. Zaten fotoğraftaki telefonun ekranının Super Amoled olmadığı belli, ekran kapalı iken siyaha yakın bir görüntü sunması gerekirken gri kalmış. Neyse, Güzel bir tasarıma sahip, ince ve metal gövdeye sahip ve performans olarak da başarılı bir telefon olursa çok güzel olur. qHD Super Amoled de ilk olacak ama umarım Pentile değildir. Aslında en büyük temennim telefonun ülkemize gelmesi, Motorola artık adam akıllı getirsin ürünlerini ülkemize. Hem seçenek artar, hem de rekabet. Faydası da bize olur
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Silver Eagle 8 yıl
Bence özellikleri gayet iyi gözüküyor.
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Batuist 8 yıl
super amoled bir ekran için telefonun resimdeki ekranı oldukça griye kaçmış.. görüntü yokken s. amoled ekranlar simsiyah bir görüntü veriyor. ama sanırım ekranın kapladığı alanı belirtmek için yapılmış olsa gerek.. super amoled ekranlarda 800*480den başka çözünürlük görmek oldukça güzel olcak.. birde 3.5inçlik bir alana 960x640 piksel sığdırabilsede samsung iphoneda bu muhteşem ekrandan nasibini alsa..
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