Motorola, qHD Super AMOLED ekranlı Droid RAZR üzerinde çalışıyor

İletişim denildiğinde akla gelen önemli firmalardan olan Motorola, tarihinde önemli bir yere sahip markası Razr'ı Droid ile buluşturmaya hazırlanıyor, hem de bir ilk ile; qHD Super Amoled Ekran...

This is My Next sitesinin yakın kaynaklarından aldığı bilgilere göre Droid Razr, 4.3 inçlik 960x540 qHD çözünürlüğündeki Super AMOLED ekranını Gorilla Glass ile koruma altına alırken; kasasında mukavemet/ağırlık oranı oldukça yüksek olan Kevlar kaplamaya sahip olacak. Geri kalan teknik özellikleri ise Droid Bionic ile benzerlik gösteren telefon; çift çekirdekli 1.2GHz'lik işlemcisinden gücünü alırken üzerinde 1GB'lık sistem belleği ile 1080p çözünürlüğünde video kaydı yapabilen 8MP'lik arka ve HD çözünürlüğündeki ön kamera ile birlikte gelecek.

Telefonun ismini her ne kadar Droid RAZR olarak yazmış olsak da, satışa sunulmadan önce farklı bir isimle (Droid HD) ya da farklı operatörler aracılığıyla daha farklı isimlerle satışa sunulabileceğini belirtmekte fayda var; ayrıca telefonun fiyatı ve satışa sunulacağı tarihin belli olmadığını da...