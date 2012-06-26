Motorola, sadece akıllı telefon pazarına odaklanabilir





İnternet devi Google tarafından satın alınan tecrübeli üretici Motorola, akıllı olmayan telefon üretimine son verebilir. DigiTimes tarafından rapor edilen Commercial Times gazetesinin haberine göre; Motorola Mobility, sıradan mobil telefon pazarını 2012 sonunda tamamen terk edebilir.

17,000'in üzerinde telekomünikasyon patentine sahip olan Motorola'nın alımını tamamlayan Mountain View merkezli Google, donanım sektörüne adım atmayacağını defalarca açıklamış olsa da, bu durum onu sahip olduğu üreticinin mobil pazarda odaklanacağı segmentleri belirlemekten alıkoymamış. Gazete, Google'ın Motorola'dan ucuz modeller yerine yenilikçi çözümler geliştirmesini talep ettiğini bildiriyor.

Motorola'nın sıradan ve giriş seviye akıllı telefon modelleri için tasarım üreten Tayvan merkezli Arima Communications'ın alınacak bu karardan en çok etkilenecek şirket olduğu aktarılıyor. Henüz kesin bir sonuca varılmış değil. Ancak geliştirdiği 3300mAh'lik pil ile donattığı RAZR MAXX'ın Amerika'da Verizon iPhone satışlarını geride bırakması üzerine Motorola'nın zaten özgün, yenilikçi çalışmalara daha fazla önem vermeye başlayacağı tahmin ediliyordu.

Alınacak bu kararın Motorola'ya dünyanın en büyük mobil pazarı Çin'de pazar payı kaybı yaşatabileceği göz önünde bulundurulduğunda, 1000 Çin Yuanı seviyesindeki akıllı telefon çalışmalarının devam etme ihtimali yüksek görünüyor.

http://www.digitimes.com/news/a20120625PB200.html