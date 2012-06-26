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Motorola, sadece akıllı telefon pazarına odaklanabilir

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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İnternet devi Google tarafından satın alınan tecrübeli üretici Motorola, akıllı olmayan telefon üretimine son verebilir. DigiTimes tarafından rapor edilen Commercial Times gazetesinin haberine göre; Motorola Mobility, sıradan mobil telefon pazarını 2012 sonunda tamamen terk edebilir.
17,000'in üzerinde telekomünikasyon patentine sahip olan Motorola'nın alımını tamamlayan Mountain View merkezli Google, donanım sektörüne adım atmayacağını defalarca açıklamış olsa da, bu durum onu sahip olduğu üreticinin mobil pazarda odaklanacağı segmentleri belirlemekten alıkoymamış. Gazete, Google'ın Motorola'dan ucuz modeller yerine yenilikçi çözümler geliştirmesini talep ettiğini bildiriyor.
Motorola'nın sıradan ve giriş seviye akıllı telefon modelleri için tasarım üreten Tayvan merkezli Arima Communications'ın alınacak bu karardan en çok etkilenecek şirket olduğu aktarılıyor. Henüz kesin bir sonuca varılmış değil. Ancak geliştirdiği 3300mAh'lik pil ile donattığı RAZR MAXX'ın Amerika'da Verizon iPhone satışlarını geride bırakması üzerine Motorola'nın zaten özgün, yenilikçi çalışmalara daha fazla önem vermeye başlayacağı tahmin ediliyordu. 
Alınacak bu kararın Motorola'ya dünyanın en büyük mobil pazarı Çin'de pazar payı kaybı yaşatabileceği göz önünde bulundurulduğunda, 1000 Çin Yuanı seviyesindeki akıllı telefon çalışmalarının devam etme ihtimali yüksek görünüyor. 

http://www.digitimes.com/news/a20120625PB200.html Yorum Yaz
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ahmetenest 7 yıl
google ın onceligi pazar payından çok yenilikçilik olduğundan motorola da aynı felsefede olması normal
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01halil 7 yıl
Türkiye pazarında rolu olsa reklamı olsa iyi iş yapar gercekten razr maxx pahalı olsa bile bataryasiyla adeta devrim yaptı, telefon çoktan beri piyasada ama bize ne zaman geleceği belli değil birçok motorola hayranı razr maxx bekliyor umarım Türkiyeye bir el atar Motorola
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yuksek 7 yıl
Motorola dayanıklılık, ses kalitesi ve özgün tasarım açısından hep ilgimi çekmiştir. Bu yüzden sadece telefon özelliği taşıyan özellikle giriş-orta seviye cihaz üretimine son vermesi hoşuma gitmez. Galiba Google, Motorola'nın Apple gibi olmasını hayal ediyor.
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SystemApps 7 yıl
kim ne derse desin motorola hayrola
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gorthaur83 7 yıl
Samsung, htc, sony ICS updateleri çıkardı Motorola hala beta testlerde.
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FFadeleSS 7 yıl
Tr pazarına önem verse şu motorola.
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KANUNI61 7 yıl
yazık olur gercekden
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mehmetfahriguven 7 yıl
Bi zahmet.
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muratkaya 7 yıl
Ortalıkta resimleri dolaşan Atrix 3'ü çıkarsın yeter.
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wheelocklr 7 yıl
gösterip vermiyolar resmen.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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xxxx1 7 yıl
strahd_von_zarovich
Şu razr maxx bide bize gelse :S , gösterip vermiyolar resmen.

sanki bedava verecekler,halbuki cony'e verdiğinin 10 katı fazlasına verecek...
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