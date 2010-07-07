Motorola yeni Android'ini tanıttı: Charm

Yakın zamanda lanse ettiği Droid X modeli, kimi kaynaklarca en iyi Android telefon olarak gösterilen Motorola, ürün gamını bir süredir konuşulmakta olan Charm modeliyle genişletiyor. Görselleri bir süredir elden ele dolaşan yeni telefonunu, bugün yaptığı resmi açıklamayla akıllı telefon tutkunlarının beğenisine sunan Motorola, hem profesyonelleri hem de sosyal ağ tutkunlarını hedef alıyor. Android işletim sistemiyle birlikte yeniden yükselişe geçen Motorola, Charm modelinde 2.8-inç boyutunda dokunmatik ekrana yer veriyor. Tam QWERTY klavyesi ile BlackBerry ve Nokia E serisi gibi iş odaklı telefonları da gözüne kestiren Charm, Android 2.1 işletim sisteminin çoklu ortam özellikleri ve yeni Motoblur ara birimiyle kapsama alanına gençleri de alıyor.

Motorola Charm için üzerinde durulan en önemli özellik, Backtrack isimli navigasyon padi. Daha önce yine bir Motorola telefonu olan Backflip isimli modelde benzerini gördüğümüz bu özellik ile kullanıcılar, dokunmatik ekrana bağlı kalmadan, doğrudan home butonunun arkasına konumlandırılan Backtrack navigasyon padi ile telefonu kontrol edebiliyorlar. Yenilenen Motoblur ara birimi ile kontakt, takvim ve fotoğraf senkronizasyonuna olanak tanıyan telefon, Facebook ve Twitter gibi popüler ağlarla doğrudan bağlantı kurabiliyor. Kimi kaynaklarca HTC'nin FriendStream isimli özelliğine benzetilen yeni Motoblur ara birimine ek olarak Charm, Adobe Flash desteği ile geliyor ve Google Maps ile ücretsiz navigasyon yeteneği de sunuyor.

Çoklu dokunmatik özelliğine sahip olan kapasitif ekranı, fiziksel klavyesi ve Backtrack teknolojisinin bir araya gelmesiyle Android dünyasının kullanım verimliliği en yüksek telefonlarından biri olduğu iddia edilen Charm, 3 megapiksel çözünürlüğünde kameraya sahip. 3G, WiFi (802.11n) ve Bluetooth gibi bu sınıftaki telefonlar için artık standart diyebileciğimiz kablosuz iletişim teknolojilerie sahip olan Charm, özelleştirilebilir "canlı" widget desteği ile geliyor. 67.2 x 98.4 x 11.4 mm boyutlarında ve 110 gram ağırlığında olan Motorola Charm, 512MB dahili bellek kapasitesine ek olarak 2GB microSD kart ile gelen Charm, 32GB'a kadar microSD kart desteği sunuyor. İvme ölçer ve yakınlık sensörü ile donatılan Charm, dijital pusulaya da sahip.

RDS destekli radyo ile birlikte MP3/eAAC+/WAV/WMA ve MP4/WMV/H.264/H.263 dosyalarını oynatabilen Charm, Li-Ion 1170 mAh pil ile geliyor ve 2G üzerinden 6 saat 45 dakika, 3G üzerinden 7 saate kadar konuşma ve 334 saate kadar bekleme süresi sunuyor. Motorola Charm'ın bu yaz döneminde Amerika'da T-Mobile tarafından sözleşme ile satışa sunulacağı açıklandı.