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Motorola yeni Android'ini tanıttı: Charm

Motorola'dan Android tabanlı yeni telefon: Charm. QWERTY klavyesi, Backtrack teknolojisi ve yeni Motoblur ara birimiyle Charm iddialı geliyor.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Motorola yeni Android'ini tanıttı: Charm
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Yakın zamanda lanse ettiği Droid X modeli, kimi kaynaklarca en iyi Android telefon olarak gösterilen Motorola, ürün gamını bir süredir konuşulmakta olan Charm modeliyle genişletiyor. Görselleri bir süredir elden ele dolaşan yeni telefonunu, bugün yaptığı resmi açıklamayla akıllı telefon tutkunlarının beğenisine sunan Motorola, hem profesyonelleri hem de sosyal ağ tutkunlarını hedef alıyor. Android işletim sistemiyle birlikte yeniden yükselişe geçen Motorola, Charm modelinde 2.8-inç boyutunda dokunmatik ekrana yer veriyor. Tam QWERTY klavyesi ile BlackBerry ve Nokia E serisi gibi iş odaklı telefonları da gözüne kestiren Charm, Android 2.1 işletim sisteminin çoklu ortam özellikleri ve yeni Motoblur ara birimiyle kapsama alanına gençleri de alıyor.

Motorola Charm için üzerinde durulan en önemli özellik, Backtrack isimli navigasyon padi. Daha önce yine bir Motorola telefonu olan Backflip isimli modelde benzerini gördüğümüz bu özellik ile kullanıcılar, dokunmatik ekrana bağlı kalmadan, doğrudan home butonunun arkasına konumlandırılan Backtrack navigasyon padi ile telefonu kontrol edebiliyorlar. Yenilenen Motoblur ara birimi ile kontakt, takvim ve fotoğraf senkronizasyonuna olanak tanıyan telefon, Facebook ve Twitter gibi popüler ağlarla doğrudan bağlantı kurabiliyor. Kimi kaynaklarca HTC'nin FriendStream isimli özelliğine benzetilen yeni Motoblur ara birimine ek olarak Charm, Adobe Flash desteği ile geliyor ve Google Maps ile ücretsiz navigasyon yeteneği de sunuyor.

Çoklu dokunmatik özelliğine sahip olan kapasitif ekranı, fiziksel klavyesi ve Backtrack teknolojisinin bir araya gelmesiyle Android dünyasının kullanım verimliliği en yüksek telefonlarından biri olduğu iddia edilen Charm, 3 megapiksel çözünürlüğünde kameraya sahip. 3G, WiFi (802.11n) ve Bluetooth gibi bu sınıftaki telefonlar için artık standart diyebileciğimiz kablosuz iletişim teknolojilerie sahip olan Charm, özelleştirilebilir "canlı" widget desteği ile geliyor. 67.2 x 98.4 x 11.4 mm boyutlarında ve 110 gram ağırlığında olan Motorola Charm, 512MB dahili bellek kapasitesine ek olarak 2GB microSD kart ile gelen Charm, 32GB'a kadar microSD kart desteği sunuyor. İvme ölçer ve yakınlık sensörü ile donatılan Charm, dijital pusulaya da sahip.

RDS destekli radyo ile birlikte MP3/eAAC+/WAV/WMA ve MP4/WMV/H.264/H.263 dosyalarını oynatabilen Charm, Li-Ion 1170 mAh pil ile geliyor ve 2G üzerinden 6 saat 45 dakika, 3G üzerinden 7 saate kadar konuşma ve 334 saate kadar bekleme süresi sunuyor. Motorola Charm'ın bu yaz döneminde Amerika'da T-Mobile tarafından sözleşme ile satışa sunulacağı açıklandı.

Motorola yeni Android'ini tanıttı: Charm
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Motorola yeni Android'ini tanıttı: Charm
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tunewiki 9 yıl
Tam aradığım telefon budur :) inşallah tr'ye erken gelir yada 1 yil sonra beklemeye raziyim
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DH Misafiri 9 yıl
BOYLE GUZEL SECENEKLER ÇOĞALSIN Kİ
DİGERLERİNE UÇUK RAKAMLAR VERMEYELİM
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Amore_slx 9 yıl
Vallaha aldığım hiçbir motorola telefondan memnun kalmadım bakalım bu nasıl çıkcak.
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DH Misafiri 9 yıl
Bu cihazı beğenmeyen gitsin kendini en yüksek yerden atsın,Android cok şık ve Motorola...Kaldıkı Motorola Mobilin Atalarındandır !..
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e j d e r 9 yıl
işlemci ? rom bellek?
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sioux 9 yıl
blackberry nin ABD de çok tutması ile bu pazardan biraz çalabilir miyim düşüncesi başka bişey değil, Daha önce Moto Q su vardı ama çok zayıf bir cihazdı.

2-TR piyasası Motonun umrunda bile değil arkadaşlar (evet büyük salaklık ama öyle. kendileri düşünsün. devir ve kullanım oranı en yüksek 5 piyasadan biriyiz )
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aspirin_00 9 yıl
nokia bu sekmentteki telefonu daha iyi fakat dokunmatık ekranlı tl yapsalar daha ilgi çekici olurdu.
ölü doğmuş bir tasarım :D
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Vipracing 9 yıl
Kin V3
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mehmetgirgin 9 yıl
kesin türkiye ye gelmez bence motorola türkiyeye gelse büyür.telefona meraklı bi milletiz.
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colins547 9 yıl
MOTOROLA güzel telefonlar piyasaya sürüyor fakat gerçekten büyümek istiyorsa daha yaygın olmalı.
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Batuist 9 yıl
telefondan ziyade sosyal ağlara erişim cihazı olmuş bu...
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lapya 9 yıl
İlk gozagrım e71 ile androidin bulustugu, motorolanın saglamlıgını da bulacagım bir telefon olmus. Benim için muhtesem bir telefon. Umarım erişebiliriz...
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face1tr 9 yıl
güzel bişeye benziyor
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hooper 9 yıl
tasarımı iğrenç olmuş
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