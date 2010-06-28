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Motorola yeni modeli Charm ile BlackBerry'e meydan okuyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Droid modeliyle akıllı telefon pazarında ciddi bir başarı elde eden ve tanıtmını geçtiğimiz hafta yaptığı yeni Droid X modeliyle bu başarısını ileri götürmeyi hedefleyen Motorola'nın gündeminde şimdi de BlackBerry var. Gelen yeni bilgilere göre, Motorola yeni telefon modeli Charm ile profesyonellere göz kırparken BlackBerry'e de meydan okuyor.

Google Android (Android 2.1) platformunu kullanan, QWERTY tuş takımına sahip yeni telefon, Motorola tarafından geliştirilen özel kullanıcı ara birimine de sahip olacak.Teknik detayları hakkında henüz çok fazla bilgi olmasa da, Charm modelinin profesyoneller iş özelliklerinin yanında gelişmiş sosyal ağ entegrasyonuna sahip olacağı ifade ediliyor.

AT&T tarafından lanse edilmesi beklenen Motorola Charm'ın, Amerika pazarında oldukça güçlü olan BlackBerry'e karşı neler yapacağını zaman gösterecek.


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61gün 9 yıl
bence süper bir alet
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61gün 9 yıl
türkiyeye ne zaman gelir
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Batuist 9 yıl
çok şişman bir telefon görüntüsü veriyor.. artı kimse bunu telefon diye yanında taşımaz sanırım...
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cengaver_s89 9 yıl
klavye sanal mı fiziksel mi onu anlayamadım?
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sadtneverdie 9 yıl
qwerty klavye cok kullanıslı ama bu cıhazları taşımak işkence BB 9000 artık büyük bir yük gibi gelmeye başladı. bu tür cihazlar cep telefonu olmaktan uzak zira cepte taşınmıyorlar.
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