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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Motorola yeni telefonu Droid Bionic'te, Nvidia Tegra 2 yerine TI OMAP4 platformuna adapte oluyor

7 yıl
11,7b
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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İncelemesini yayınladığımız Atrix 4G ve Amerika'da yeni yeni satışa sunulan Droid X2 gibi akıllı telefonlarında işlemci olarak Nvidia'nıon Tegra 2 platformuna yer veren Motorola, hazırlıkları devam eden diğer iki modelinde ise platform tercihini değiştirecek gibi görünüyor. Henüz Motorola tarafından yapılmış resmi herhangi bir açıklama olmamakla birlikte fiziksel klavyeye sahip olan Droid 3 modeline ek olarak ilk tanıtımları Ocak ayında yapılan Droid Bionic modelinde de Texas Instruments'ın OMAP 4 platformu kullanılabilir.

Hatırlanacağı üzere Droid Bionic, Atrix 4G ile birlikte anons edilmiş ve Tegra 2 platformunu kullandığı ifade edilmişti. 4G desteği sunuyor olmasıyla Amerika'da merakla beklenen telefonlar arasında yer alan Droid Bionic için daha önce yapılan bir açıklamada, yapılması gereken bazu ufak güncellemelerden ötürü ertelendiği belirtilmişti. Akıllı telefonların performans ölçümlesini yapmak için kullanılan uygulamalardan NenaMark'ta yer alan bir sonuç, Droid Bionic için yapılan güncellemenin pekte küçük olmadığını ortaya koyuyor.

Haber içerisindeki görselden de anlaşılabileceği üzere, Droid Bionic'te grafik birimi olarak PowerVR SGX 540 yer alıyor. İşte bu detay, cihazda Tegra 2 platformuna yer verilmediğinin en büyük kanıtı. Tabi Imagination firması tarafından geliştirilen grafik birimi, Samsung tarafında da kullanılıyor ancak yakında çıkacak Droid 3 modeli gibi Droid Bionic te daha muhtemelen aynı grafik yongaısını kullanan ve ARM'ın çift çekirdekli Cortex-A9 mimarisini temel alan TI OMAP 4 platformu ile birlikte pazara giriş yapacak.

Android 2.3.3 işletim sistemiyle gelecek olan Droid Bionic, qHD formundaki yani 960 x 540 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik ekrana sahip olacak. 4G LTE desteği ile çift çekirdekli işlemcisi dikkate alındığında, Verizon'un portföyünde ilklerin telefonu özelliğini de taşıyacak olan cihaz, aynı zamanda Motorola'nın pazardaki en güçlü telefon seçeneklerinden biri olacak. Yapılan erteleme çerçevesinde şu an kesin çıkış tarihi bilinmeyen Droid Bionic için Motorola'nın artık son hazırlıkları yaptığı tahmin ediliyor.


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Tr@mmler 7 yıl
sgx 540 bu gidişle smartphoneların 8800 gt si olacak :D
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eresist 7 yıl
ikonlar yanlış duruyor gibi :)
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konix 7 yıl
Ekranının lcd mi tft mi olduğunu bulamadım. Heralde tft dir
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