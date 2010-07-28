Motorola'dan Apple'a yanıt gecikmedi: Droid X kılıf gerektirmez!

Apple geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir video ile iPhone 4'teki sinyal sorunun Motorola Droid X'te de olduğunu iddia etmiş ve aynı videoda bir demo gösterim yapmıştı. Apple'ın bu videosundan sonra gözlerin çevrildiği Motorola cephesinden sert bir açıklama geldi ve firma gazetelere verdiği yeni Droid X ilanında Apple'ı hedef aldı. Motorola açıklamasında "Telefonlarını düzgün çalıştırmak isteyen müşterilerin kılıf kullanmak zorunda olmadığına inanıyoruz, işte bu nedenle Droid X'te çift anten tasarımına yer veriyoruz. Bu, kullanıcılara telefonlarını diledikleri gibi tutup kullanma, hantal bir kılıf olmadan kristal berraklığında görüşme yapma olanağı tanıyor." ifadelerine yer verdi.

Sinyal sorununa rağmen kısa sürede 3 milyonda fazla satan iPhone 4'ün, yeni ülke pazarlarıyla birlikte çok daha yüksek satış rakamlarına ulaşacağı belirtilirken, Motorola Droid X te çıktığı gibi tükenmiş ve satın almak isteyenler ikinci parti için beklemek zorunda kalmıştı.