Motorola'dan Apple'a yanıt gecikmedi: Droid X kılıf gerektirmez!

Apple geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir video ile iPhone 4'teki sinyal sorunun Motorola Droid X'te de olduğunu iddia etmiş ve aynı videoda bir demo gösterim yapmıştı. Apple'ın bu videosundan sonra gözlerin çevrildiği Motorola cephesinden sert bir açıklama geldi ve firma gazetelere verdiği yeni Droid X ilanında Apple'ı hedef aldı. Motorola açıklamasında "Telefonlarını düzgün çalıştırmak isteyen müşterilerin kılıf kullanmak zorunda olmadığına inanıyoruz, işte bu nedenle Droid X'te çift anten tasarımına yer veriyoruz. Bu, kullanıcılara telefonlarını diledikleri gibi tutup kullanma, hantal bir kılıf olmadan kristal berraklığında görüşme yapma olanağı tanıyor." ifadelerine yer verdi.
Sinyal sorununa rağmen kısa sürede 3 milyonda fazla satan iPhone 4'ün, yeni ülke pazarlarıyla birlikte çok daha yüksek satış rakamlarına ulaşacağı belirtilirken, Motorola Droid X te çıktığı gibi tükenmiş ve satın almak isteyenler ikinci parti için beklemek zorunda kalmıştı.
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Bu gün, Apple dahil tüm cep telefonu üreten markalar,ürettigi her model ve adedi icin kimki diye bahsedilen, Motorola ya telif hakki icin para ödüyor.
Niye ödedigini bilenler bilir.
Bu yuzden adamlarin tuzu kuru. Sanki Apple birak babasinin mali olmasini,sanki kendi ulkesinin maliymis gibi ,Motorolayi hor gören birinin ,telefonunu kullanmis kullanmamis umrundami.
Baska biri olsa Motorola nin yerinde ,telefon uretmesine bile gerek yok.Telif haklari yeter adama.
Daha iphone nun i si yokken ,diger firmalar icin touchscreen bukadar ragbet görmezken,ben ve bircogu monokrom dokunmatik ekranli Motorola Accompli kullaniyordu.
Neymis,Motorola kimmis ki Apple in yaninda bilmem ne.
Peh peh,peh,!!! Ya anasini sattigim bu iphone u bizde kullaniyoruz ama,
Neden se baska markanin topiginde sirf iphone kullaniyor olmaktan baska bir meziyeti olmayan birileri gibi bilgisiz,pervasiz ,gereksiz ileri geri yazma geregi niye duymuyoruz.
Cevabım telefonun pahalı olduğunu söyleyen arkadaşaydı. Tatmin falan değil
ve danGerfuLL
Telefonu 20 aydır kullandığımı yazdım. Dahada kullanıyorum sattığımı söylemedim. Sadece pahalı diyen arkadaş için ufak bir örnekti. Sanki diğer telefonlar çok ucuz da buna pahalı diyorsunuz. Ayrıca kullanım ve uygulama olarak bence en iyi telefon. Eğer destekleyen program yoksa ne yapayım o telefonu.Bu apple hayranlıgımı değil tabiki. Aynen gidip yetersiz program ve oyundan dolayı bir ton verip mac almayacağım gibi, iphone'dan başka telefonda almam bundan dolayı. Daha iyisi çıkmadığı sürece tabi ki. Bence sizde 1000 lira falan verceğinize biraz fazla verip bu telefonu deneyin. Önyargılı olmayın. Gerçekten seveceksiniiz.
Apple kendini ne sanıyorda "Nokia,samsung ve Motorola'ya laf atıyor.
Apple biraz fazla gaza gelmiş.Bu resmen çocukluk.kıskançlık
Tamam simdi otur ve soluklan
Diğer yeni çıkan bir telefonu samsung mesela 1000 liraya aldın. bu telefonu 6 ay sonra kaça satarsın? İphone'da böyle değil. Bu şekilde 1 kere para verip 2 -3 senede bir az bir miktara telefonu upgrade edebilrsin. Ayrıca kontratlı alınca sadece telefon değil, operatörün servislerinden de faydalanıyorsunuz. Bunu unutmamak lazım.
Siz bir cihazı kullanmaktan çok satmak için mi alıyorsunuz ? Ben para verip aldığım cihazı olabildiğince uzun kullanmak isterim.
Nitekim 2 seneden önce de telefon değiştirmem.
yurtiçi kaç paraydı?
ego tatmini böyle olmaz
Kontrat yapıp yüz dolarlık mali bin dolara satarak köşe oluyorlar diye
diyelim bakışınıza göre benzerlik var!
o zaman dünyada kablosuz iletişimi ilk geliştireni biliyor olmanız lazım. bu durumda da cevap verme hakkınız yok
kim kimi izlemiş