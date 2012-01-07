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Motorola'dan dayanıklılığıyla ön plana çıkan akıllı telefon: Defy Mini

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
16,9b
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16
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Motorola'dan dayanıklılığıyla ön plana çıkan akıllı telefon: Defy Mini
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Amerika merkezli Motorola cephesinde hareketlilik sürüyor. Dokunmatik ekranın hemen altında konumlandırılan uyarı ışığıyla dikkat çeken Motoluxe'ün yanısıra Defy Mini modeli de internette boy gösterdi.
Motorola Defy+'ın küçültülmüş versiyonu olarak nitelendirilen Defy Mini, abisiyle benzer şekilde suya, toza ve ekranın üzerindeki Gorilla Glass sayesinde çizilmelere karşı dayanıklılık sergiliyor. 600 MHz işlemci ve 512 MB RAM'e yer verilen akıllı telefon, Google'ın mobil işletim sistemi Android'in Gingerbread versiyonuyla geliyor.
3.2-inç boyutunda ve 320 x 480 piksel (HVGA) dokunmatik ekrana, ek depolama kapasitesi için microSD kart desteğine (32 GB'a kadar) sahip akıllı telefonun ön yüzünde VGA, arka yüzünde LED flaşlı 3 megapiksel kamera bulunuyor.
Wi-Fi, GPS ve Bluetooth ile donatılan akıllı telefonda 1650 mAh'lik batarya mevcut. Batarya 21 güne varan bekleme, 10 saate varan konuşma süresi iddiası taşıyor. Motorola Defy Mini'nin şubat ayından itibaren Çin, Avrupa ve Latin Amerika'da ortaya çıkması bekleniyor.
Motorola'dan dayanıklılığıyla ön plana çıkan akıllı telefon: Defy Mini
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Motorola'dan dayanıklılığıyla ön plana çıkan akıllı telefon: Defy Mini
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TearsForFears 7 yıl
Dayanıklı yapacağına sar değerlerini düşür.Motorola Defy almayı düşünüyordum bir baktım sar değeri 1.50 küsür.Yanılıyor olabilirim ama Motorola telefonlarda genel olarak çok yüksek sar değerleri var.
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ErshaNKuNeRy 7 yıl TearsForFears
LawLess437

Dayanıklı yapacağına sar değerlerini düşür.Motorola Defy almayı düşünüyordum bir baktım sar değeri 1.50 küsür.Yanılıyor olabilirim ama Motorola telefonlarda genel olarak çok yüksek sar değerleri var.

biz ülke olarak hassas şeylere alışkın değiliz öncelikle dayanıklı olsun deriz sar kımin umrunda.
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Recharged 7 yıl
Eğer satış fiyatları uçuk olmazsa piyasada iş yapabilecek bir cihaz gibi duruyor.
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K_Spartakus 7 yıl Recharged
Eagle Claw

Eğer satış fiyatları uçuk olmazsa piyasada iş yapabilecek bir cihaz gibi duruyor.

eğer avea gibi bir firma türkiyeye getirirse fiyatı uçuk olur ... yoksa avrupa ve amerika piyasasında çok tutar .
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SeKSandDoRT 7 yıl
onde gamarasi var, defy de yoktu ..
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K_Spartakus 7 yıl
telefon gibi reklamıda güzel olmuş
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labirent300a 7 yıl
wildfire s i motorola üretse nasıl olur, böyle olurdu herhalde.
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damn2u 7 yıl
450-550 arası fiyatlandırılırsa yok satar, tabi Türkiyede 600TL üzeri olabilir..
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sahoron 7 yıl
Sanki tek corning glass kullanan motorola!
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arda9061 7 yıl
internette donmalar olur ama dayanıklılık daha önemli
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cengizhan72 7 yıl
Tasarım fena değil,bu arada pilde oldukça iyi.
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DH Misafiri 7 yıl
böyle sağlam telefonlarında hep bir yerinde kusur oluyor. bunun da artık dokunmatikmidir, donma sorunumudur yada pil sorunumudur acaba?
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