Motorola'dan dayanıklılığıyla ön plana çıkan akıllı telefon: Defy Mini

Amerika merkezli Motorola cephesinde hareketlilik sürüyor. Dokunmatik ekranın hemen altında konumlandırılan uyarı ışığıyla dikkat çeken Motoluxe'ün yanısıra Defy Mini modeli de internette boy gösterdi.

Motorola Defy+'ın küçültülmüş versiyonu olarak nitelendirilen Defy Mini, abisiyle benzer şekilde suya, toza ve ekranın üzerindeki Gorilla Glass sayesinde çizilmelere karşı dayanıklılık sergiliyor. 600 MHz işlemci ve 512 MB RAM'e yer verilen akıllı telefon, Google'ın mobil işletim sistemi Android'in Gingerbread versiyonuyla geliyor.



3.2-inç boyutunda ve 320 x 480 piksel (HVGA) dokunmatik ekrana, ek depolama kapasitesi için microSD kart desteğine (32 GB'a kadar) sahip akıllı telefonun ön yüzünde VGA, arka yüzünde LED flaşlı 3 megapiksel kamera bulunuyor.



Wi-Fi, GPS ve Bluetooth ile donatılan akıllı telefonda 1650 mAh'lik batarya mevcut. Batarya 21 güne varan bekleme, 10 saate varan konuşma süresi iddiası taşıyor. Motorola Defy Mini'nin şubat ayından itibaren Çin, Avrupa ve Latin Amerika'da ortaya çıkması bekleniyor.







