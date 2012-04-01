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Motorola'dan farklı tasarımıyla ön plana çıkan akıllı telefon: Motosmart Flip

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
6,3b
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36
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Motorola, Google'ın mobil işletim sistemi Android ile kapaklı tasarımı bir arada toplayan akıllı telefonu Motosmart Flip'in basın duyurusunu yaptı. Motosmart Flip'i, kapaklı akıllı telefonlardan ayıran bir özelliği bulunuyor. O da kapağın üzerinde transparan ve dokunmatik bir panelin konumlandırılmış olması. Böylece kullanıcı, kim tarafından arandığını görmek için kapağı açmak zorunda kalmıyor veya gelen mesajlar kapak açılmaksızın cevaplanabiliyor.
800 MHz saat hızında çalışan tek çekirdekli işlemci ve 512 MB RAM'e sahip olan Motosmart Flip, Android 2.3 Gingerbread işletim sistemini kullanıyor. İşletim sistemine MotoSwitch kullanıcı arayüzü eşlik ediyor. HSPA (HSDPA: 7.2 Mbps) hızında internete bağlanabilen akıllı telefonda, 3.2-inç boyutunda ve 320 x 480 piksel (HVGA) çözünürlüğünde dokunmatik ekran yer alıyor. Akıllı telefonun ön yüzünde görüntülü görüşme için VGA kamera, arka yüzünde ise anı yakalamak için LED flaşlı ve otomatik odaklama özellikli 5 megapiksel kamera mevcut durumda. Kapasite ise microSD kartlar yardımıyla 32 GB'a kadar arttırılabilmekte.
Wi-Fi 802.11 b/g/n ve Bluetooth 2.1 bağlantılarıyla donatılan akıllı telefonda 1540 mAh'lik batarya yeterli görülmüş. Batarya 500 saate varan bekleme, 9 saate varan konuşma süresi iddiası taşıyor. Motosmart Flip'in bir kaç gün içerisinde Peru'da satışa sunulması beklenirken fiyat açıklaması yapılmamış.

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Dangerousx 7 yıl en beğenilen
Sırf kapak olsun die kapaklı yapmışlar sanki ama olsn yinede güzel. Sanruflu telefon
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re_death 7 yıl
bütün telefonlar birbirine benziyo diyenlere kapak olsun dergibi bir model çıkarmışlar :)
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ykanat 7 yıl
şeffaf ekranı ana ekran olarak kullanacak teknoloji olmasa gerek gitmişler gereksiz yere kapak yapmıştır. bizim şeffaf ekranımız var sizinde var mı dercesine .
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face1tr 7 yıl
bir diğer espirisi de, ana ekran görece aşağıda kaldığından, konuşurken göz ucuyla aşağıdaki ekrana bakarak, konuşma süresine, ekrandaki bilgilere, saate bakabiliyorsunuz.
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face1tr 7 yıl
bu telefonun espirisi şudur, arz ederim;
arama geldiğinde kapağı açıp telefonu kulağınıza getirdiğinizde, cam çerçeve sayesinde dışaran bakanlar sizin o seksi kulağınızı görmeye devam ediyor, hem de bu parça sayesinde, antenlerin bulunduğu ana kısım vucudunuzdan olabildiğince uzaklaştığından, kanser olma ya da radyasyona maruz kalma riskiniz minimuma iniyor.
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DH Misafiri 7 yıl
Çok iyi ya, artık birileri yanımızda telefonla konuşurken kulak kepçesini rahatlıkla görebileceğiz, hep merak etmişimdir, telefon kulağa dayandığında nasıl bir hal aldığını...
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lazloo 7 yıl
Guzel olmus guzel.
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cumhurkey 7 yıl
Eski telefonum motorolla Accomplii A008 e benzemiş
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-gg- 7 yıl
Kim ne derse desin motorola kapaklı telefonları güzel yapıyor. Ha 5 yıl önce olsa alınırdı bu telefon. şimdi alınmaz orası ayrı
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nedensiz07 7 yıl
kullanıcı kim aramış diye kapağı açmak zorunda kalmıyomusss... aman ne kolaylık ne kolaylık..
sanki açılması gereken o kapağı oraya ben yaptım
kapaklı tel yapan kendileri,, kim aramış zahmetimdem kurtarmak için 2 ekran koyup kolaylık yaptık diyen yine kendiileri vaaay arkadaş yaaa:D :D
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med_cezir91 7 yıl
At gozlugu ile bakmaya gerek yok zaten telefona at gozlu koymuslar
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E_Aydin35 7 yıl
Demin bir yorumumda Motorola telefon yapmayı unutmuş demiştim. Haşa geri alıyoru..:) Gerçekden HELLO MOTO.. :)
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S 7 yıl
İnce ve şık tasarıma sahip;
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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hattoriy 7 yıl
Bence zekice ve hoş olmuş,açılan kapak bir nevi ekran koruması gibi olmuş ve tasarımı güzel kılmış,gerekesiz diyenler at gözlüğüyle bakmasın
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DH Misafiri 7 yıl
İlk bakışta zekice görünen oldukça aptal bir tasarım, gereksiz ağırlık kazandırmasından başka bir faydası olmamış kapağı koymanın.
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