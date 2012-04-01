Motorola'dan farklı tasarımıyla ön plana çıkan akıllı telefon: Motosmart Flip

Motorola, Google'ın mobil işletim sistemi Android ile kapaklı tasarımı bir arada toplayan akıllı telefonu Motosmart Flip'in basın duyurusunu yaptı. Motosmart Flip'i, kapaklı akıllı telefonlardan ayıran bir özelliği bulunuyor. O da kapağın üzerinde transparan ve dokunmatik bir panelin konumlandırılmış olması. Böylece kullanıcı, kim tarafından arandığını görmek için kapağı açmak zorunda kalmıyor veya gelen mesajlar kapak açılmaksızın cevaplanabiliyor.



800 MHz saat hızında çalışan tek çekirdekli işlemci ve 512 MB RAM'e sahip olan Motosmart Flip, Android 2.3 Gingerbread işletim sistemini kullanıyor. İşletim sistemine MotoSwitch kullanıcı arayüzü eşlik ediyor. HSPA (HSDPA: 7.2 Mbps) hızında internete bağlanabilen akıllı telefonda, 3.2-inç boyutunda ve 320 x 480 piksel (HVGA) çözünürlüğünde dokunmatik ekran yer alıyor. Akıllı telefonun ön yüzünde görüntülü görüşme için VGA kamera, arka yüzünde ise anı yakalamak için LED flaşlı ve otomatik odaklama özellikli 5 megapiksel kamera mevcut durumda. Kapasite ise microSD kartlar yardımıyla 32 GB'a kadar arttırılabilmekte.



Wi-Fi 802.11 b/g/n ve Bluetooth 2.1 bağlantılarıyla donatılan akıllı telefonda 1540 mAh'lik batarya yeterli görülmüş. Batarya 500 saate varan bekleme, 9 saate varan konuşma süresi iddiası taşıyor. Motosmart Flip'in bir kaç gün içerisinde Peru'da satışa sunulması beklenirken fiyat açıklaması yapılmamış.

