Motorola'dan ya güncelleme ya da 100$ hediye çeki

Android üreticisi firmaların güncelleme politikaları bir kısım kullanıcıları memnun etse de, mutlaka eleştirildiği noktalar oluyor. Motorola dünkü etkinlikte, yeni bir dönemi başlatacak bir güncelleme politikası duyurdu.





Motorola, mümkün olan tüm cihazlara Jelly Bean güncellemesi göndereceğini açıkladı. Ancak 2011 yılına ait modellerden güncelleme alamayacak olanlar ise 100 dolarlık bir çek kampanyasına dahil olacak.





Kampanyaya göre Motorola Droid Razr HD, Motorola Droid Razr Maxx HD ve Motorola Droid Razr M modellerinden birini satın alırken, eski cep telefonunu takasa sokanlar 100$'lık hediye çekinin veya operatör kredisinin sahibi olacaklar.





Güncelleme alamayacak olan müşterilerin gönlünü almak için önemli bir adım olarak nitelenen program, şimdilik sadece ABD'de başlayacak ve detaylar ilerleyen haftalarda belli olacak.