Motorola'dan ya güncelleme ya da 100$ hediye çeki

Haber Editörü
Android üreticisi firmaların güncelleme politikaları bir kısım kullanıcıları memnun etse de, mutlaka eleştirildiği noktalar oluyor. Motorola dünkü etkinlikte, yeni bir dönemi başlatacak bir güncelleme politikası duyurdu.
Motorola, mümkün olan tüm cihazlara Jelly Bean güncellemesi göndereceğini açıkladı. Ancak 2011 yılına ait modellerden güncelleme alamayacak olanlar ise 100 dolarlık bir çek kampanyasına dahil olacak.
Kampanyaya göre Motorola Droid Razr HD, Motorola Droid Razr Maxx HD ve Motorola Droid Razr M modellerinden birini satın alırken, eski cep telefonunu takasa sokanlar 100$'lık hediye çekinin veya operatör kredisinin sahibi olacaklar.
Güncelleme alamayacak olan müşterilerin gönlünü almak için önemli bir adım olarak nitelenen program, şimdilik sadece ABD'de başlayacak ve detaylar ilerleyen haftalarda belli olacak.
https://motorola-global-portal.custhelp.com/ci/documents/detail/2/motorola-jelly-bean-rebate_en-US Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Motorola Türkiye'den çekiliyor.
Not: Motorola Atrix
O parayı alman için Atrix'ini 100 dolara verip,yeni bir Motorola cihaz alman gerekiyor.Yeni Motorola almanı geçtim,sen Atrix'ini 100 dolara bırakabilecek misin?180 liraya.
Dostum eski telefonunu 100 dolara sayıp yeni Motorola alman lazım.Misal aynı uygulamayı Samsung yapsa ve seninde elinde Galaxy S olsa.Galaxy S'ini 100 dolar(180TL) saydırıp,üstüne bilmem kaç bin TL koyup S3 alabilir miydin?Dışarıda satmaya kalksan Galaxy S'i en az 500'den gideri var.Aynı durum Atrix kullanıcıları içinde geçerli.