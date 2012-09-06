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Motorola'dan ya güncelleme ya da 100$ hediye çeki

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Android üreticisi firmaların güncelleme politikaları bir kısım kullanıcıları memnun etse de, mutlaka eleştirildiği noktalar oluyor. Motorola dünkü etkinlikte, yeni bir dönemi başlatacak bir güncelleme politikası duyurdu.

Motorola, mümkün olan tüm cihazlara Jelly Bean güncellemesi göndereceğini açıkladı. Ancak 2011 yılına ait modellerden güncelleme alamayacak olanlar ise 100 dolarlık bir çek kampanyasına dahil olacak.

Kampanyaya göre Motorola Droid Razr HD, Motorola Droid Razr Maxx HD ve Motorola Droid Razr M modellerinden birini satın alırken, eski cep telefonunu takasa sokanlar 100$'lık hediye çekinin veya operatör kredisinin sahibi olacaklar.

Güncelleme alamayacak olan müşterilerin gönlünü almak için önemli bir adım olarak nitelenen program, şimdilik sadece ABD'de başlayacak ve detaylar ilerleyen haftalarda belli olacak.


https://motorola-global-portal.custhelp.com/ci/documents/detail/2/motorola-jelly-bean-rebate_en-US Yorum Yaz
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danGerfuLL 7 yıl
Sunu anlamadi firmalar: Guncelleme secenek degil, zorunluluk.
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nurettinaz 7 yıl
Motorola zaten senin hastandım gittim gözümü bile kırpmadan xoom 2 aldım ve gördümki küçüklüğümden beri hayranı olduğum marka cidden sevilecek bir markaymış.
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interwap 7 yıl
Citizem
İnşallah türkiyeye gelir inşallah yoksa telefona güncellmee gelmiyecek bari paramızı alalım Not: Motorola Atrix

Motorola Türkiye'den çekiliyor.
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DH Misafiri 7 yıl
Niye Appleda böyle sorunlar yok acaba!!! Böyle dandik plastik telefonalra binlerce lira verirlirse sonlar böyle olur!!!
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Citizem 7 yıl
İnşallah türkiyeye gelir inşallah yoksa telefona güncellmee gelmiyecek bari paramızı alalım
Not: Motorola Atrix
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berkcombil 7 yıl Citizem
Citizem
İnşallah türkiyeye gelir inşallah yoksa telefona güncellmee gelmiyecek bari paramızı alalım
Not: Motorola Atrix

O parayı alman için Atrix'ini 100 dolara verip,yeni bir Motorola cihaz alman gerekiyor.Yeni Motorola almanı geçtim,sen Atrix'ini 100 dolara bırakabilecek misin?180 liraya.
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face1tr 7 yıl
bu kampanyadan motorola atrix kullanıcılarına ekmek çıkar mı aa dostlar?
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nevai 7 yıl
Süper bi gelişme inşallah diğer firmalarda örnek alır
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hooper 7 yıl
Samsung duyuyorsun değil mi?
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berkcombil 7 yıl hooper
hooper
Samsung duyuyorsun değil mi?

Dostum eski telefonunu 100 dolara sayıp yeni Motorola alman lazım.Misal aynı uygulamayı Samsung yapsa ve seninde elinde Galaxy S olsa.Galaxy S'ini 100 dolar(180TL) saydırıp,üstüne bilmem kaç bin TL koyup S3 alabilir miydin?Dışarıda satmaya kalksan Galaxy S'i en az 500'den gideri var.Aynı durum Atrix kullanıcıları içinde geçerli.
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RAN7843 7 yıl
iyi birşeyler yapmışlarrr
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abrenax 7 yıl
normalde tüm cihazlarda sürüm yükseltme seçeneğinin olması gerek. firmalar bunu çıkarmayınca millet diğer yöntemlerle uğraşmak zorunda kalıyor.
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