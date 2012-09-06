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Motorola'dan yeni bir akıllı telefon daha; Droid Razr M

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
6,4b
1
37
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Motorola ve Google'ın, New York'taki basın konferansında teknoloji meraklılarının huzuruna çıkardıkları son model Droid Razr M oldu.
122.5 mm x 60.9 mm x 8.3 mm ebatlarında ve yaklaşık 126 gram ağırlığında dizayn edilen Droid Razr M, arka yüzündeki DuPont üretimi ''kevlar'' kaplama ile dikkatleri üzerinde topluyor. Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 4.0.x ''Ice Cream Sandwich'' sürümüyle gelen ve ileride Android 4.1 ''Jelly Bean'' güncellemesi alacağı dile getirilen akıllı telefon, Droid Razr HD / Razr Maxx HD ile benzer şekilde 1.5 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Qualcomm Snapdragon S4 platformu ve 1 GB RAM ile donatılmış durumda.
4.3-inç boyutunda ve 540 x 960 piksel (qHD) çözünürlüğünde Super AMOLED dokunmatik ekrana ev sahipliği yapan Droid Razr M'in dahili depolama kapasitesi 8 GB. Kapasitenin yetersiz kaldığı durumlarda 32 GB'a kadar microSD kartlar yardımınıza koşuyor.
8 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebilen ve 1920 x 1080 piksel (Full HD) hareketli görüntü kaydı gerçekleştirebilen akıllı telefon, mobil hotspot noktası vazifesi de görüyor. Wi-Fi özelliğine sahip maksimum 8 farklı cihazın akıllı telefona bağlanmasını sağlayabiliyoruz.
Motorola Droid Razr M'in, Verizon Wireless aracılığıyla, 13 Eylül'den itibaren satışa sunulması planlanıyor. Akıllı telefonun 2 yıllık sözleşme karşılığında 99.99$ gibi bir fiyatla (50$ mail-in-rebate indirimi sonrası) satılacağı belirtiliyor. 

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multiTYRT 7 yıl
Güzelmiş, androidin sadece galaxy de olmadığını kabullenin artık
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kımyasal 7 yıl multiTYRT
multiTYRT
Güzelmiş, androidin sadece galaxy de olmadığını kabullenin artık

Android tabikide sadece galaxyde degil bunun htc,sony,motorola vs var.onemli olan android yarişinda farkliligini ve üstünlugunu gosterebilmektir.
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Scorpion28 7 yıl ..Knight..
..Knight..

Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 4.0.x ''Ice Cream Sandwich'' sürümüyle gelen ve ileride Android 4.1 ''Jelly Bean'' güncellemesi alacağı dile getirilen akıllı telefon

yahu anlamadığım şey motorola google'ın değil mi ? neden telefon jelly bean güncellemesi ile gelmiyor ?
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Amedra 7 yıl
bunu pek begenmedim ama özellikleri kötü degil.
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LİVERPOOLYWNA 7 yıl
mükemmel
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kımyasal 7 yıl
Motorola koseden koseye full ekranli telefon tanitacakti bu telefon M olmuyor herhalde ? Sanirim daha tanitilmadi yok eger bu ise bunun neresi koseden koseye ekran
.ayrica piyasada şirketlerin aradan siyrilma farkini koyma cabalari var ve bunu gosteriyorlar.ornek verirsem eger sony : ses teknolojisi,kameralari ile farklilasma cabasinda samsun ekran teknolojisi ve kendi uretimi kompanentleri ile ve kendi teknolojisi olan S pen ile ayrica kendi kamerasini gelistirerek aradan siyrilmakta.bu soruyu motorolaya yonelttigimizde ne gorebiliriz ? Motorolanin kendini farkli gosterdigi nedir ? Benim gorebildiğim sadece batarya oluyor ve saglamlik konusunda kasa kapaginin arkasini dupont kevlar ile cami corning gorilla glass ( yanlis yazmis olabilirim ) yaptigidir.bence motorola farkliligini dahada cok hissetirmeli ha bu arada tasarim olarakta motorola rakiplerinden ustun.
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2K 7 yıl
Kim ne derse desin Motorola batarya olayını çözmüş en azından diğer akıllı telefonlarında durum böyleydi bu modelde de tatmin edici bir batarya süresi olursa alınacaklar listesine ekleyebilirim.
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shallipushthebutton? 7 yıl kımyasal
kımyasal

Motorola koseden koseye full ekranli telefon tanitacakti bu telefon M olmuyor herhalde ? Sanirim daha tanitilmadi yok eger bu ise bunun neresi koseden koseye ekran
.ayrica piyasada şirketlerin aradan siyrilma farkini koyma cabalari var ve bunu gosteriyorlar.ornek verirsem eger sony : ses teknolojisi,kameralari ile farklilasma cabasinda samsun ekran teknolojisi ve kendi uretimi kompanentleri ile ve kendi teknolojisi olan S pen ile ayrica kendi kamerasini gelistirerek aradan siyrilmakta.bu soruyu motorolaya yonelttigimizde ne gorebiliriz ? Motorolanin kendini farkli gosterdigi nedir ? Benim gorebildiğim sadece batarya oluyor ve saglamlik konusunda kasa kapaginin arkasini dupont kevlar ile cami corning gorilla glass ( yanlis yazmis olabilirim ) yaptigidir.bence motorola farkliligini dahada cok hissetirmeli ha bu arada tasarim olarakta motorola rakiplerinden ustun.

köşeden köşeye ekran dedikleri telefon buymuş.


Diğeri ise intel ortaklığı ile gelen Motorola razr i.
Oda tatmin etmedi
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DH Misafiri 7 yıl
Motorolanın tasarımları hep hoşuma gidiyor. Özgün ve güzel tasarımlar. Türkiyede de geniş bi satış alanı olsa eminim çok başarılı olur ama Türkiye satışlarını durdudular..
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mert1907 7 yıl
Android bu kadar popülerken bi tane Türk firması çıkıp adam gibi destekle beraber bu pazardan yararlanamıyor ya hakikaten şaşıyorum. Bu habere bakınca nedense bu aklıma geldi. Çokmu zor adam gibi yerli Android bir cihaz üretmek. Hem bizim içinde avantaj olur ucuza kullanırız.
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FakülteninReyizi 7 yıl
yahu arkadaş bu tasarımcılara deli oluyorum üstten 1cm yer var alttan 4cm altla üstü eşit tut adam gibi olsun.resimdekinde verizon yeri olmasa çok daha karizma olur hatta verizonun biraz altını da silmek lazım
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riggsmartin 7 yıl
yahu arkadas Motorola Turkiye de var mı?
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berkcombil 7 yıl
Arkası Kevlar malzeme.Ey Samsung Motorola bile amiral gemisi sayılamayacak bir cihazına bu malzemeyi koyarken,biz senden çok muşey istiyoruz.
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berkcombil 7 yıl
Arkası Kevlar malzeme.Ey Samsung Motorola bile amiral gemisi sayılamayacak bir cihazına bu malzemeyi koyarken,biz senden çok muşey istiyoruz.
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egekocabas 7 yıl
Güzel ve hoş bir tasarımı var
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