Motorola'dan yeni bir akıllı telefon daha; Droid Razr M

Motorola ve Google'ın, New York'taki basın konferansında teknoloji meraklılarının huzuruna çıkardıkları son model Droid Razr M oldu.



122.5 mm x 60.9 mm x 8.3 mm ebatlarında ve yaklaşık 126 gram ağırlığında dizayn edilen Droid Razr M, arka yüzündeki DuPont üretimi ''kevlar'' kaplama ile dikkatleri üzerinde topluyor. Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 4.0.x ''Ice Cream Sandwich'' sürümüyle gelen ve ileride Android 4.1 ''Jelly Bean'' güncellemesi alacağı dile getirilen akıllı telefon, Droid Razr HD / Razr Maxx HD ile benzer şekilde 1.5 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Qualcomm Snapdragon S4 platformu ve 1 GB RAM ile donatılmış durumda.



4.3-inç boyutunda ve 540 x 960 piksel (qHD) çözünürlüğünde Super AMOLED dokunmatik ekrana ev sahipliği yapan Droid Razr M'in dahili depolama kapasitesi 8 GB. Kapasitenin yetersiz kaldığı durumlarda 32 GB'a kadar microSD kartlar yardımınıza koşuyor.



8 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebilen ve 1920 x 1080 piksel (Full HD) hareketli görüntü kaydı gerçekleştirebilen akıllı telefon, mobil hotspot noktası vazifesi de görüyor. Wi-Fi özelliğine sahip maksimum 8 farklı cihazın akıllı telefona bağlanmasını sağlayabiliyoruz.



Motorola Droid Razr M'in, Verizon Wireless aracılığıyla, 13 Eylül'den itibaren satışa sunulması planlanıyor. Akıllı telefonun 2 yıllık sözleşme karşılığında 99.99$ gibi bir fiyatla (50$ mail-in-rebate indirimi sonrası) satılacağı belirtiliyor.

