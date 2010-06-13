Motorola'dan 2GHz'lik Android'li akıllı telefon mu geliyor ?

4.Nesil iletişim ağını ilk destekleyen telefon HTC Evo 4G ya da diğer tarafta Apple'ın yeni telefonu iPhone 4. Bu telefonlara Motorola'nın cevabı nasıl olacak ? Bu sorunun cevabı niteliğindeki açıklama telekomünikasyon devinin başındaki isim Sanjay Jha'dan geldi.

ConceivablyTech'de yayınlanan habere göre Execute Club'da konuşan Sanjay Jha, yıl sonuna kadar 2GHz frekansında çalışan işlemciden gücünü alan Android'li yeni bir akıllı telefon satışa sunmayı amaçladıklarını söyledi. Sitenin Motorola'a yakın kaynağı ise Jha'nın daha fazla bilgi paylaşmadığı bu yeni telefonun, NVIDIA Tegra ile donatılacağını, 5 Megapiksellik kamerasıyla 720p çözünürlüğünde video kaydı yapabileceğini, HDMI çıkışına ve jiroskop sensörüne sahip olacağını ve donanım hızlandırmalı Flash 10.1 desteği sunabileceğini ifade ediyor.

Nexus One gibi 1GHz'lik işlemcilerinden gücünü alan akıllı telefonların yaygınlaştığı bu dönemde Motorola'nın 2GHz'lik süper Android'li telefonunun son kullanıcıyla buluşup buluşmayacağını zaman gösterecek.

Birçok telefonda imzasına rastladığımı Qualcomm ise bu yıl içersinde 1.3GHz'lik ve çift çekirdekli 1.5GHz'lik yeni Snapdragon işlemcileri satışa sunmayı hedeflerken, Qualcomm'un 1.3GHz frekansındaki çözümünü kullanan cihazlarında 2010 yılı sonuna kadar satışa sunulacağı düşünülüyor.