Motorola'dan 2GHz'lik Android'li akıllı telefon mu geliyor ?

4.Nesil iletişim ağını ilk destekleyen telefon HTC Evo 4G ya da diğer tarafta Apple'ın yeni telefonu iPhone 4. Bu telefonlara Motorola'nın cevabı nasıl olacak ? Bu sorunun cevabı niteliğindeki açıklama telekomünikasyon devinin başındaki isim Sanjay Jha'dan geldi.
ConceivablyTech'de yayınlanan habere göre Execute Club'da konuşan Sanjay Jha, yıl sonuna kadar 2GHz frekansında çalışan işlemciden gücünü alan Android'li yeni bir akıllı telefon satışa sunmayı amaçladıklarını söyledi. Sitenin Motorola'a yakın kaynağı ise Jha'nın daha fazla bilgi paylaşmadığı bu yeni telefonun, NVIDIA Tegra ile donatılacağını, 5 Megapiksellik kamerasıyla 720p çözünürlüğünde video kaydı yapabileceğini, HDMI çıkışına ve jiroskop sensörüne sahip olacağını ve donanım hızlandırmalı Flash 10.1 desteği sunabileceğini ifade ediyor.
Nexus One gibi 1GHz'lik işlemcilerinden gücünü alan akıllı telefonların yaygınlaştığı bu dönemde Motorola'nın 2GHz'lik süper Android'li telefonunun son kullanıcıyla buluşup buluşmayacağını zaman gösterecek.
Birçok telefonda imzasına rastladığımı Qualcomm ise bu yıl içersinde 1.3GHz'lik ve çift çekirdekli 1.5GHz'lik yeni Snapdragon işlemcileri satışa sunmayı hedeflerken, Qualcomm'un 1.3GHz frekansındaki çözümünü kullanan cihazlarında 2010 yılı sonuna kadar satışa sunulacağı düşünülüyor.
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Neden mi; her gün yeni bır rom her gün yeni bır radio sürümü vs. Derken insan her birisi için bır gunünü harcıyor, sonra yazılımları bastan kur, düzenini yeniden yap vs... Sonra iki gün sonra en son cuka. Romu bır developer editliyor ve bır kaç kullanıcı da çıkıp "arkadaslar mükemmel çalışıyor pil ömrü 3 gün gidiyor x programdaki programdan atma sorunu bundan yok" falan filan sende mecbur kuruyorsun ve maksimum 1 hafta kullanabiliyorsun telefonu... Bu basıma geldi gercekten insanın tüm vaktini alıyor, ayrıca rom atma esnasında cihazın brick olma durumuda var...
Bu benim kendi şahsi fikrim, tabiki bu tür şeylerle zevk alan arkadaşlarda olabilir o lara bır şey demiyorum ancak ben telefonumu programlarımla doldurup kullanmak isteyenlerdenim :)
cebinizde mini ve oldukca kaliteli islemcili bi pc olmus olacak. ki evde masada yok temizlik yapacaz yok bu is var ama cepte pc olunca is degisir.
bence yenilik adinin hakkini vermeye basladi. sirketler de aldiklari paranin hakkini vermeye basliyor. o neydi ole ya 200 mhz islemci 700-900 lira . neymis bas konus programi varmis. gerci gene iyi para topladilar enayilerden.
Cümlede anlatım bozukluğu var. O cümlede anlatılmak istenen 4. nesil iletişim ağını destekleyen ilk telefon olan HTC ya da yeni çıkan iPhone 4.....
Yani 4 nesil iletişim ağını destekleyen derken HTC Evo'ya vurgu yapılıyor. iPhone 4 e ise yeni çıktığı için rakip gösteriliyor. Yoksa iPhone 4 ün de 4G yi desteklediğine vurgu yapılmıyor...
Saygılar..
winmo desen tam bir yazılım özürlü cihaz.
android desen ha keza daha eli yüzü düzgün ama onunda programsal açıdan yaygınlığı yok.
yani kısaca: donanımı istediğin gibi abart. Senin yazılımın o donanımı max. kullanacak beceriyi sağlayamıyorsa çöptür o cihaz çöp.
iphone4 den görmüş olabilirler
Burada iOS'in sadece bir firma tarafindan kullanilmasinin ciddi bir avantaji oldugunu soyleyebiliriz.
ios'nin de 4.0 updateinin tum ios makinalarinca kullanilamayacagi zaman geldi artik. bu durum sadece android icin gecerli degil artik. donanim destegi yeterli olmayan makinalara update gelmemesi dogal ve telefon pazarini buyuten bir durum. ama cok dogru, gelen updatein kullanilabilir makinalara ureticilerce gec uyarlanmasi ise buyuk bir sorun, bu nedenle google yakinda donanimi yeterli telefonlara uretici bagimsiz generic update cikaracak gibisinden soylentiler var...