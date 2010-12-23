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Motorola’nın merakla beklenen tabletinin ismi Xoom olabilir

8 yıl
9,8b
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3
Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
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Motorola’nın merakla beklenen tabletinin ismi Xoom olabilir
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Android tableti için kısa süre önce yayınladığı video ile rakiplerine gönderme yapan ve teknoloji severlerin merakını daha da arttıran Motorola’nın yeni cihazının ismi Xoom olabilir.

Amerika’lı teknoloji devinin aralarında Türkiye’nin de bulunduğu çeşitli ülkerde (Amerika, Avrupa ülkeleri, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve Tayvan) Xoom isminin yasal sahibi olduğu ortaya çıktı.

Türk Patent Enstitüsü’ne Xoom’un isim hakkı için 9 Kasım’da başvuran Motorola’nun başvurusunda Xoom isimli cihazının Mal ve Hizmetler grubu olarak 9.sınıfı göstermesi; firmanın merakla beklenen tabletin Xoom ismini taşıma ihtimalini güçlendiriyor;

09. SINIF ; Taşınabilir bilgisayarlar; taşınabilir bilgisayar şarj yuvaları (bkz. Açıklama 1), bilgisayar ve başka elektronik cihazlar arasında bağlantıyı sağlayan yerleştirme aygıtları (bkz. Açıklama 4); tutucular (bkz. Açıklama 2) , taşınabilir bilgisayar standları (bkz. Açıklama 3), taşıma çantaları, kılıflar, koruyucu ve dekoratif kaplamalar, bataryalar, güç adapterleri, kablolar, konektörler, kulaklıklar ve hoperlörler.

Motorola’nın merakla beklenen tabletinin ismi Xoom olabilir
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_SENSONİC_ 8 yıl
isim cokta onemli degil cihaz bir an once ciksinda:-)
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Peerless 8 yıl
birde kendisini görsek artık
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mszehir 8 yıl
adı var resmi yok . bakalım blackberry , samsung , ipad2 bu tablet işi nereye varıcak .
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