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Mozilla sanal gerçekliği webe getiriyor

4 yıl
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Mozilla sanal gerçekliği webe getiriyor

Son dönemde yükselen bir trend haline gelen sanal gerçeklik, gözlük tarzındaki monitörler, mobil cihazlara yönelik aksesuarlar ve uygulamalarla desteklenmeye başladı. Mozilla ise sanal gerçeklik uygulamaları için özel bir Firefox sürümü geliştirdi. 

Kullanıcıların web üzerinden de sanal gerçeklik uygulamalarını tecrübe etmesini amaçlayan Mozilla, geliştiricilere yönelik olarak araç ve rehberleri de yayımlamış durumda. Bu bakımdan platforma geliştirici desteği de en kısa zamanda gelmiş olacak. 

Ancak sanal gerçeklik sitesini tecrübe etmek için bir Oculus Rift gözlüğü edinmeniz şart. Yoksa herhangi bir tecrübe yaşamanız mümkün değil. Mozilla gelecekte daha fazla cihazın platformu desteklemesi için çalışmalarına devam ediyor.  

http://mozvr.com/content/2014/11/10/mozvr-launches.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
cceviz 4 yıl
Mozilladan başkasının tarayıcısını kullanmam derdim ama şimdi Format sonrası pc ye kurma ihtiyacı bile hissetmiyorum. Bu tarz farklı şeyler yaparak sıyrılması şart artık.
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