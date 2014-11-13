Mozilla sanal gerçekliği webe getiriyor





Son dönemde yükselen bir trend haline gelen sanal gerçeklik, gözlük tarzındaki monitörler, mobil cihazlara yönelik aksesuarlar ve uygulamalarla desteklenmeye başladı. Mozilla ise sanal gerçeklik uygulamaları için özel bir Firefox sürümü geliştirdi.





Kullanıcıların web üzerinden de sanal gerçeklik uygulamalarını tecrübe etmesini amaçlayan Mozilla, geliştiricilere yönelik olarak araç ve rehberleri de yayımlamış durumda. Bu bakımdan platforma geliştirici desteği de en kısa zamanda gelmiş olacak.





Ancak sanal gerçeklik sitesini tecrübe etmek için bir Oculus Rift gözlüğü edinmeniz şart. Yoksa herhangi bir tecrübe yaşamanız mümkün değil. Mozilla gelecekte daha fazla cihazın platformu desteklemesi için çalışmalarına devam ediyor.

http://mozvr.com/content/2014/11/10/mozvr-launches.html