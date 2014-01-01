Mugen Power'dan Xperia Z Ultra için 4000mAh gücünde bataryalı kılıf





Ana akım akıllı telefon modelleri ile karşılaştırıldığında Phablet modelleri daha büyük ekran ve bunun sonucunda daha güçlü batarya ile tüketiciye sunuluyor. Enerji tüketiminin daha çok olduğu bu modellerin bataryalı aksesuarları da aynı oranda güçlü olmak zorunda.





Aksesuar üreticisi Mugen Power tarafından satışa sunulan Xperia Z Ultra için kılıf aksesuarı sunduğu 4000mAh gücündeki dahili batarya ile cihazınızın kullanım süresini bir veya iki gün daha artırabiliyor.





Standart olarak 3050mAh gücünde batarya ile gelen Xperia Z Ultra, 6.44 inçlik Full HD ekranı ve görüntüleme teknolojileri nedeniyle bataryayı daha hızlı kullanıyor.





Yeni kılıf aksesuarı güçlü bataryasının yanında dayanıklı kaplaması, stand fonksiyonu ve ekran kalemi ile de öne çıkıyor. Aksesuar Mugen'in sitesine 98.5$ fiyat etiketi ile satışa başladı ve uluslararası sevkiyat da mümkün.

http://www.androidauthority.com/mugen-xperia-z-ultra-328590/