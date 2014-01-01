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Mugen Power'dan Xperia Z Ultra için 4000mAh gücünde bataryalı kılıf

5 yıl
3,3b
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13
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Mugen Power'dan Xperia Z Ultra için 4000mAh gücünde bataryalı kılıf

Ana akım akıllı telefon modelleri ile karşılaştırıldığında Phablet modelleri daha büyük ekran ve bunun sonucunda daha güçlü batarya ile tüketiciye sunuluyor. Enerji tüketiminin daha çok olduğu bu modellerin bataryalı aksesuarları da aynı oranda güçlü olmak zorunda.

Aksesuar üreticisi Mugen Power tarafından satışa sunulan Xperia Z Ultra için kılıf aksesuarı sunduğu 4000mAh gücündeki dahili batarya ile cihazınızın kullanım süresini bir veya iki gün daha artırabiliyor. 

Standart olarak 3050mAh gücünde batarya ile gelen Xperia Z Ultra, 6.44 inçlik Full HD ekranı ve görüntüleme teknolojileri nedeniyle bataryayı daha hızlı kullanıyor.  

Yeni kılıf aksesuarı güçlü bataryasının yanında dayanıklı kaplaması, stand fonksiyonu ve ekran kalemi ile de öne çıkıyor. Aksesuar Mugen'in sitesine 98.5$ fiyat etiketi ile satışa başladı ve uluslararası sevkiyat da mümkün. 

http://www.androidauthority.com/mugen-xperia-z-ultra-328590/ Yorum Yaz
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burakesan 5 yıl en beğenilen
Xpreia Z serisi telefon alanlar telefonlarından öncelikle incelik, şıklık ve malzeme kalitesi bekliyorlar. Bu şeye 100 dolar verip bu saydıklarımın hepsini bir kenara atacak kişi sayısı çok sınırlıdır. Bu sınırlı kesim de telefon seçimini yanlış yapmıştır.
Xpreia Z serisi telefon alanlar telefonlarından öncelikle incelik, şıklık ve malzeme kalitesi bekliyorlar. Bu şeye 100 dolar verip bu saydıklarımın hepsini bir ...
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Nokia Specialist 5 yıl
Batarya kısmını çıkarabilsek ne güzel olurdu.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
büyük tel kullanabilsem huawei acsend mate alcam 4050 mah 800 lira kadar düştü
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baros-66 5 yıl
Onu alınca illa takmak gerekmiyor arkadaşlar ben de Xperia Z ye göre olan bunun aynısı şimdi örnek yeri geliyor saga sola daha bayıra gidiyor insan elektirik yok sarj bitti ama yanımda yedek bataryası dolu elektirige ihtiyac olmadan bir batarya olmuş oluyor yanımda ayrıca gece yatarken sarj takıyorum Dock yerinden sarj ediyor zaten telefona kablo sokup konnektör kapagi eskitmiyorsun ikisi birden dolmuş oluyor hem telefon Full dolu hem yedek batarya ve günü tüm gün net de korkusuz ca gecirtek güzel oluyor onu telefona takıp elinde gezdirmek için düşünmeyin böyle durumlarda elektirigin olmadıgı yerde ilaç gibi o ayrıca film izlemek için arkada ayak var yatay şekilde koyup film izlemek de gayet güzel sonra görüntülü konuşmada ayagı kullanıp masaya ayarlayıp koymak güzel o zamanlar sarj kullanmaya gerek yok arkada ki dügmesi ilena zaman sarj olacagini ayarlanabilirsin bence Xperia Z için mükemmel ha Z ultra ya 4000 vermiş daha bir mükemmel
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MysTerYBoY 5 yıl
Normal kullanımda XZU ile hiç sıkıntı yaşamıyorum benim günlük ihtiyaçlarımı karşılıyor ama fazla batarya her zaman ihtiyaç olabiliyor o yüzden param olunca alacağım aksesuarlara eklendi:) Tabi duracağı yer laptop çantasının içi XZU'ya takıp asla dolaşmam bunu çikrin birşey.
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Master_Evil 5 yıl
bunu kullanmak yanında netbook taşımak gibidir sanırım
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DaRKFoRCeS 5 yıl
Normal kılıflada korunur o cihaz bir flaş olsaydı hiç fena olmazdı.
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-Sniper- 5 yıl
yanında bı ultrabook taşı aynı yükü çekersin...
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face1tr 5 yıl
galaxy note 1 için mügen power batarya kullanan var mı?
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cinemaker 5 yıl
Şu telefonların ekranlarini 4k vs gereksiz şeyler yapmak icin ugrastiginiz kadar batarya için teknoloji gelistirilseniz de telefonlar tuğlaya dondurmeseniz ne var sanki ey sony samsung htc
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burakesan 5 yıl en beğenilen
Xpreia Z serisi telefon alanlar telefonlarından öncelikle incelik, şıklık ve malzeme kalitesi bekliyorlar. Bu şeye 100 dolar verip bu saydıklarımın hepsini bir kenara atacak kişi sayısı çok sınırlıdır. Bu sınırlı kesim de telefon seçimini yanlış yapmıştır.
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memoseler 5 yıl
Kılıfına telefon almak isteyenler kaçırmasın...
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