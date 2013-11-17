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Mugen'den Galaxy Note 3 için 6500mAh gücünde batarya

5 yıl
2,9b
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29
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Mugen'den Galaxy Note 3 için 6500mAh gücünde batarya

Kutu içerisinden 3200mAh gücünde batarya ile çıkan Galaxy Note 3 için kullanım sürelerinden tatmin olmayanlara yönelik Mugen tarafından yeni bir batarya çözümü tanıtıldı.

Mugen'in çözümü 6500mAh gücünde bir batarya sunuyor ve standart bataryasına göre 2.03 kat daha uzun kullanım süresi sunuyor. Ancak yeni çözüm standart bataryaya göre biraz daha kalın ve standart kapak ile kullanılamıyor. Bu bakımdan Mugen batarya ile birlikte uyumlu bir arka kapak da sunuyor. Kapak siyah veya beyaz renk seçeneğine sahip.

Mugen yeni çözümünü 6 Aralık 2013 itibariyle satışa sunmayı planlıyor. Yeni çözüm için belirlenen fiyat etiketi ise 98.50$. 

http://www.phonearena.com/news/Mugen-to-ship-6500mAh-battery-for-the-Samsung-Galaxy-Note-3-on-December-6th_id49419#2- Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Sebnem Ferah 5 yıl en beğenilen
Onun yerine yedek batarya alırım kalınlığı aynı kalır
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ulmel 5 yıl
3310 is coming
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HumbiGumbi 5 yıl
Cok mantikli bir urun seyehat gibi durumlarda kullanisli olsada gunluk kullanimda tercih edilmeyecektir hali hazirda zaten buyuk olan bir telefon birde kalinlasirsa kullanim zorlugu ortaya cikar
Cok mantikli bir urun seyehat gibi durumlarda kullanisli olsada gunluk kullanimda tercih edilmeyecektir hali hazirda zaten buyuk olan bir telefon birde kalinlas...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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TeufeL-07 5 yıl
Kalınlığı ve kapağı değiştirmeseydi düşünülebilirdi ama bu paraya hiç tercih edilesi değil .
Ben daha bugün orjinal samsung 9000mAh şarj istasyonu aldım. Hem tüm aletleri şarj edip hemde note 4 5 6 dada kullanabileceğim :)
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splendidhdmi 5 yıl
Olması iyi ihtiyacı olan alır ancak yedek batarya daha cazip görünüyor.
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DonjuanTR 5 yıl
6500 mAh çok iyi rakam fakat 200 TL oldukça fazla. Bencede yedek batarya daha mantıklı 3200 + 3200 : 6400 mAh yapıyor zaten iki batarya
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PuLaTMeTiN 5 yıl
witchangel
eghnacr Onun yerine yedek batarya alırım kalınlığı aynı kalır
Hocam tak çıkar ile uğraşmak istemeyen benim gibi kullanıcılar için avantajlı bir çözüm. Hem kapak ta cihaz da yalama olmaz. Saygılar.

Yinede buna gerek yok. Bunu yerine harici şarj ünitesi dajha mantıklı şarjın bitiyorsa cebinde şarja tak.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
herşey güzel fiyat kötü
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Anna Dewitt 5 yıl
Bari kapağın tasarımı Note 3'teki gibi deri görünümlü plastik olsaydı. Direk kalitesiz plastik görünümünde olmuş. Uzaktan plastik olduğu çok da belli olmuyor diye kendimi avutuyorum ben. Bunu alacağıma batarya alırım daha iyi.
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cripo 5 yıl
Htc evo 3d için 2000 mh Mugen batarya aldım. Başta performansı iyiyken zaman için orijinal bataryadan daha hızlı tükenmeye başladı. Şu an sadece orijinal bataryayı kullanıyorum. Almak isteyenler için bilgi olsun.
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sertacarslan 5 yıl
Godolphin

Şu resmi yandan koysaydılar ya..


Yandan değil, ama bir fikir verebilir. Görüldüğü kadarıyla telefonu yarım santimetre civarında kalınlaştırıyor.
Denemeden pek anlaşılmaz ama telefonun orjinal hali oldukça ince, belki de ulaşılacak yeni boyut çok rahatsız etmeyecektir. Alıp denemek lazım...

Edit : Fotoğraf ekleme.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Inque 5 yıl
Mugen Honda'dan sonra batarya isine de girmiş demek ki. Performansla olur eğer otomobil modifiyesi kalitesinde olursa.
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keskin53 5 yıl
her güzelin bir alıcısı cıkar
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Columbia 5 yıl
Yedek batarya almak çok daha mantıklı. Kim o bataryaya 200 tl verir?!
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udjat 5 yıl
95 liraya yedek batarya + batarya doldurma kiti varken, 98 dolara kim hangi fanyeziyle bunu alır merak ediyorum.
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