Mugen'den Galaxy Note 3 için 6500mAh gücünde batarya





Kutu içerisinden 3200mAh gücünde batarya ile çıkan Galaxy Note 3 için kullanım sürelerinden tatmin olmayanlara yönelik Mugen tarafından yeni bir batarya çözümü tanıtıldı.





Mugen'in çözümü 6500mAh gücünde bir batarya sunuyor ve standart bataryasına göre 2.03 kat daha uzun kullanım süresi sunuyor. Ancak yeni çözüm standart bataryaya göre biraz daha kalın ve standart kapak ile kullanılamıyor. Bu bakımdan Mugen batarya ile birlikte uyumlu bir arka kapak da sunuyor. Kapak siyah veya beyaz renk seçeneğine sahip.





Mugen yeni çözümünü 6 Aralık 2013 itibariyle satışa sunmayı planlıyor. Yeni çözüm için belirlenen fiyat etiketi ise 98.50$.

http://www.phonearena.com/news/Mugen-to-ship-6500mAh-battery-for-the-Samsung-Galaxy-Note-3-on-December-6th_id49419#2-