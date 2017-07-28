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NASA destekli Deprem Tahmin İstasyonu Silivri'de çalışmaya başladı

NASA, Geocosmo Araştırma Merkezi, DOHAD ve İTÜ'nün katkılarıyla faaliyete geçen deprem tahmin istasyonu, depremi 2-3 ay önceden tahmin edebilecek. Detaylar haberimizde.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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NASA destekli Deprem Tahmin İstasyonu Silivri'de çalışmaya başladı
 

Silivri'de bulunan ve 2014 yılında çalışmalara başlayan Deprem İzleme İstasyonu, pilot proje kapsamında dünyada bir ilki gerçekleştirerek. NASA, Geocosmo Araştırma Merkezi, Doğa Hareketleri Araştırma Derneği (DOHAD) ve İstanbul Teknik Üniveristesi'nin işbirliğiyle istasyona yeni sensörler eklendi ve istasyon, dünyada bir ilk olan Deprem Tahmin İstasyonu haline getirildi. İstasyona yerleştirilen sensörler sayesinde 6 şiddetinden büyük olan depremler 2-3 ay öncesinden tespit edilebilecek. Böylece vatandaşlar ve yetkililer depreme karşı hazırlıklı olacak.



Dünyada Başka Örneği Yok

Bugün gerçekleşen açılışa Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Bölümünden Prof.Dr. Orhan Şen, DOHAD Başkanı Fuat Agalday ile GeoCosmo Araştırma Merkezi Vakfı Başkan Yardımcısı Ronald Karel de katılırken açılışın ardından istasyonun yeteneklerinden bahsedildi. Belediye Başkanı Özcan Işıklar, istasyonun 2-3 ay önceden depremi haber vermesinin bir ilk olduğuna değinirken "Türkiye için büyük bir iş, büyük bir buluş, büyük bir bilgi birikiminin bulunduğuğı son nokta. Depremle yaşamış, teknoloji geliştirilmiş Japonya'da safra olamayan, dünyada sadece bir tane ve tek örnek kullanılır, depremi önceden 2-3 ay önceden tespit edebilecek teknoloji Türkiye'de hayata geçi." dedi. 


Geocosmo Başkan Yardımcısı Karel de bugüne kadar pek çok üniversitenin benzer çalışmalar yaptığını ancak hiçbirinin Silivri'deki istasyon kadar kapsamlı bir inceleme yapmadığına dikkat çekti. İstasyonda hem yeraltı hem de meteorolojik Hareketleri inceleyeceklerini dile getiren Karel, "Bu kadar çok parametrenin bir arada incelendiği dünyada başka bir istasyon yok." dedi. 


Nasıl Çalışacak? 

Karel ayrıca istasyondaki çalışmanın nasıl yürütüleceğini de açıkladı. DOHAD'ın Türkiye'deki yer hareketlerini inceleyen 41 uydusu ile birlikte Geocosmo da sahip olduğu sensörler ile atmosferdeki hareketleri inceleyecek. Prof. Dr. Orhan Şen'in uydu paylaşacağı uydu verileri ile birlikte toplanan bütün veriler DEÜ Bilgisayar Bölümü'nde toplanıp değerlendirilecek ve GeoCosmo'nun NASA'daki ofisine gönderilecek. 



Sensörlerini daha önce Alaska ve Peru'da test eden ve pozitif sonuçlar elde eden GeoCosmo ilk etapta deprem tahmininde bulunmayacak. Öncelikle deprem öncesinde atmosferde ve yerde ne gibi değişiklikler olduğunu tespit edecek olan GeoCosmo tespit safhasını bitirdikten sonra deprem tahminlerini paylaşmaya başlayacak.


http://aa.com.tr/tr/turkiye/silivride-deprem-tahmin-istasyonu-hizmete-girdi/871631 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
MağaraAdam 1 yıl en beğenilen
2-3 aydan sonrasını okumadım
Yanıtla +12
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IceRulez 1 yıl
silivride ikamet ediyorum bu istasyondan haberim yoktu, öncelikle umarım güzel işler başarırlar ayrıca ; İstasyona yerleştirilen sensörler sayesinde 6 şiddetinden büyük olan depremler 2-3 ay öncesinden tespit edilebilecek cümlesine pek inanasım gelmiyor,
silivride ikamet ediyorum bu istasyondan haberim yoktu, öncelikle umarım güzel işler başarırlar ayrıca ; İstasyona yerleştirilen sensörler sayesinde 6 şiddetind...
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axaxa 1 yıl
Japonlar en son 15 sn öncesini bulmuştu ne ara 2-3 ay olmuş bu
1 Yanıt Yanıtla +8
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DH Misafiri 1 yıl
tüm çalışanlar tamam ama işin işinde dohad ve fuat deden adam var ise o iş yakında kapanır. nasa ya da rezil olacağız yazık..
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SEO-Uzmanı 1 yıl
deprem makinesi
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ozbey08 1 yıl
1999 depreminde bile şaibeler varken nasıl oluyorsa elin Amerikalılarına bu iş teslim edilebiliyor. Japonlar bu işi yapsa şüphelenmeyiz,ama işin içinde Amerikalılar varsa orada 40 defa düşüneceksin.
bu Amerikalılar deprem üretip ekonomimizi çökertecekler. zaten itekalka zorla dengede tutmaya çalışılıyor ekonomimiz,bir deprem ile sistem çöker.
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pyp 1 yıl
Haberin kaynagi nedir?
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Kardelisiozi 1 yıl
Depremden sonra burda dalga geçen varlıkların neler yapacağını göreceğim.
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Kerim5100 1 yıl
HAARP is coming...
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adnansetek 1 yıl
Bu gerçek olsa nasa bizden önce kendi ülkesine koyardı, bir gariplik var.
2-3 ay muhabbeti de Silivri belediye başkanının söylediği, sanırım bir yanlış anlaşılma var ya da haber yanlış yazılmış.
Depremi öngörmek çok zor bir iş, umarım başarılı olur
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Merkur 1 yıl
Hani nasaya ihtiyacimiz yoktu， nasadan daha iyiyiz diyen biri vardi，meteorolojiden birimiydi neydi?
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Jeopol 1 yıl
ilk depremde melih gokcek burayi suclayacak


bu arada iki uc ay once deprem bilinecek diye birsey yok. haberi kim yaptiysa onun uydurmasi. yapilan calismayla sadece faylardaki gerginligin artip artmadigi olculecek.
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Portraitclub 1 yıl
Haberin fotoğrafını görünce okumaktan vazgeçtim.
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