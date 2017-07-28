NASA destekli Deprem Tahmin İstasyonu Silivri'de çalışmaya başladı

Silivri'de bulunan ve 2014 yılında çalışmalara başlayan Deprem İzleme İstasyonu, pilot proje kapsamında dünyada bir ilki gerçekleştirerek. NASA, Geocosmo Araştırma Merkezi, Doğa Hareketleri Araştırma Derneği (DOHAD) ve İstanbul Teknik Üniveristesi'nin işbirliğiyle istasyona yeni sensörler eklendi ve istasyon, dünyada bir ilk olan Deprem Tahmin İstasyonu haline getirildi. İstasyona yerleştirilen sensörler sayesinde 6 şiddetinden büyük olan depremler 2-3 ay öncesinden tespit edilebilecek. Böylece vatandaşlar ve yetkililer depreme karşı hazırlıklı olacak.









Dünyada Başka Örneği Yok

Bugün gerçekleşen açılışa Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Bölümünden Prof.Dr. Orhan Şen, DOHAD Başkanı Fuat Agalday ile GeoCosmo Araştırma Merkezi Vakfı Başkan Yardımcısı Ronald Karel de katılırken açılışın ardından istasyonun yeteneklerinden bahsedildi. Belediye Başkanı Özcan Işıklar, istasyonun 2-3 ay önceden depremi haber vermesinin bir ilk olduğuna değinirken "Türkiye için büyük bir iş, büyük bir buluş, büyük bir bilgi birikiminin bulunduğuğı son nokta. Depremle yaşamış, teknoloji geliştirilmiş Japonya'da safra olamayan, dünyada sadece bir tane ve tek örnek kullanılır, depremi önceden 2-3 ay önceden tespit edebilecek teknoloji Türkiye'de hayata geçi." dedi.





Geocosmo Başkan Yardımcısı Karel de bugüne kadar pek çok üniversitenin benzer çalışmalar yaptığını ancak hiçbirinin Silivri'deki istasyon kadar kapsamlı bir inceleme yapmadığına dikkat çekti. İstasyonda hem yeraltı hem de meteorolojik Hareketleri inceleyeceklerini dile getiren Karel, "Bu kadar çok parametrenin bir arada incelendiği dünyada başka bir istasyon yok." dedi.





Nasıl Çalışacak?

Karel ayrıca istasyondaki çalışmanın nasıl yürütüleceğini de açıkladı. DOHAD'ın Türkiye'deki yer hareketlerini inceleyen 41 uydusu ile birlikte Geocosmo da sahip olduğu sensörler ile atmosferdeki hareketleri inceleyecek. Prof. Dr. Orhan Şen'in uydu paylaşacağı uydu verileri ile birlikte toplanan bütün veriler DEÜ Bilgisayar Bölümü'nde toplanıp değerlendirilecek ve GeoCosmo'nun NASA'daki ofisine gönderilecek.









Sensörlerini daha önce Alaska ve Peru'da test eden ve pozitif sonuçlar elde eden GeoCosmo ilk etapta deprem tahmininde bulunmayacak. Öncelikle deprem öncesinde atmosferde ve yerde ne gibi değişiklikler olduğunu tespit edecek olan GeoCosmo tespit safhasını bitirdikten sonra deprem tahminlerini paylaşmaya başlayacak.

http://aa.com.tr/tr/turkiye/silivride-deprem-tahmin-istasyonu-hizmete-girdi/871631