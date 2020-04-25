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    NASA mühendisleri 37 günde solunum cihazı üretti

    NASA mühendisleri ile sağlık çalışanlarının iş birliği sonucunda ventilatör üretildi. Ventilatörler ( solunum cihazı ) bu hafta içerisinde yapılan kritik kalite kontrol testlerini başarıyla geçti.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
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    Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi devam ederken NASA araştırmacıları sadece 37 gün içerisinde koronavirüs hastalarının tedavisinde kullanılacak solunum cihazı üretti.

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    Uzmanların açıklamalarına göre üretilen ventilatörler ( solunum cihazı ) bu hafta içerisinde yapılan kritik kalite kontrol testini başarıyla geçti.

    NASA laboratuvarlarından hastanelere

    NASA'nın Jet laboratuvarlarında üretilen ventilatörlerin hastanelerde kullanılması planlanmakla birlikte NASA'lı araştırmacılar tıbbi cihaz üretiminde değil, uzay araçları üretiminde uzman olduklarını ancak kusursuz mühendislik bilgisi, titiz testler ve hızlı prototip üretimi basamakları sayesinde bu kadar kısa sürede yeni ventilatörleri üretebildiklerini belirtiyor.

    Ayrıca Bkz. "Horoloji dünyasını sarsan MB&F Bulldog piyasaya sürüldü"

    The Ventilator Intervention Technology Accessible Locally (VITAL) adı verilen prototip cihazların üretimi sağlık çalışanlarının ile mühendislerin iş birliği sonucunda tamanlandı.



    https://futurism.com/the-byte/nasa-coronavirus-ventilator Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    faniseyler (halit özdemir) 22 dk.
    Amerika bizi kıskanıyor işte (???)
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    AtiMX4 (Ati ) 37 dk.
    Adamlar uzay aracı üretmekten solunum cihazini nasıl ureteceklerini bilmiyorlardı demek.
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    Feyzuli 41 dk.
    Bize bizde ürettik dedirten nasadan daha erken yüzlerce üretip 5k üretime başlayan yerli mühendislerimize saygılar iyi ki varsınız.
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    interwap (Volkan ) 27 dk. Feyzuli
    Aselsan ile Biosys bir kaç yıldır cihaz üzerinde çalışıyorlardı.
    Tesla'da çok kısa sürede üretip Amerikan hastanelerine teslim etti ama hastaneler cihazın tam anlamıyla solunum cihazı olmadığından yakınıyor. Arge olmayınca olmuyor. Biz şükür ki yapmışız.
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