NASA mühendisleri 37 günde solunum cihazı üretti

Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi devam ederken NASA araştırmacıları sadece 37 gün içerisinde koronavirüs hastalarının tedavisinde kullanılacak solunum cihazı üretti.

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Uzmanların açıklamalarına göre üretilen ventilatörler ( solunum cihazı ) bu hafta içerisinde yapılan kritik kalite kontrol testini başarıyla geçti.

NASA laboratuvarlarından hastanelere

NASA'nın Jet laboratuvarlarında üretilen ventilatörlerin hastanelerde kullanılması planlanmakla birlikte NASA'lı araştırmacılar tıbbi cihaz üretiminde değil, uzay araçları üretiminde uzman olduklarını ancak kusursuz mühendislik bilgisi, titiz testler ve hızlı prototip üretimi basamakları sayesinde bu kadar kısa sürede yeni ventilatörleri üretebildiklerini belirtiyor.

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The Ventilator Intervention Technology Accessible Locally (VITAL) adı verilen prototip cihazların üretimi sağlık çalışanlarının ile mühendislerin iş birliği sonucunda tamanlandı.

https://futurism.com/the-byte/nasa-coronavirus-ventilator

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