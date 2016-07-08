NBA Live Mobile ile finalleri yeniden yaşayın

NBA sezonunda henüz sona eren finallerin heyecanını yeniden yaşamak istiyorsanız, EA Sports tarafından indirmeye sunulan NBA Live Mobile size istediğinizi verebilir. Oyunun kapağında OKC yıldızı Russell Westbrook yer alıyor.

Akıcı ve tatmin edici görsellere sahip olan oyun, modern donanım sahip mobil cihazlarda üst seviye performans gösterecektir. 32-bit dönemlerine giden mobil cihazlarda bazen kasma sorunları yaşandığını belirtmek gerek.

Oyunda eğitim aşamalarını geçtikten sonra 5 kişilik takımınızı kurarak maç yapmaya başlıyorsunuz. Sol kısımdaki joystick ile oyuncuyu yönlendirirken, sağ kısımdaki tuşlar ile de top kontrolü sağlıyorsunuz. Top sizde iken hızlı atak, pas ve şut yapan tuşlar, top karşı tarafta iken savunma ve blok durumuna geçiyor.

Oyunda önemli hareketler tuşlara göre değil, alandaki bölgelere göre gerçekleşiyor. Örneğin pota altına kadar dribbling yaptıktan sonra pas tuşunu yukarı sürükleyerek dunk atış yapabiliyorsunuz.

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NBA liginde adım adım şampiyonluğa doğru yürürken, EA hesabına bağlanarak dünyanın farklı noktalarından oyunculara karşı canlı etkinliklere katılabiliyorsunuz. Maçlarda başarı için ekibi iyi oluşturmanız şart. Her oyuncunun kendisine özgü yetenekleri var. Para ve tecrübe puanları kazandıkça, yavaş yavaş yıldız oyuncular ekibe dahil oluyor. Ayrıca oyuncuların yeteneklerini de geliştirebiliyorsunuz.

Oyun içi satın almaya zorlamadan, keyifli maçlar yapmanızı sağlayan NBA Live Mobile, hali hazırda çok fazla seçeneğin olmadığı tür içerisinde ilgiyi üzerine çekecektir.

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