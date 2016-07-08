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NBA Live Mobile ile finalleri yeniden yaşayın

NBA sezonunda henüz sona eren finallerin heyecanını yeniden yaşamak istiyorsanız, EA Sports tarafından indirmeye sunulan NBA Live Mobile size istediğinizi verebilir.
2 yıl
32,9b
1
108
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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NBA sezonunda henüz sona eren finallerin heyecanını yeniden yaşamak istiyorsanız, EA Sports tarafından indirmeye sunulan NBA Live Mobile size istediğinizi verebilir. Oyunun kapağında OKC yıldızı Russell Westbrook yer alıyor.

Akıcı ve tatmin edici görsellere sahip olan oyun, modern donanım sahip mobil cihazlarda üst seviye performans gösterecektir. 32-bit dönemlerine giden mobil cihazlarda bazen kasma sorunları yaşandığını belirtmek gerek.

Oyunda eğitim aşamalarını geçtikten sonra 5 kişilik takımınızı kurarak maç yapmaya başlıyorsunuz. Sol kısımdaki joystick ile oyuncuyu yönlendirirken, sağ kısımdaki tuşlar ile de top kontrolü sağlıyorsunuz. Top sizde iken hızlı atak, pas ve şut yapan tuşlar, top karşı tarafta iken savunma ve blok durumuna geçiyor.

Oyunda önemli hareketler tuşlara göre değil, alandaki bölgelere göre gerçekleşiyor. Örneğin pota altına kadar dribbling yaptıktan sonra pas tuşunu yukarı sürükleyerek dunk atış yapabiliyorsunuz.

Ayrıca Bkz. "Buz Devri yeniden mobil platformlarda"

NBA liginde adım adım şampiyonluğa doğru yürürken, EA hesabına bağlanarak dünyanın farklı noktalarından oyunculara karşı canlı etkinliklere katılabiliyorsunuz. Maçlarda başarı için ekibi iyi oluşturmanız şart. Her oyuncunun kendisine özgü yetenekleri var. Para ve tecrübe puanları kazandıkça, yavaş yavaş yıldız oyuncular ekibe dahil oluyor. Ayrıca oyuncuların yeteneklerini de geliştirebiliyorsunuz.

Oyun içi satın almaya zorlamadan, keyifli maçlar yapmanızı sağlayan NBA Live Mobile, hali hazırda çok fazla seçeneğin olmadığı tür içerisinde ilgiyi üzerine çekecektir.

Google Play linki için tıklayınız


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1 Avatar
kemba 1 yıl
Coins almak istiyorum amon35
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amon35 1 yıl
NBA Lİve COİNS satışımız mevcuttur.
2M 24tl
5M 55TL
10M 99TL
Ödeme havale( İşbank, ziraat, yapı kredi, garanti), şans oyunları ödemesi şeklinde alınır..
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pburak1903 1 yıl
Şu hikayenin konusu kartları ne işe yarıyor?
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EfeBatkss 1 yıl
Eski hesabimdan yeni hesabima kotu oyuncuyu pahaliya satarak para aktarmak istiyorum fakat oyuncuyu listede bulamiyorum ne yapmaliyim???
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DH Misafiri 2 yıl
arkadaşlar nba live mobile oyununda ki cihaz hesabını nasıl silebiliriz?
sıfırdan başlamak istiyorum.
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pesimist27 2 yıl
Nba Live Mobile ah1'de 95 genel hesabım satılıktır. İlgilenenler detaylar için profilimde konuyu bulabilirler
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ursabim 2 yıl
Arkadaşlar şu an oyunda hata mı var şu an baglanamıyorum
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Frantex 2 yıl
Selam arkadaslar,Sato Warriors takimimiz artik 9 kisi,cogu turk.7 maclik bir galibiyet serisindeyiz.Hizlica yukseliyoruz.Katilmak isteyenleri bekleriz.80+ overallari bekliyoruz.
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Enykss 2 yıl
Ah1 Ah2 Ah3 1m coin 20 tl müzayede evini bilmeyenlere yardımcı olunur.
İletişim 533 723 27 19
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ursabim 2 yıl
Arkadaşlar Yen'i bir lig kurduk iki kişiyiz şu an da ve genelde hep onlıne okuyoruz katılmak isteyenlere beklerim beraber lige lig yapacak arkadaşlar gelsin ligin adı Türklerin Gücü
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