Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

N-Fusion Interactive'ın yeni oyun projesi: Space Noir

5 yıl
6b
1
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
N-Fusion Interactive'ın yeni oyun projesi: Space Noir
Deus Ex: The Fall ve Air Mail gibi yapımların yaratıcısı N-Fusion Interactive, PC ve tabletler için "Space Noir" adlı yeni bir oyun geliştiriyor.

Uzay gemilerinin kapışmalarına tanıklık edeceğimiz bir shooter oyunu olan Space Noir, Unity ile geliştirilen kaliteli grafikleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. İnsanlığın geleceğini kurtarmak için bazı kişisel sorunları olan Hal ve onun uzay gemisi Al Rhonda'yı kontrol edeceğimiz yapımda bizleri 35'den fazla görevin yer aldığı 5 farklı dünya bekliyor. Ayrıca, uzay gemimiz üzerinde yükseltme yapmamız için silahlar, zırhlar ve kozmetik eklentilerinde Space Noir'de yer edineceğini belirtelim.

Henüz kesin bir çıkış tarihi bulunmayan Space Noir'in bu yılın yaz aylarında oyuncuların beğenisine sunulması planlanıyor. Space Noir hakkındaki gelişmeleri sizler için takip etmeye devam edeceğiz.  
)

Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl HTC BoomBass "Cep telefonuna SubWoofer desteği" video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Yeni Passat 2.0 TDI 240bg 500Nm Test
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim