N-Fusion Interactive'ın yeni oyun projesi: Space Noir

Deus Ex: The Fall ve Air Mail gibi yapımların yaratıcısı N-Fusion Interactive, PC ve tabletler için "Space Noir" adlı yeni bir oyun geliştiriyor.





Uzay gemilerinin kapışmalarına tanıklık edeceğimiz bir shooter oyunu olan Space Noir, Unity ile geliştirilen kaliteli grafikleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. İnsanlığın geleceğini kurtarmak için bazı kişisel sorunları olan Hal ve onun uzay gemisi Al Rhonda'yı kontrol edeceğimiz yapımda bizleri 35'den fazla görevin yer aldığı 5 farklı dünya bekliyor. Ayrıca, uzay gemimiz üzerinde yükseltme yapmamız için silahlar, zırhlar ve kozmetik eklentilerinde Space Noir'de yer edineceğini belirtelim.





Henüz kesin bir çıkış tarihi bulunmayan Space Noir'in bu yılın yaz aylarında oyuncuların beğenisine sunulması planlanıyor. Space Noir hakkındaki gelişmeleri sizler için takip etmeye devam edeceğiz.

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