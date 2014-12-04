NUCLUN yongaseti LG'nin başını ağrıtıyor





2 yıllık bir çalışma sonrasında Ekim ayı itibariyle resmiyet kazanan LG'nin NUCLUN adlı yongaseti, LG G3 Screen modeli ile birlikte piyasaya çıkışını gerçekleştirmişti. Ancak yongasetinden gelen haberler pek de iç açıcı değil.





NUCLUN 8 çekirdekli bir işlemci ve 32-bit standardını benimsemiş. Yongasetinde ARM mimarisindeki 4 adet 1.5GHz saat hızında çalışan Cortex-A15 ve 1.2GHz saat hızında çalışan 4 adet Cortex-A7 işlemcisi yer alıyordu. LG yeni yongasetini biraz da nabız yoklama amacıyla G3 Screen modelinde kullanmıştı.





Sektörden gelen bilgilere göre NUCLUN işlemcisinin performans olarak piyasadaki rakip tasarımlara göre bir nesil öncede kaldığı görüşü hakim. Zira güç yönetimi konusunda LG'nin yetersiz kaldığı ve performansın da bu yüzden olumsuz etkilendiği belirtiliyor.





NUCLUN işlemcisi çalışma ısısı yükselmeye başladığı zaman çekirdek hızlarını oldukça düşük seviyelere indiriyor ve cihaz ağırlaşmaya başlıyor. LG G3 Screen modelinde bu sıkıntıya genel olarak rastlandığı ifade ediliyor. Bu bakımdan modelin satışları da hayal kırıklığı yaratmış durumda.





LG G3 Screen modelinde 5.9 inçlik Full HD IPS ekran, 2GB RAM, 32GB artırılabilir hafıza, 13MP çözünürlükte OIS+ destekli arka kamera, 3000mAh gücünde batarya, Android 4.4 işletim sistemi şeklinde özellikler bulunuyordu. İşlemcinin sorun çıkarması bu üst seviye donanımın da tabiri caizse güme gitmesine sebep oldu.





Yaklaşık 179 milyon dolarlık bir ar-ge bütçesinin harcandığı NUCLUN yongasetinin daha başlangıçta sorunlar yaşaması LG'nin için şüphesiz bir dezavantaj olacaktır ancak firmanın hızlı bir şekilde eksiklerini gidermesi ve piyasada iddialı olacak bir konuma yükseltmesi gerekiyor. LG'den şimdilik konu ile ilgili bir açıklama gelmedi.

http://www.ubergizmo.com/2014/12/lg-g3-screen-sales-reportedly-hit-by-faulty-processor/?utm_source=mobilerepublic