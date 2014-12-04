Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

NUCLUN yongaseti LG'nin başını ağrıtıyor

4 yıl
307
1
19
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
NUCLUN yongaseti LG'nin başını ağrıtıyor
Tam Boyutta Gör

2 yıllık bir çalışma sonrasında Ekim ayı itibariyle resmiyet kazanan LG'nin NUCLUN adlı yongaseti, LG G3 Screen modeli ile birlikte piyasaya çıkışını gerçekleştirmişti. Ancak yongasetinden gelen haberler pek de iç açıcı değil. 

NUCLUN 8 çekirdekli bir işlemci ve 32-bit standardını benimsemiş. Yongasetinde ARM mimarisindeki 4 adet 1.5GHz saat hızında çalışan Cortex-A15 ve 1.2GHz saat hızında çalışan 4 adet Cortex-A7 işlemcisi yer alıyordu. LG yeni yongasetini biraz da nabız yoklama amacıyla G3 Screen modelinde kullanmıştı.  

Sektörden gelen bilgilere göre NUCLUN işlemcisinin performans olarak piyasadaki rakip tasarımlara göre bir nesil öncede kaldığı görüşü hakim. Zira güç yönetimi konusunda LG'nin yetersiz kaldığı ve performansın da bu yüzden olumsuz etkilendiği belirtiliyor. 

NUCLUN işlemcisi çalışma ısısı yükselmeye başladığı zaman çekirdek hızlarını oldukça düşük seviyelere indiriyor ve cihaz ağırlaşmaya başlıyor. LG G3 Screen modelinde bu sıkıntıya genel olarak rastlandığı ifade ediliyor. Bu bakımdan modelin satışları da hayal kırıklığı yaratmış durumda. 

LG G3 Screen modelinde 5.9 inçlik Full HD IPS ekran, 2GB RAM, 32GB artırılabilir hafıza, 13MP çözünürlükte OIS+ destekli arka kamera, 3000mAh gücünde batarya, Android 4.4 işletim sistemi şeklinde özellikler bulunuyordu. İşlemcinin sorun çıkarması bu üst seviye donanımın da tabiri caizse güme gitmesine sebep oldu. 

Yaklaşık 179 milyon dolarlık bir ar-ge bütçesinin harcandığı NUCLUN yongasetinin daha başlangıçta sorunlar yaşaması LG'nin için şüphesiz bir dezavantaj olacaktır ancak firmanın hızlı bir şekilde eksiklerini gidermesi ve piyasada iddialı olacak bir konuma yükseltmesi gerekiyor. LG'den şimdilik konu ile ilgili bir açıklama gelmedi.  

http://www.ubergizmo.com/2014/12/lg-g3-screen-sales-reportedly-hit-by-faulty-processor/?utm_source=mobilerepublic Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 yıl
4 adet 1.5GHz saat hızında çalışan Cortex-A15 ve 1.2GHz saat hızında çalışan 4 adet Cortex-A7 işlemcisi yer alıyordu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mtvh3570 4 yıl
ağrıtsın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ounomaus 4 yıl
salaklar başka birşey değil adamlar (samsung )yıllardır arm tasarımını direk olarak piyasaya sunuyor işler aynı sorunları yaşadılar galaxy s4 ile gelen yongalarda lte versiyonu qualcomluydu cihaz daha uzun ömürlü oldu
8 çekirdek başa bela şuan hangi firma kullandıysa sorunlar çok daha günümüz için yeterli stabilite yok ilerliyen yıllarda bu sorunlar çözülücektir ama şuan gerekli kalmıyor 4 adet cortex A15 2.3 ghz olsaydı bu kadar sorun çıkmıyacaktı tahminimce gpu kısmı mali t628 (oc belki) verisyonudur
bir üretici apple gibi 2 yada 3 çekirdekli ama gerçekten mimari olarak çok güçlü olan yonga yapsın ya ör:ipad air 2 için A8X işlemcisi 3 milyar transtör gibi rakamlar açıklanıyor masa üstü işlemcisinde yok bu rakamlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
muticoo 4 yıl
LG de buldu kıllısını arıyor... :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Masquerade89 4 yıl
ilkler genelde sorunlu olur LG üstesinden gelir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Okisht 4 yıl
Yaklaşık 179 milyon dolarlık bir ar-ge bütçesinin harcandığı NUCLUN yongasetinin daha başlangıçta sorunlar yaşaması


sonunda mı sorun yaşayacaktı? illaki başında yaşayacak, bu tür teknolojiler zaten bu süreçlerden geçerek iyi performanslara geliyorlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DaRKFoRCeS 4 yıl
iyi Arge çalışması yapmamışlar görünen o. hiç bir şey 4/4 lük değil. 2 senedir hiç mi test yapmadılar. işlemci kadar işletim sistemleri de çoğalmalı. çekirdek sayısı düşmeli.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The-Engineer 4 yıl
Daha başlangıç aşamasında Qualcomm da en başta sorunsuz değildir.Bilgi birikimi arttıkça daha rekabetçi hale gelir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kuheylan12 4 yıl
Ne kadar lg g3'ü olmayan varsa yazmış. Lg g3'de su an kapanma ve isinma sorunlari yok. Telefonum 406k serisi. Yeni seriler cok daha saglam. Catlama sıkıntısı da yaşamadım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ø 4 yıl
Kolay değil sorunsuz yonga set üretmek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
General. 4 yıl
Adamlar acemi biraz şans verin taşlamayın hemen
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
307 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, lg
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Huawei TalkBand B1 video inceleme "Akıllı bileklik ve Bluetooth kulaklık bir arada" 4 yıl DH Özel Röportaj: Abbyy ile belge tarama ve dönüştürme teknolojilerini konuştuk 4 yıl Toshiba Qosmio PX30t-A 15j Test Masamızda Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim