NVIDIA Tesla GPU hızlandırma ile genom dizilimi işlemlerinin maliyeti azalıyor





İnsan varlığını tehdit eden hastalıklar ve virüslerle mücadele etmek için insan DNA'sının çiftlerini oluşturan genom dizilimlerini analiz etmek büyük önem taşıyor ve milenyumun başlarında yaklaşık bir milyar dolarlık maliyetlerle başa çıkılmak zorunda kalınıyordu.





Ancak gelişen teknoloji sayesinde genom dizilimi maliyetleri oldukça düşmüş durumda. Bu alanda en iyilerden birisi olan Life Technologies, Ion Personal Genome Machine (PGM) genom dizicisini temel alan Ion Proton Sistemi teknolojisi ile büyük başarılara imza atıyor. PGM dizicisi geçen yıl Almanya'daki ölümcül E.coli bakteri salgınını genom dizilimini analiz ederek çözmeyi başarmıştı.





Ion Proton Sistemi teknolojisi NVIDIA Tesla GPU hızlandırıcılarına yer vererek genom dizilimi analizini 16 katın üzerinde hızlandırma imkanı elde etti. Böylece tüm bir insan genomu dizilimi maliyeti ilerleyen yıllarda 1000$'a kadar düşebilecek.





Maliyetin azalması sayesinde daha fazla bilim adamı ve laboratuvar, insan genomu diziliminden daha kolay ve hızlı bir şekilde yararlanma imkanı bulacak. Bu sayede yaşam bilimlerinde büyük bir yenilik dalgası ve klinik araştırmalarda ilerleme görülebilecek.





Performans, kullanım kolaylığı ve uygun maliyet için yeni standartlar belirleyen Ion Proton Sistemi, araştırmacılara hızlı bir şekilde çoklu örnek diziliminden tek bir platformda genom ölçeğinde dizilime geçme olanağı veriyor.