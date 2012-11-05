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Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

NVIDIA Tesla GPU hızlandırma ile genom dizilimi işlemlerinin maliyeti azalıyor

6 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Ekrem71
Haber Editörü
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İnsan varlığını tehdit eden hastalıklar ve virüslerle mücadele etmek için insan DNA'sının çiftlerini oluşturan genom dizilimlerini analiz etmek büyük önem taşıyor ve milenyumun başlarında yaklaşık bir milyar dolarlık maliyetlerle başa çıkılmak zorunda kalınıyordu.

Ancak gelişen teknoloji sayesinde genom dizilimi maliyetleri oldukça düşmüş durumda. Bu alanda en iyilerden birisi olan Life Technologies, Ion Personal Genome Machine (PGM) genom dizicisini temel alan Ion Proton Sistemi teknolojisi ile büyük başarılara imza atıyor. PGM dizicisi geçen yıl Almanya'daki ölümcül E.coli bakteri salgınını genom dizilimini analiz ederek çözmeyi başarmıştı.

Ion Proton Sistemi teknolojisi NVIDIA Tesla GPU hızlandırıcılarına yer vererek genom dizilimi analizini 16 katın üzerinde hızlandırma imkanı elde etti. Böylece tüm bir insan genomu dizilimi maliyeti ilerleyen yıllarda 1000$'a kadar düşebilecek.

Maliyetin azalması sayesinde daha fazla bilim adamı ve laboratuvar, insan genomu diziliminden daha kolay ve hızlı bir şekilde yararlanma imkanı bulacak. Bu sayede yaşam bilimlerinde büyük bir yenilik dalgası ve klinik araştırmalarda ilerleme görülebilecek.

Performans, kullanım kolaylığı ve uygun maliyet için yeni standartlar belirleyen Ion Proton Sistemi, araştırmacılara hızlı bir şekilde çoklu örnek diziliminden tek bir platformda genom ölçeğinde dizilime geçme olanağı veriyor.

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Shadow1453 6 yıl en beğenilen SEO-Uzmanı
playstyle
amerika keşfedildikten sonra
amerikan yerli ırk'ı alışık olmadığı eski dünya virüslerinden
en büyük kitlesel kayıplar vermiştir.
uzun lafın kısası ırklara göre özel ölümcül ilaç yapılması teoride mümkündür.
şu an bir çoğunuzun PC sinde sözde barışçıl amaçlı DNA çözümleme programları çalışmaktadır
ama bu çözümlenen dosyanın içeriğini neden göremiyorsunuz peki !?
neden basit 100 küsür elementin basit adları yazan görel similasyonlar yapmak yerine renkli renkli hiç bir bilimsel niteliği olmayan oyun oyuncağı gibi boncukları bir birine geçmesi görmeniz size ne yarar sağlayacak !?
dahası yarın kanserin veya benzer bir hastalığın ilacı çıksa bunu bedavaya mı dağıtacaklar sanıyorsunuz !?
e o zaman kim ne kazanacak bu işten peki !?
hayatının yarısını okullarda okuyarak prof olmuş tipler babasının hayrına mı bu işle meşgul !?
bırakın bu işleri parasız hiç bir şey olmaz !

Halbuki APU kullansalar bunlar olmayacak

playstyleamerika keşfedildikten sonraamerikan yerli ırk'ı alışık olmadığı eski dünya virüslerindenen büyük kitlesel kayıplar vermiş...
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JoeyBane 6 yıl
Asıl amiral gemileri bunlar..
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Rubisco 6 yıl
St Batuhan
Yeni tesla mimarisine ait haberi de okuyunca açıkcası bir mutlu oldum nedense :)

Eski Tesla C2075 var içinde, yeni Kepler tabanlı bişey yok.
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St Batuhan 6 yıl Rubisco
Rubisco

St Batuhan

Yeni tesla mimarisine ait haberi de okuyunca açıkcası bir mutlu oldum nedense :)


Eski Tesla C2075 var içinde, yeni Kepler tabanlı bişey yok.



Yanlıs anladınız, diğer haberi okuyunca açıkcası mutlu oldum çünkü yakında verim daha fazla olacak ve bu durumda geleceği görmek için sabırsızlanıyorum gibi bir durum :) Yani 2014 gibi bakalım bilimde neler göreceğiz :)
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St Batuhan 6 yıl
Yeni tesla mimarisine ait haberi de okuyunca açıkcası bir mutlu oldum nedense :)
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SEO-Uzmanı 6 yıl
amerika keşfedildikten sonra
amerikan yerli ırk'ı alışık olmadığı eski dünya virüslerinden
en büyük kitlesel kayıplar vermiştir.

uzun lafın kısası ırklara göre özel ölümcül ilaç yapılması teoride mümkündür.

şu an bir çoğunuzun PC sinde sözde barışçıl amaçlı DNA çözümleme programları çalışmaktadır
ama bu çözümlenen dosyanın içeriğini neden göremiyorsunuz peki !?

neden basit 100 küsür elementin basit adları yazan görsel simülasyonlar yapmak yerine renkli renkli hiç bir bilimsel niteliği olmayan oyuncağı gibi boncukları bir birine geçmesi görmeniz size ne yarar sağlayacak !?

dahası yarın kanserin veya benzer bir hastalığın ilacı çıksa bunu bedavaya mı dağıtacaklarını mı sanıyorsunuz !?
é- o zaman kim ne kazanacak bu işten peki !?

hayatının yarısını okullarda okuyarak prof, olmuş tipler babasının hayrına mı bu işle meşgul !?

bırakın bu işleri parasız hiç bir şey olmaz ! hele birde hastalıktan kurtulmak için varını yoğunu satmaya hazır bir dünya sırada beklerken bırakın polyana masallarını arkadaşım !
3 Yanıt Yanıtla
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Shadow1453 6 yıl SEO-Uzmanı
playstyle
amerika keşfedildikten sonra
amerikan yerli ırk'ı alışık olmadığı eski dünya virüslerinden
en büyük kitlesel kayıplar vermiştir.
uzun lafın kısası ırklara göre özel ölümcül ilaç yapılması teoride mümkündür.
şu an bir çoğunuzun PC sinde sözde barışçıl amaçlı DNA çözümleme programları çalışmaktadır
ama bu çözümlenen dosyanın içeriğini neden göremiyorsunuz peki !?
neden basit 100 küsür elementin basit adları yazan görel similasyonlar yapmak yerine renkli renkli hiç bir bilimsel niteliği olmayan oyun oyuncağı gibi boncukları bir birine geçmesi görmeniz size ne yarar sağlayacak !?
dahası yarın kanserin veya benzer bir hastalığın ilacı çıksa bunu bedavaya mı dağıtacaklar sanıyorsunuz !?
e o zaman kim ne kazanacak bu işten peki !?
hayatının yarısını okullarda okuyarak prof olmuş tipler babasının hayrına mı bu işle meşgul !?
bırakın bu işleri parasız hiç bir şey olmaz !

Halbuki APU kullansalar bunlar olmayacak

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Momo-Oz 6 yıl SEO-Uzmanı
playstyle

amerika keşfedildikten sonra
amerikan yerli ırk'ı alışık olmadığı eski dünya virüslerinden
en büyük kitlesel kayıplar vermiştir.

uzun lafın kısası ırklara göre özel ölümcül ilaç yapılması teoride mümkündür.

şu an bir çoğunuzun PC sinde sözde barışçıl amaçlı DNA çözümleme programları çalışmaktadır
ama bu çözümlenen dosyanın içeriğini neden göremiyorsunuz peki !?

neden basit 100 küsür elementin basit adları yazan görsel simülasyonlar yapmak yerine renkli renkli hiç bir bilimsel niteliği olmayan oyuncağı gibi boncukları bir birine geçmesi görmeniz size ne yarar sağlayacak !?

dahası yarın kanserin veya benzer bir hastalığın ilacı çıksa bunu bedavaya mı dağıtacaklarını mı sanıyorsunuz !?
é- o zaman kim ne kazanacak bu işten peki !?

hayatının yarısını okullarda okuyarak prof, olmuş tipler babasının hayrına mı bu işle meşgul !?

bırakın bu işleri parasız hiç bir şey olmaz ! hele birde hastalıktan kurtulmak için varını yoğunu satmaya hazır bir dünya sırada beklerken bırakın polyana masallarını arkadaşım !

ya bi git paranoyak liseli seni ..
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suleyman5000 6 yıl SEO-Uzmanı
playstyle
amerika keşfedildikten sonra
amerikan yerli ırk'ı alışık olmadığı eski dünya virüslerinden
en büyük kitlesel kayıplar vermiştir.

uzun lafın kısası ırklara göre özel ölümcül ilaç yapılması teoride mümkündür.

şu an bir çoğunuzun PC sinde sözde barışçıl amaçlı DNA çözümleme programları çalışmaktadır
ama bu çözümlenen dosyanın içeriğini neden göremiyorsunuz peki !?

neden basit 100 küsür elementin basit adları yazan görsel simülasyonlar yapmak yerine renkli renkli hiç bir bilimsel niteliği olmayan oyuncağı gibi boncukları bir birine geçmesi görmeniz size ne yarar sağlayacak !?

dahası yarın kanserin veya benzer bir hastalığın ilacı çıksa bunu bedavaya mı dağıtacaklarını mı sanıyorsunuz !?
é- o zaman kim ne kazanacak bu işten peki !?

hayatının yarısını okullarda okuyarak prof, olmuş tipler babasının hayrına mı bu işle meşgul !?

bırakın bu işleri parasız hiç bir şey olmaz ! hele birde hastalıktan kurtulmak için varını yoğunu satmaya hazır bir dünya sırada beklerken bırakın polyana masallarını arkadaşım !

Düşünceni sevdim en azından kafası çalışan bir insan ama bence insan genomunu bir bakteri gibi düşünürsek bu iş olmaz belki virüs leri veya bakterileri yenebilirle r ( yani bakterilerin çalışma sistemi kısmen anlaşılabilir )kısmen fakat bir insanın genetik işleyişi bundan 100 belkide 10000 kat maliyetli ve bunu çözmeleri imkansiza yakın bunlar çünkü tek bir hücre değil ortada uygulanan bir sistem kendini yenileyen bir sistem belkide bulunmakta .bunu çözmek için şifre çözücü otistik bilgisayar lar falan lazım dir 1000 lerce türk tarihinde bilimin gelismemisin temel sebebi düşünceler dalga gecirilmesidir açıkçası çok dalgaci bir milletiz ergen kafası var bizde biri bişey dese hayvanı gulusler atılır sen mi kurtarcaksin bu ülkeyi başımıza icat çıkar ma vs. Denir ulan surda geçen bir yazı yazmisdim ergenin biri konu dışı bölümünden fırlaymış gelmiş cevap vermiş ti çok seviyoruz dalgayı çok bu kafayla gidersek çok misket oynariz abidik kubidik şarkılara söyleriz m. Faraday türkiyede yaşasaydı değil kraliyet veya saltanat diyelim bizde desteği almayı ulan bırakılan o miknatisi gelirsem o miknatsi bir yerine sokacam falan derlerdi bizim türk ergenler bu bizim ne işimize yarayacak diyen çocukları ( derslerde vs.hata üniversitelerde ) selamlayip bu kafayla gidersek bi yüzyıl boyunca bir çok ülkenin usakligini yaparız. Son olarak düşünceye saygı diyorum başka bir sey demiyorum
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