NVIDIA'nın CES 2013'teki basın konferansını izleyin





CES 2013'te standların ziyarete açıldığı ilk gün öncesinde basın konferansını düzenleyen NVIDIA'da sahneye yine firmanın kurucusu ve CEO'su olan Jen-Hsun Huang çıktı. Oyunlarda otomatik optimizasyon sağlayan GeForce Experience'tan dört çekirdekli ARM Cortex-A15 işlemci ve 72 çekirdekli GeForce grafik birimine sahip Tegra 4'e, fuarın en şaşırtıcı duyurularından Android 4.2 Jelly Bean ve Tegra 4'lü Project SHIELD oyun kolu-konsolundan bulut oyun teknolojisi GRID'e kadar birçok sektörü kapsayan tanıtımlar gerçekleştiren NVIDIA, yaklaşık iki saat süren etkinliğini resmi Youtube kanalında sekiz parça halinde paylaştı. Merak ettiğiniz duyuruyla ilgili videoyu hemen aşağıdan izleyebilir ya da konferansın tamamını yeniden gözden geçirebilirsiniz.





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http://www.youtube.com/user/nvidia