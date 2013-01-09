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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

NVIDIA'nın CES 2013'teki basın konferansını izleyin

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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CES 2013'te standların ziyarete açıldığı ilk gün öncesinde basın konferansını düzenleyen NVIDIA'da sahneye yine firmanın kurucusu ve CEO'su olan Jen-Hsun Huang çıktı. Oyunlarda otomatik optimizasyon sağlayan GeForce Experience'tan dört çekirdekli ARM Cortex-A15 işlemci ve 72 çekirdekli GeForce grafik birimine sahip Tegra 4'e, fuarın en şaşırtıcı duyurularından Android 4.2 Jelly Bean ve Tegra 4'lü Project SHIELD oyun kolu-konsolundan bulut oyun teknolojisi GRID'e kadar birçok sektörü kapsayan tanıtımlar gerçekleştiren NVIDIA, yaklaşık iki saat süren etkinliğini resmi Youtube kanalında sekiz parça halinde paylaştı. Merak ettiğiniz duyuruyla ilgili videoyu hemen aşağıdan izleyebilir ya da konferansın tamamını yeniden gözden geçirebilirsiniz. 

. . . . . . .

http://www.youtube.com/user/nvidia Yorum Yaz
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Armin van Buuren* 6 yıl
MxFxOx
tegra 4 olmuş ağalar ayrıca shield şuanki konsolların çok onunde hem taşınabilir hemde grafik kalitesi çok iyi tegra bana göre hd6850 ayarında duruyor bence yeterli bir seviye

Grafik kalitesi bir ekran kartı ayarında olmak demek, ne demek? Grafik işlem gücü 6850 ayarındadır demek istedin sanırım.
Ki Shield tırnağı olamaz 6850'nin.
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sendomi 6 yıl
6850 ayarındamı :)ne içiyorsan aynısından bende istiyorum
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fixriterzi 6 yıl
heshan
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Lan can cing cong yerimi ulan bura. iyice azıttınız nerde ne satacağınızı şaşırdınız. du bakalım müslüman mahallesinde salyangoz işine ne zama giriceniz.
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MxFxOx 6 yıl
tegra 4 olmuş ağalar ayrıca shield şuanki konsolların çok onunde hem taşınabilir hemde grafik kalitesi çok iyi tegra bana göre hd6850 ayarında duruyor bence yeterli bir seviye
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talerk 6 yıl
s4 plus nasıl tegra 3 ü tokatladı ise s4 pro da tegra 4 ü tokatlar kimse yine çıkıp cortex a-15 muhabbetine girmesin yine
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alito 6 yıl
videolardan da anlaşılıyorki Shield gerçekten güzel alet
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