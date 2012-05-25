NVIDIA'nın yeni tablet ve LTE stratejisi detaylandı

Mobil cihaz segmentine kazandırdığı Tegra yongada sistemleriyle büyük başarı elde eden NVIDIA, bununla birlikte konu LTE desteğine geldiğinde yerini en büyük rakibi Qualcomm'a bırakmak zorunda kalıyor.





Firma geçen sene Icera adlı LTE yongası üreticisi satın almasından sonra LTE donanımlı Tegra örneklerini görmeye başlamıştık. Ancak NVIDIA bağımsız değil yonga üzerinde yer alan bir modül üzerinde çalışıyor.





Yıllık yatırımcı toplantısında konuşan genel yönetici Mike Rayfield, bu yıl Tegra 3 kullanan 30 akıllı telefonun piyasaya çıkacağını ifade etti. Bu rakam geçen yılın iki katı seviyesinde. Bunlardan 13'ü ise vergiler hariç 300$ altında yer alacak.





Firmanın ilk üretimi olan Icera 410 LTE yongası AT&T operatörünün ağına uyum sertifikasyonunu aldı. Özellikle tablet modellerinde LTE yongası daha sık kullanılacak. Yıl sonuna doğru firmanın daha gelişmiş Icera 450 yongasını kullanmaya başlayacağı belirtiliyor.





LTE alanında devrimi ise Icera 500 yongası yapacak. Gelecek yılın başlarında kullanılacak Icera 500 hakkında fazla detay verilmezken, ulaşılacak hızların şu anda mevcut olandan daha hızlı olacağı belirtiliyor. Icera 500'ün diğer önemli özelliği ise aynı dönemde piyasaya çıkacak Grey kod adlı Tegra işlemcilerde entegre olarak yer alması.





Daha önce ortaya çıkan bir yol haritasında da akıllı telefonlar için Grey yongada sistemi planlanırken, tabletler için ise daha çok Wayne kod adlı entegre LTE yongası barındırmayan Tegra işlemciler düşünülüyor.





NVIDIA'nın planı başarılı bir şekilde hayata geçtiği takdirde, LTE/4G akıllı telefonlarda da Qualcomm'un peşini bırakmayacak.





Yatırımcı toplantısında ele alınan diğer bir konu da ucuz Tegra 3 tabletler için izlenecek stratejiydi. NVIDIA, yaz döneminde Tegra 3 yüklü tabletlerin fiyatını 199$ seviyesine çekmeyi planlıyor.





Firma bunun için Kai adlı bir referans platform belirledi ve ilk Kai prototip tablet üzerinde de çalışmalara başladı. Platform hakkında bilgi verilmezken hali hazırdaki Tegra 3 yongasının optimize edileceği sanılıyor. Firmanın ortakları da Kai platformunu kullanarak Tegra 3 tabletler üretmeye başladı.





Android 4.0 ve Kai ile birlikte Kindle Fire modelinden daha güçlü ancak aynı fiyatta alternatifler üretilmesi planlanıyor. CES 2012 fuarında Tegra 3 işlemcili ASUS ME370T modeline şahit olmuştuk. 249$ fiyat etiketine sahip model şimdiye kadar piyasaya sunulmadı ancak Google'ın Nexus tabletine dönüşeceği şeklinde iddialar ortaya atıldı. NVIDIA'nın Kai stratejisi büyük ihtimalle Nexus tableti de kapsıyor.





Kai platformunda DDR3L belleklere yer verilecek. Bu bellekler ortalama 1.35V enerji harcarken maliyeti de oldukça düşük. Kai platformu DDR3L belleklerini destekleyen ilk yongada sistemi olacak. Ayrıca düşü enerjili ekran profillerine imkan tanıyan teknolojiler de bu tabletlerde yer alacak.





NVIDIA'nın iki koldan yaptığı girişimlerle hem 4 çekirdekli ucuz tabletleri görme imkanımız olacak hem de akıllı telefon segmentinde kıran kırana bir NVIDIA-Qualcomm rekabeti görmeye başlayacağız.