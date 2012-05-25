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NVIDIA'nın yeni tablet ve LTE stratejisi detaylandı

7 yıl
2,2b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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NVIDIA'nın yeni tablet ve LTE stratejisi detaylandı
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Mobil cihaz segmentine kazandırdığı Tegra yongada sistemleriyle büyük başarı elde eden NVIDIA, bununla birlikte konu LTE desteğine geldiğinde yerini en büyük rakibi Qualcomm'a bırakmak zorunda kalıyor. 

Firma geçen sene Icera adlı LTE yongası üreticisi satın almasından sonra LTE donanımlı Tegra örneklerini görmeye başlamıştık. Ancak NVIDIA bağımsız değil yonga üzerinde yer alan bir modül üzerinde çalışıyor.

Yıllık yatırımcı toplantısında konuşan genel yönetici Mike Rayfield, bu yıl Tegra 3 kullanan 30 akıllı telefonun piyasaya çıkacağını ifade etti. Bu rakam geçen yılın iki katı seviyesinde. Bunlardan 13'ü ise vergiler hariç 300$ altında yer alacak.

Firmanın ilk üretimi olan Icera 410 LTE yongası AT&T operatörünün ağına uyum sertifikasyonunu aldı. Özellikle tablet modellerinde LTE yongası daha sık kullanılacak. Yıl sonuna doğru firmanın daha gelişmiş Icera 450 yongasını kullanmaya başlayacağı belirtiliyor. 

LTE alanında devrimi ise Icera 500 yongası yapacak. Gelecek yılın başlarında kullanılacak Icera 500 hakkında fazla detay verilmezken, ulaşılacak hızların şu anda mevcut olandan daha hızlı olacağı belirtiliyor. Icera 500'ün diğer önemli özelliği ise aynı dönemde piyasaya çıkacak Grey kod adlı Tegra işlemcilerde entegre olarak yer alması.

Daha önce ortaya çıkan bir yol haritasında da akıllı telefonlar için Grey yongada sistemi planlanırken, tabletler için ise daha çok Wayne kod adlı entegre LTE yongası barındırmayan Tegra işlemciler düşünülüyor.

NVIDIA'nın planı başarılı bir şekilde hayata geçtiği takdirde, LTE/4G akıllı telefonlarda da Qualcomm'un peşini bırakmayacak.

Yatırımcı toplantısında ele alınan diğer bir konu da ucuz Tegra 3 tabletler için izlenecek stratejiydi. NVIDIA, yaz döneminde Tegra 3 yüklü tabletlerin fiyatını 199$ seviyesine çekmeyi planlıyor. 

Firma bunun için Kai adlı bir referans platform belirledi ve ilk Kai prototip tablet üzerinde de çalışmalara başladı. Platform hakkında bilgi verilmezken hali hazırdaki Tegra 3 yongasının optimize edileceği sanılıyor. Firmanın ortakları da Kai platformunu kullanarak Tegra 3 tabletler üretmeye başladı.

Android 4.0 ve Kai ile birlikte Kindle Fire modelinden daha güçlü ancak aynı fiyatta alternatifler üretilmesi planlanıyor. CES 2012 fuarında Tegra 3 işlemcili ASUS ME370T modeline şahit olmuştuk. 249$ fiyat etiketine sahip model şimdiye kadar piyasaya sunulmadı ancak Google'ın Nexus tabletine dönüşeceği şeklinde iddialar ortaya atıldı. NVIDIA'nın Kai stratejisi büyük ihtimalle Nexus tableti de kapsıyor.

Kai platformunda DDR3L belleklere yer verilecek. Bu bellekler ortalama 1.35V enerji harcarken maliyeti de oldukça düşük. Kai platformu DDR3L belleklerini destekleyen ilk yongada sistemi olacak. Ayrıca düşü enerjili ekran profillerine imkan tanıyan teknolojiler de bu tabletlerde yer alacak.

NVIDIA'nın iki koldan yaptığı girişimlerle hem 4 çekirdekli ucuz tabletleri görme imkanımız olacak hem de akıllı telefon segmentinde kıran kırana bir NVIDIA-Qualcomm rekabeti görmeye başlayacağız.

http://www.theverge.com/2012/5/24/3041735/nvidia-30-tegra-3-phones-icera-i500-grey Yorum Yaz
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beyazkar35 6 yıl
Prequel
Ne LTEymiş arkadaş. Bu kadar zor mu bunu yapmak? Rezillik valla bir S4te LTE var. 4 çekirdeklerin önünü kesiyorlar.

bilinen bişeyi yapmak zor değildir. Ancak bir ürünün patentini almadan yapmaya çalışmak boşa kürek sallamak ile aynıdır. Qualcomm LTE konusunda öncü bir firma ve LTE teknelojisinin bir çok patanti elinde bulunduruyor. Bu sebeble Diğer firmalar LTE tabanlı işlemci üretimiyor. Nvidia bu durumu aşmak için geçen günlerde 500 civarı LTE patenti satın aldı.
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Prequel 7 yıl
Ne LTE'ymiş arkadaş. Bu kadar zor mu bunu yapmak? Rezillik valla bir S4'te LTE var. 4 çekirdeklerin önünü kesiyorlar.
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turbo-powwer 7 yıl
Onumuzdeki 1-2 yil NVIDIA nin yili olacak gibi gorunuyor.
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hsiyu1987 7 yıl
Darısı inatla ARM mimarisine geçmeyen AMD'nin başına.
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caspian85 7 yıl
net karlarını bilmiyorum ama tegra 3 leri 20 ila 25 dolar arasında bir fiyata satıyorlardı daha cıkmadan önce bir konuşmasında CEO ları söylemişti ama tahminimce şimdi daha ucuzlamıştır.
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Foxbat 7 yıl
Nvidia akıllı telefon ve tablet pazarına girmekle belki de tarihinin en akıllıca hamlesini yaptı. Darısı inatla ARM mimarisine geçmeyen AMD'nin başına.
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manyakurt 7 yıl
Bir firmanın (nvidia mesala) telefona koyduğu her yonga başına (tegra mesala) net karı yaklaşık ne kadardır, bilgisi olan arkadaş aydınlatırsa sevinirim merak ettim.
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