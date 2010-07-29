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NZXT'den full tower formunda yeni kasa modeli: Phantom

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
41,7b
1
135
Kasa
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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NZXT'den full tower formunda yeni kasa modeli: Phantom
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Kasa üreticisi NZXT, Crafted serisi altında hazırladığı full tower formundaki Phantom isimli yeni modelini duyurdu. 222 x 541.3 x 623.8 mm boyutlarında ve 11 Kg ağırlığında olan yeni kasa, Siyah, Beyaz ve Kırmızı olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile sunuluyor. Yapısında Çelik kullanılan NZXT Phantom, 5.25-inç boyutunda beş adet sürücüye ev sahipliği yapabiliyor. Üst kısma konumlandırılan giriş-çıkış panelinde USB, eSATA ve ses konnektörlerine yer verilen Phantom, optik sürücüler ve sabit disk/ssd'ler için alet bağımsız kuruluma olanak tanıyor. Özel olarak tasarlanan anakart rafı sayesinde soğutucu kurulumunun daha rahat gerçekleştirilebildiği belirtilen kasa, su soğutma sistemlerine yönelik boru deliklerine ve her kanal için 20 Watt sağlayan 5 kanallı fan kontrolcüsüne sahip. Üst kısımda 200mm, arka kısımda 120mm ve yan kısımda iki adet 120mm olmak üzere toplamda dört adet fana sahip olan NZT Phantım, agresif tasarım ögeleri sayesinde dikkat çekme konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamıyor.

13 Ağustos'ta satışa sunulacak NZXT, ön-sipariş listelerine 139.90 Avro seviyesinde girmeye başladı.

NZXT'den full tower formunda yeni kasa modeli: Phantom
Tam Boyutta Gör

NZXT'den full tower formunda yeni kasa modeli: Phantom
Tam Boyutta Gör
NZXT'den full tower formunda yeni kasa modeli: Phantom
Tam Boyutta Gör
NZXT'den full tower formunda yeni kasa modeli: Phantom
Tam Boyutta Gör
NZXT'den full tower formunda yeni kasa modeli: Phantom
Tam Boyutta Gör

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Hirotaro 5 yıl
Onpanelde usb3.0 var mı
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Genç Düşünür 5 yıl
Farklı bir tasarıma sahip, güzel görünüyor.
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_Dominic_Toretto_ 5 yıl Hirotaro
2 x USB 2.0 mevcut. USB 3.0 koymamışlar.
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KAZUYA MISHIMA 7 yıl
Bir hort da benden cok sık olmuş Beğendim
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Baggwell 6 yıl
Sene olcak 2014 hala kasayı Türkiye'de bulmam mümkün değil off diyorum
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Rüzgar81 7 yıl
Şimdilik iptal etmen yeterlidir. Gecmis olsun.
1 Yanıt Yanıtla +1
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emreforum57 7 yıl Rüzgar81
Rüzgar81
Şimdilik iptal etmen yeterlidir. Gecmis olsun.

Ok.
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emreforum57 7 yıl
Kasa bugün elime geçti.
Yanlız vantilatörleri nasıl ayarlayacagimi bilmiyorum. Full yaparsam ses kolayca fark ediyor. En çok ses yapan taraf sağ alttaki ikili. Titreşim yapıyor aslında onu nasıl ayarlayabilirim.
Eğer minimum ayarlarda kalması yeterliyse öyle bırakırım. Oyun oynarken full yaparım zaten muhakkak oyunun sesi vantilatör sesinden daha çok çıkar.
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Rüzgar81 7 yıl emreforum57
emreforum57
Kasa bugün elime geçti.
Yanlız vantilatörleri nasıl ayarlayacagimi bilmiyorum. Full yaparsam ses kolayca fark ediyor. En çok ses yapan taraf sağ alttaki ikili. Titreşim yapıyor aslında onu nasıl ayarlayabilirim.
Eğer minimum ayarlarda kalması yeterliyse öyle bırakırım. Oyun oynarken full yaparım zaten muhakkak oyunun sesi vantilatör sesinden daha çok çıkar.

Titreşim yapması pek doğal değil. Fanların vidalarını kontrol edin sıkılmışmı? Kapağı kaparken doğru yerleşiyormu? Bu iki fani herzaman en kısıkta çalıştırmak yeterli, ön tarafta aynı sekilde eğer varsa. Oyun esnasında üst ve arka fani orta ayara cekin fazlasıyla yeterli gelir. Bütün fanları en sonra alırsanız en fazla 3 derece farkeder toplamda cûnku hava akımı zaten cok başarılı.
2 Yanıt Yanıtla
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Rüzgar81 7 yıl
Parçalar gayet iyi, zaten bu kasayı alınca fanların en düşük seviyede calışması yetecek. Hemen hemen hiç duymayacaksin diyebilirim, hayırlı olsun.

Bu arada madem bu parçaları alacaksınız, kasanın önüne estetik olması icin mavi led fan tavsiye ederim.

Yukarıda benim kasanın SS'lerinde görebilirsiniz.
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Rüzgar81 7 yıl
Bu kasaya her türlü PSU uyar. Modüler olmasına bakın ve kablo uzunluğuna bakın. PSU fani 120 mm olursa büyük oranda sessizliği sağlamış olur zaten.

Benim imzamdaki PSU örnegin 135 mm fana sahip ve hiç bir zaman duymadım gercekten.
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emreforum57 7 yıl Rüzgar81
Rüzgar81
Bu kasaya her türlü PSU uyar. Modüler olmasına bakın ve kablo uzunluğuna bakın. PSU fani 120 mm olursa büyük oranda sessizliği sağlamış olur zaten.

Benim imzamdaki PSU örnegin 135 mm fana sahip ve hiç bir zaman duymadım gercekten.

PSU için Corsair HX 750 Watts 80+ Silver almaya karar verdim.

1 aydan beri parçalar hakkında bilgi toplayıp kendime hem fiyat hem kalite açısından en uygun ürünleri seçtim.

Sonunda bugün işi tamamen bitirdim Allah'a şükür. Harbiden hiç kolay iş değilmiş.

Sistem şudur

NZXT Phantom USB 3.0 Edition Beyaz
HX 750 Watts
i5 2500k
GTX 580 TWIN FROZR III POWER EDITION
2 X 4gb Gskill
P8P67 Deluxe
Noctua SE14

Toplamı 3 000 tl yi buluyor.
Son olarak birde monitör seçmek lazım.

Eski sistem ( yeni sisteme göre) yok artık denecek şekilde:
2gb ram, Quad Core (ilk çıkanlardan herhalde)
GeForce 8400 gs.


6 yıl bu f16 sesi çıkaran pc yi kullandım. Yeni sistem hakettiğime inanıyorum.

Nerden nereye :)
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emreforum57 7 yıl
Hmmm Sağolasın ne demek istediğinizi kasa elime geçince anlarım sanırım. Bu iyi niyetiniz için teşekkür ederim.

En geç cuma hallolur umarım.

Güle güle kullanmanızı dilerim.

Bu arada yeni sistem de psu de karar veremedim bir türlü. GTX 580 kullancam 750 watt corsair düşünüyorum ama bir sürü model var. Sessiz bişey olmasını istiyorum tabi bu kasayada uyacak birşey.

Bilginiz varsa paylaşirmisiniz?
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emreforum57 7 yıl
Transformers havası var hafiften :)
Bende beyazını seçtim, fakat henüz elime ulaşmadı.
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Rüzgar81 7 yıl emreforum57
emreforum57
Transformers havası var hafiften :)
Bende beyazını seçtim, fakat henüz elime ulaşmadı.


Kasayla ilgili bir sorun olursa her zaman özelden yardımcı olabilirim.

Genel olarak ilk tavsiyem alt taraftaki HDD yuvasını çıkarırsanız hem görüntü olarak daha derli toplu olur hemde daha ferah olur. Kasa elinize geçtiğinde ilk bundan başlarsanız rahat edersiniz.
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GoldPunch 8 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Sanki Full Tower değil gibi, anakart zor sığmış.
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zafokeko 8 yıl
dizayn,ergonomi,kablo yönetimi 10 numara,bir de ülkemizde bulunsaydı :-(
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GoldPunch 8 yıl
Rüzgar81 sizden de SS alabilir miyiz? Tasarımına bayıldım çünkü.
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