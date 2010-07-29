NZXT'den full tower formunda yeni kasa modeli: Phantom

Kasa üreticisi NZXT, Crafted serisi altında hazırladığı full tower formundaki Phantom isimli yeni modelini duyurdu. 222 x 541.3 x 623.8 mm boyutlarında ve 11 Kg ağırlığında olan yeni kasa, Siyah, Beyaz ve Kırmızı olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile sunuluyor. Yapısında Çelik kullanılan NZXT Phantom, 5.25-inç boyutunda beş adet sürücüye ev sahipliği yapabiliyor. Üst kısma konumlandırılan giriş-çıkış panelinde USB, eSATA ve ses konnektörlerine yer verilen Phantom, optik sürücüler ve sabit disk/ssd'ler için alet bağımsız kuruluma olanak tanıyor. Özel olarak tasarlanan anakart rafı sayesinde soğutucu kurulumunun daha rahat gerçekleştirilebildiği belirtilen kasa, su soğutma sistemlerine yönelik boru deliklerine ve her kanal için 20 Watt sağlayan 5 kanallı fan kontrolcüsüne sahip. Üst kısımda 200mm, arka kısımda 120mm ve yan kısımda iki adet 120mm olmak üzere toplamda dört adet fana sahip olan NZT Phantım, agresif tasarım ögeleri sayesinde dikkat çekme konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamıyor.

13 Ağustos'ta satışa sunulacak NZXT, ön-sipariş listelerine 139.90 Avro seviyesinde girmeye başladı.