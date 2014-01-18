Nano sensörler ile giyilebilir cihaz konsepti yeni bir boyuta taşınıyor





Pek çok cihaz segmentinde yoğun olarak kullanılan sensörlerin, farklı giyilebilir cihaz konseptleri ile kolumuzda taşıdığımız bir formata bürünmesine son dönemde sık sık şahit oluyoruz. Ancak belli bir boyutta kalması gereken sensörlerin bu dezavantajı yeni bir teknoloji ile ortadan kalkmak üzere.





North Carolina üniversitesi araştırmacıları tarafından geliştirilen ultra ince ve ensek sensörler, parmak ucumuzdan giydiğimi elbiselere kadar her şeyin akıllı hale gelmesini sağlayacak.





Karbon nano tüplerden imal edilen minik sensörler, silikon bir tabaka ile sıvı polimer malzemenin karıştırılarak ısıtılması sonucu elde ediliyor. Bu sensörler ile basınç, bioelektrik sinyaller, dokunuşlar gibi pek çok yaşamsal tepki takip edilebiliyor.





Ayrıca son derece esnek olan sensörler fonksiyonlarını yitirmeden yüzde 150 oranında esneyebiliyor. Ekip şu anda sensörleri parmak ucuna entegre ederek robotik cihazların kontrolünü sağlama deneyleri yapıyor. Ayrıca dizkapaklarına entegre edilerek koşma veya yürüme gibi işlevler de takip ediliyor. Ancak bu teknolojinin gerçek hayata geçmesi için biraz daha zaman ihtiyaç var.

http://www.theverge.com/2014/1/17/5319170/nc-state-silver-nanowire-sensors-for-flexible-wearables