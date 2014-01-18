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Nano sensörler ile giyilebilir cihaz konsepti yeni bir boyuta taşınıyor

5 yıl
10,9b
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nano sensörler ile giyilebilir cihaz konsepti yeni bir boyuta taşınıyor

Pek çok cihaz segmentinde yoğun olarak kullanılan sensörlerin, farklı giyilebilir cihaz konseptleri ile kolumuzda taşıdığımız bir formata bürünmesine son dönemde sık sık şahit oluyoruz. Ancak belli bir boyutta kalması gereken sensörlerin bu dezavantajı yeni bir teknoloji ile ortadan kalkmak üzere.

North Carolina üniversitesi araştırmacıları tarafından geliştirilen ultra ince ve ensek sensörler, parmak ucumuzdan giydiğimi elbiselere kadar her şeyin akıllı hale gelmesini sağlayacak. 

Karbon nano tüplerden imal edilen minik sensörler, silikon bir tabaka ile sıvı polimer malzemenin karıştırılarak ısıtılması sonucu elde ediliyor. Bu sensörler ile basınç, bioelektrik sinyaller, dokunuşlar gibi pek çok yaşamsal tepki takip edilebiliyor. 

Ayrıca son derece esnek olan sensörler fonksiyonlarını yitirmeden yüzde 150 oranında esneyebiliyor. Ekip şu anda sensörleri parmak ucuna entegre ederek robotik cihazların kontrolünü sağlama deneyleri yapıyor. Ayrıca dizkapaklarına entegre edilerek koşma veya yürüme gibi işlevler de takip ediliyor. Ancak bu teknolojinin gerçek hayata geçmesi için biraz daha zaman ihtiyaç var. 

http://www.theverge.com/2014/1/17/5319170/nc-state-silver-nanowire-sensors-for-flexible-wearables Yorum Yaz
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fatihcanery 5 yıl
reddemon35 ,sonuna kadar haklısın .eğitimciyim ama ülkemizde üretim namına bir sey yok,toplasan bir elin parmaklarını geçmeyecek üniversiteler iyi.diğerleri çöplük,hele ki son zamanlarda açılan lise tabelası kaldırılıp üniversite yapılan,derslere araştırma görvlilerin girdiği üniversiteleri söylemiyorum..
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Reddemon35 5 yıl
Geçen gün transporter dizisinin konusuydu bu karbon nano tüp teknolojisi nano teknolojide lider olnamız gerekirken akedemik olarak olanaksız ve içi boş universitelerimiz yuzunden ilerleyemedik
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akare+bkare=ckare 5 yıl
Gelecek korkutuyor beni.
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