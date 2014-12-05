Nanoport projesi akıllı telefonlarınızı birbirine bağlayıp tek bir ekran haline getirecek





İlk olarak yıl başındaki CES 2014 fuarında duyurusu yapılan ve akıllı telefonları birbirine bağlayarak tek bir ekran haline getiren Nanoport projesi halen çalışan bir prototipe kavuşmuş değil ancak Nano Magnetics firması CES 2015 fuarında bir örnek hazırlamayı planlıyor.





Nanoport telefonun çerçevesini saran bir kılıf şeklinde geliştirilmiş ve mıknatıslar mevcut. Aynı kılıfıa sahip diğer bir akıllı telefon ile yanyana geldiğinde birleşiyor ve görüntüyü yayarak tek bir ekran haline getiriyor. Aynı şekilde üçüncü veya dördüncü telefonları da birleştirdiğinizde ortaya daha büyük bir ekran çıkıyor. İstenirse bu cihazlar üstüste katlanabiliyor.





Firmanın hazırladığı ilk tanıtım klibi oldukça gelişmiş bir teknolojiye işaret ediyor ancak videodaki gibi bir sistem henüz geliştirilmiş değil. CES 2014 fuarında da bir maket ile demo gerçekleştirilmişti.





Firma sadece ekran görüntülerinin yayılmasını değil bataryaların birbiri arasında enerji aktarımı yapabilmesini veya hoparlörlerin ses çıkışını daha geniş bir açıya ulaştırmasını da sağlamak niyetinde. Veri veya enerji aktarımları ise güvenli bir şekilde yapılıyor.





Patent başvurusu yapılan teknoloji henüz onay almadı ancak firma geliştirici araçlarını şimdiden hazırlamış ve üçüncü taraf firmaların bu teknolojiyi benimsemesini tavsiye ediyor.





Ancak kılıf hangi cihazlar ile uyumlu, en fazla kaç inçlik boyutlara izin verilecek veya sistem bağlantıları nasıl otomatik olarak algılayıp ekranı genişletme işlemini gerçekleştirecek şimdilik karanlıkta kalan detaylar. Firma söz verdiği gibi bir prototip geliştirirse bu konuda önemli bir adım atmış olacak.







http://www.nanomagnetics.net/