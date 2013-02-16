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Nauticam, Canon PowerShot G15 uyumlu su altı haznesini duyurdu

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Nauticam, Canon PowerShot G15 uyumlu su altı haznesini duyurdu
Kompakt ve DSLR fotoğraf makineleri için ürettiği kaliteli su altı hazneleri ile tanınan Nauticam firmasından yeni duyurular gelmeye devam ediyor. Firma bu sefer, Canon PowerShot G15 uyumlu su altı hazne modelini duyurdu.
Nauticam tarafından Canon PowerShot G15 için özel olarak üretilmiş olan hazne, NA-G15 ismine sahip. Firmanın yakın zamanda duyurduğu Sony'nin NEX6 modeli ile uyumlu su altı haznesinde olduğu gibi NA-G15 modeli de 100 metre derinliğe kadar çalışma imkanı sunuyor. 155x110x105xmm boyutlarında ve 820 gram ağırlığında olan hazne, firmanın diğer modellerinde olduğu gibi uçak sınıfı alüminyum malzeme kalitesine sahip. Canon G15 modelinin tuşlarının aktif olarak kullanılabildiği NA-G15, LCD ekranın da rahatça görüntülenmesine imkan sağlıyor.
Nauticam firmasının diğer ürünlerinde olduğu gibi harici flaş bağlantı yuvalarına da sahip olan NA-G15, 1 Mart 2013 tarihinde 1050$ fiyat etiketi ile satışa çıkıyor.

http://www.canonwatch.com/new-nauticam-na-g15-underwater-housing-for-canon-powershot-g15/ Yorum Yaz
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