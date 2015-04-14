Ne kadar çok Microsoft uygulaması o kadar az lisans bedeli

Microsoft'un Android işletim sisteminde bulunan bazı özelliklerin patentine sahip olduğu için neredeyse tüm üreticileri tabiri caizse haraca bağladığı herkesin malumu. Firmanın kasasına önemli bir gelir koyan ve Xbox zararlarını karşılamasını sağlayan bu lisanslama işi şimdi ikinci aşamaya geçiyor.





Sektörden gelen bilgilere göre Microsoft, Android üreticilerinin cihazlarında kendi uygulamalarına önyüklü olarak yer vermesi halinde lisans bedellerinde indirime gitmeyi planlıyor. Yani bir nevi ölümü gösterip sıtmaya razı etme sözkonusu.





Microsoft'un Samsung ve Dell ile birlikte toplamda 9 üretici ile anlaşma imzaladığı belirtiliyor. Bu bakımdan önümüzdeki dönemde pek çok akıllı telefon ve tablet modelinde Word, Excel, PowerPoint, OneNote, OneDrive, Skype gibi Microsoft uygulamalarını bolca göreceğiz.





Microsoft'un üreticilere ne kadar indirim yaptığı bilinmiyor. Ancak cihaza göre 5$-15$ arasında lisans bedeli istediği biliniyor. Android üreticilerini yanına alan Microsoft böylece mobil uygulamalarını milyonlarca kullanıcıya ulaştırma imkanına sahip olacak ve kullanıcı veritabanını büyük ölçüde genişletecek. Bu da ücretli servisler için potansiyel abone ve daha fazla reklam geliri anlamına geliyor.





Android işletim sistemi tamamen Google'a ait olsa da web sayfalarının hızlı yüklenmesi, işletim sisteminin SD kart ile haberleşmesi gibi birkaç fonksiyonun patenti Microsoft tarafından alınmış. Bu yüzden Android işletim sisteminden para kazanan üreticilerin Microsoft'a bedel ödemesi gerekiyor.

http://www.phonearena.com/news/Prepare-to-see-a-lot-more-Microsoft-apps-and-services-pre-installed-on-upcoming-Android-smartphones_id68237