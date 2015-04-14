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Ne kadar çok Microsoft uygulaması o kadar az lisans bedeli

4 yıl
3,2b
1
24
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Ne kadar çok Microsoft uygulaması o kadar az lisans bedeli

Microsoft'un Android işletim sisteminde bulunan bazı özelliklerin patentine sahip olduğu için neredeyse tüm üreticileri tabiri caizse haraca bağladığı herkesin malumu. Firmanın kasasına önemli bir gelir koyan ve Xbox zararlarını karşılamasını sağlayan bu lisanslama işi şimdi ikinci aşamaya geçiyor. 

Sektörden gelen bilgilere göre Microsoft, Android üreticilerinin cihazlarında kendi uygulamalarına önyüklü olarak yer vermesi halinde lisans bedellerinde indirime gitmeyi planlıyor. Yani bir nevi ölümü gösterip sıtmaya razı etme sözkonusu.

Microsoft'un Samsung ve Dell ile birlikte toplamda 9 üretici ile anlaşma imzaladığı belirtiliyor. Bu bakımdan önümüzdeki dönemde pek çok akıllı telefon ve tablet modelinde Word, Excel, PowerPoint, OneNote, OneDrive, Skype gibi Microsoft uygulamalarını bolca göreceğiz. 

Microsoft'un üreticilere ne kadar indirim yaptığı bilinmiyor. Ancak cihaza göre 5$-15$ arasında lisans bedeli istediği biliniyor. Android üreticilerini yanına alan Microsoft böylece mobil uygulamalarını milyonlarca kullanıcıya ulaştırma imkanına sahip olacak ve kullanıcı veritabanını büyük ölçüde genişletecek. Bu da ücretli servisler için potansiyel abone ve daha fazla reklam geliri anlamına geliyor. 

Android işletim sistemi tamamen Google'a ait olsa da web sayfalarının hızlı yüklenmesi, işletim sisteminin SD kart ile haberleşmesi gibi birkaç fonksiyonun patenti Microsoft tarafından alınmış. Bu yüzden Android işletim sisteminden para kazanan üreticilerin Microsoft'a bedel ödemesi gerekiyor. 

http://www.phonearena.com/news/Prepare-to-see-a-lot-more-Microsoft-apps-and-services-pre-installed-on-upcoming-Android-smartphones_id68237 Yorum Yaz
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Fenomenon 4 yıl en beğenilen
Ön yüklü gelmesi sorun değil de kaldırılamıyor oluşu sorun oluyor.
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ethan 4 yıl
"Tabiri caizse haraca bağlama" demişsiniz. Bence hiç de uygun llmamış. Microsoft arge çalışması yapmış, teknoloji geliştirmiş, patent almış ve bu patentlerin kullanım hakkını satıyor. Bu haraca bağlamak değil hakkını almaktır. Patent haklarına Türkiye'nin en büyük teknoloji sitesi böyle yaklaşıyorsa yazık bize. Patent ve tekif hakları olmazsa kimse teknolji ve yenilik için uğraşmaz, kaynak ayırmaz
"Tabiri caizse haraca bağlama" demişsiniz. Bence hiç de uygun llmamış. Microsoft arge çalışması yapmış, teknoloji geliştirmiş, patent almış ve bu patentlerin ku...
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Masquerade89 4 yıl
rootlar silerim canı cehenneme microsoftun
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Windows10 4 yıl
bilgi için yazıyorum bb ile ms'in anlaşması var zaten, apple ile de çoklu lisans sözleşmesi var.
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hidrojennn 4 yıl
microsoft garip bir firma akıllı telefonlarda kullanılan 312 patenti var sadece sd kart fat32,ntfs değil. ama ne blackberryden nede appledan patent ücreti alıyor sadece android üreticilerinden alıyor. google motorolayı alarak gsm ile ilgili 10bine yakın patentin sahibi oldu, o neden apple ya da microsoftan paten karşılığı ücret almıyor? ya da kendi ürettiği androidi koruma altına almıyor? motorolayı satarken lenovoya patentlerin kullanımını veriyor ama bu patentleri kullanan firmalara neden dava açma hakkını vermiyor? amerikan firmaları köpek köpeği ısırmaz misali sadece yabancı ülkelerin firmalarına saldırıyor.
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SEO-Uzmanı 4 yıl
firefoX gerçek özgürlüğün adıdır !
linux a özgürlük dediler !
android adı altında linux u sanal makineye bağladılar !
yani bir nevi özgürlük adıyla bir tasmasından başka bir şey değil !
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zgrp 4 yıl
Android'in ücretsiz sundukları yüzünden androidin açıklarına microsoftun güvenliği sebebiyle microsoftun uygulamalarına mahkum yaşamak ve para kartellerinin milyon dolar pazarlıklarında virgülden sonraki küsürat olarak görünmek istemiyorum. Mümkünse kendi telefonumu ubuntu gibi gerçek ücretsiz ve özgür bir yazılıma geçirmek istiyorum
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Leto Atreides II 4 yıl
mictosoft'un windows phone için yazığı güzelim youtube uygulamasını windows mağazasından kaldırtan, windows phone'a uygulama yazmayan google'a oh olsun. beter olun lan.
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Utku 4 yıl
Microsoft'un uygulamaları, genellikle insanların telefonlarına kurduğu tarzda uygulamalar zaten. Uygulamaların oldukça kaliteli olduğunu düşünürsek kimsenin zararına bir durum yok.
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bkaakco 4 yıl
2 alana 1 bedava yapsınlar bari.
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emre1393 4 yıl
Yıl oldu 2015, şu fat32 fen kurtulamadı cihazlar
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CoxeD 4 yıl
Bknz haddini aşan haber editörü: "tabiri caizse haraca bağladığı herkesin malumu"
Biraz okuyup araştırmak gerekli böyle hükümlerde bulunmadan önce...
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Mr. Jingles 4 yıl
Bazı üreticilerin neden SD kart desteği koymadığı anlaşıldı. 5 dolar alsa cihaz başına 80 milyon cihaz satsa üretici bu durumda 400 milyon dolar lisans bedeli ödemek zorunda kalacak. S6 serisine belki de lisans bedelinden düşmek için koymadı.
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