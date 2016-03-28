Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Netflix, Android tarafında veri tasarruf özelliği sunacak

Ülkemizde de erişime açık olan Netflix platformunu mobil cihazlar üzerinden takip ediyorsanız, Mayıs ayında sunulacak veri tasarruf özelliği sizi çok sevindirecek.
3 yıl
1b
1
1
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Özellikle hücresel ağlardan internete bağlanıyorsanız, mobil cihazınızda veri tüketimine de dikkat etmeniz gerekiyor. En fazla veri tüketen içerik türü video olduğu için, genelde WiFi üzerinden izleme seçeneği tercih ediliyor. Netflix, buna bir çözüm bulmak üzere.

Hali hazırda, Opera Max gibi veri tasarruf uygulamaları mevcut. Bu uygulamalar, arka planda çalışan yazılımları kontrol ederken, videoların kalitelerini optimize ederek harcanan verinin azaltılmasını sağlıyor. Netflix de, kendi Android uygulamasında veri tasarruf özelliğini test ediyor.

Ayrıca Bkz. "Google klavyesi, iOS yolunda"

Kısıtlı bir kullanıcı grubu ile yapılan testlerde, internet üzerinde içerik izlerken veri aktarımı üzerinde daha fazla kontrol sağlanması amaçlanıyor. Böylece, küçük bir internet tarifesi olan kullanıcılar daha fazla içerik izleyebilecekken, geniş bir internet tarifesi olan kullanıcılar ise video kalitesini artırabilecek. Yani bu özellik, videonun kalitesinin optimize edilmesi ile doğrudan ilgili. Bununla birlikte Netflix, bu özelliğin çok daha verimli olacağını ifade ediyor. Özellik, Mayıs ayındaki bir güncelleme ile uygulamaya entegre edilecek.

Android 

iOS


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Fenomenon 3 yıl
Opera max bolca foto içeren uygulamalarda ciddi tasarruf sağlıyor, videoda da tasarruf sağlıyor ama kaliteyi çok düşürüyor. Yine de (özellikle) reklam içeren oyunlarda iyi tasarruf yapıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Instagram'ın yeni arama çubukları gizli takipçiliği kolaylaştırıyor 3 yıl Yeni nesil Samsung Galaxy J7 ve Galaxy J5 duyuruldu 3 yıl GoPro, Windows Phone'a desteğini kesti 3 yıl WSJ: Playstation 4.5 bu yıl içinde duyurulacak 3 yıl FBI, iPhone'un şifresini Apple'ın yardımı olmadan kırdı 3 yıl Google servisleri Çin'in güvenlik duvarını kısa süreliğine aştı 3 yıl Analiz: BlackBerry donanım üretimine son verebilir 3 yıl Samsung, sektörün ilk 18nm DRAM hacimli üretimine başlıyor 3 yıl Xiaomi 4.3 inçlik yeni bir telefonla iPhone SE'ye rakip olabilir 3 yıl Playstation VR için çıkacak en heyecan verici oyunlar 3 yıl Instagram yeni zaman tüneli akış modelini erteledi 3 yıl Game of Thrones'un 6.sezonundan yeni fragman ve görüntüler 3 yıl Sony, Playstation VR'ı PC platformuna getirmeyi planlıyor 3 yıl LG, Android Marshmallow tabanlı yeni UX 5.0 kullanıcı arayüzünü tanıttı 3 yıl Dokuzuncu gezegen bulundu mu? İşte yeni kanıtlar 3 yıl iPhone SE, Çin’de 3.4 milyon ön sipariş aldı 3 yıl Akıllı telefonlarla rekabet, kamera üreticilerini üst seviyeye yöneltiyor 3 yıl Tablet ve PC için klavye, fare seti Logitech K480 Bluetooth klavye ve M535 Fare 3 yıl Samsung, Galaxy S7 Active versiyonunu doğruladı 3 yıl Android dünyasında yeni tehdit: Triada 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Netflix, Android tarafında veri tasarruf özelliği sunacak Sonraki Changelogs ile uygulamalarınızın son sürüm bilgilerini görebilirsiniz 3 yıl Google'a ait bir veri merkezinde 360 derecelik gezintiye çıkabilirsiniz 3 yıl Soyadları yüzünden online dünyada perişan olan insanlar 3 yıl Gigabyte’dan RGB aydınlatmalı GeForce GTX 960 Xtreme 3 yıl Toyota 2017'de otomatik acil frenleme sistemini standart olarak sunacak 3 yıl HTC 10 modelinin duvar kağıtları indirmeye sunuldu 3 yıl Apple Maps Türkiye’de trafik bilgisi sunmaya başladı 3 yıl Dell, BT hizmetleri birimini Japon NTT Data'ya satıyor 3 yıl Plak satışları, Spotify ile YouTube’un toplam gelirini geride bıraktı 3 yıl HTC Vive'ın kutu içeriği belli oldu 3 yıl Playstation 4.5 ultra HD blu-ray oynatıcıya sahip olabilir 3 yıl Samsung Exynos 8890’da ısınma problemleri yaşanıyor 3 yıl iOS 9.3 sürümünde yine hata 3 yıl AMD Vega mimarisi ile ilgili ilk bilgiler 3 yıl NASA, şişirilebilir yaşam kapsüllerini ISS'te test edecek 3 yıl Satürn'ün halkaları ne zaman oluştu? 3 yıl iPhone SE tasarım çizgileri, Apple’ın yeni tercihi olabilir 3 yıl Mobilite "iPhone SE, Meizu M3 Note, Xiaomi'den 4K tv, Zopo Speed 8 ve fazlası" 3 yıl Voltran efsanesi geri dönüyor 3 yıl Çin'den nükleer enerjiye dev yatırım Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
SAMSUNG A8 PLUS 2018 ANA KONU
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim