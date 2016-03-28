Netflix, Android tarafında veri tasarruf özelliği sunacak

Özellikle hücresel ağlardan internete bağlanıyorsanız, mobil cihazınızda veri tüketimine de dikkat etmeniz gerekiyor. En fazla veri tüketen içerik türü video olduğu için, genelde WiFi üzerinden izleme seçeneği tercih ediliyor. Netflix, buna bir çözüm bulmak üzere.

Hali hazırda, Opera Max gibi veri tasarruf uygulamaları mevcut. Bu uygulamalar, arka planda çalışan yazılımları kontrol ederken, videoların kalitelerini optimize ederek harcanan verinin azaltılmasını sağlıyor. Netflix de, kendi Android uygulamasında veri tasarruf özelliğini test ediyor.

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Kısıtlı bir kullanıcı grubu ile yapılan testlerde, internet üzerinde içerik izlerken veri aktarımı üzerinde daha fazla kontrol sağlanması amaçlanıyor. Böylece, küçük bir internet tarifesi olan kullanıcılar daha fazla içerik izleyebilecekken, geniş bir internet tarifesi olan kullanıcılar ise video kalitesini artırabilecek. Yani bu özellik, videonun kalitesinin optimize edilmesi ile doğrudan ilgili. Bununla birlikte Netflix, bu özelliğin çok daha verimli olacağını ifade ediyor. Özellik, Mayıs ayındaki bir güncelleme ile uygulamaya entegre edilecek.

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