Netflix Hakkında Her Şey "Netflix İnceleme"

Netflix ülkemize geldi. Bu videomuz da popüler film kiralama platformu ile ilgili her şeyi bulabilirsiniz. Amerika içeriğine erişim, üyelik şartları, netflix kullanımı, kota testleri videomuzda.

Donanımhaber’den herkese merhabalar ben Berkan Sezer. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber geçtiğimiz hafta Türkiye’ye erişime acılan Netflix’i inceleyeceğiz. Öncelikle hemen belirteyim Netflix aslında Türkiye’ye özel bir servisini hizmete sokmadı. Sadece aralarında Turkıye’ninde olduğu 130 ülkede abonelik alımlarına başladı. Su an için net bir Türkiye Ofisi yok ve içerikle ilgili planları belli değil. Ancak yinede kredi kartı ödemeniz artık kabul ediliyor.





Şimdi kısaca Netflix tarihi ile başlayalım. Netflix 1997 yılında ABD’de DVD kiralama servisi olarak kurulmuş bir şirket. Abone olduğunuz paketlere göre evinize posta servisi ile DVD gönderiyordu. Sız bunları seyrettikten sonra internetten yenisini sipariş ederek eskilerini de yine posta yoluyla geri gönderebiliyordunuz. 25 Şubat 2007’de 1 milyarıncı DVD’sini teslim eden firma 2015 verilerine göre dünya çapında 57,4 milyon abone sayısına ulaşmıştır. Netflix'in başarısı üzerine ülkemizde de benzer DVD kiralama servisleri kuruldu ancak korsan sebebiyle aynı başarıyı gösteremediler. Daha sonraları ise Netflix dijital dünyaya ayak uydurarak internet üzerinden film kiralama hızmetini sunmaya başladı. Birçok farklı platformda uygulama geliştirerek, sürekli olarak abone sayısını genişleten Netflix, 130 ülkede daha servis vermeye başlayarak dünyanın en büyük dijital içerik sağlayıcısı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.





Kısa bir tarihten sonra hemen geçelim kullanıma. Öncelikle Netflix ülkemizde aktif olarak hizmet vermeye başladı ancak henüz altyapısı hazır değil. Yani içeriklerde Türkçe altyazı ya da dublaj yok denecek kadar az. Shrek filmi Türkçe dublaj seçeneği ile geliyor ve Blacklist gibi bir dizide yine Türkçe altyazı seçeneği mevcut. Ancak menüler bile henüz İngilizce. Yakın bir zamanda bu konularda çalışmalar yapılarak Türkçe içerik sağlanacağını düşünüyorum.





Netflix’in gelişi ile beraber yayınlanan yanlış haberlerden en ilginci ise Netflixtr Twitter hesabından yayınlanan yazıların temel alınarak sürekli olarak haber yapılması oldu. Ancak hesap sahibinin bir müddet sonra birçok haber kanalında yer verilen bilgilerin eğlence amaçlı olduğunu duyurması ve hesabın sahte çıkması ile yapılan tüm haberler kaldırıldı.





Netflix Türkiye üzerinden üyelik alımlarına başladı. Şu an için Basic, Standart ve Premium olarak üç paketi var. Basic paketi içerisinde HD veya Ultra HD çözünürlük yok. Aynı anda ise sistemi tek kişinin izlemesine izin veriliyor. Giriş paketinin fiyatı 7.99 Euro yani 27TL. Standart pakette ise HD görüntü var. Sistemi de aynı anda 2 kişi kullanıyor. Fiyatı ise 9.99 Euro yani 33TL. En dolu pakette ise Ultra HD yani 4K görüntü seçeneği ile toplamda 4 kişiye kadar seyretme olanağı var. Paket fiyatı 11,99 Euro yani 40TL. Üyelik için ilk ay ücret alınmadan deneme sürümü veriliyor. Bir ay sonunda ise paket ücreti kartınızdan çekilerek üyelik süreci başlıyor.





Netflix birçok platformdan seyredilebiliyor. Windows Phone, Android ve iOS uygulamalarının yanında Akıllı Televizyonlar, PS4, Tabletler, PC’ler, Apple TV veya Bluray oynatıcılarının bile üzerinde Netflix uygulaması yer alıyor.





İçerik olarak Netflix birçok seçenek sunuyor. Ancak hemen belirtelim dizi hayranları için bu platform biraz hayal kırıklığı olabilir. Öncelikle birçok dizide güncel sezonlar maalesef yer almıyor. Örneğin Amerika’da şu an 7. Sezonu devam eden Vampire Diaries’in Netflix üzerinde sadece 5 sezonu var. Güncel dizileri bu platformdan takip etmek mümkün değil. Amerika’daki en büyük rakiplerinden Hulu dizi içeriği konusunda çok daha başarılı. Netflix bu konuda kendi dizi içeriğini üreterek bir nevi açığını kapatmaya çalışıyor. Kevin Spacey’in oynadığı 9,0 İMDB puanlı House of Cards, 8,8 puanlı Daredevil veya Sense 8 gibi diziler sadece Netflix üzerinde yayınlanıyor. Bu dizilerde yayınlanma tarih aralığı da son derece ilginç. Normalde tatil dönemi hariç ABD’de haftalık olarak yayınlanan dizilerin aksine Netflix üzerinde diziler günlük olarak yayınlanıyor. Örneğin Daredevil dizisinin ilk iki bölümü 2 Nisan 2015 tarihinde yayınlandıktan sonra geri kalan tüm sezon 10 Nisan 2015 tarihinde yani bir gün içerisinde toplu olarak yayınlandı. Netflix’e özel içeriklere ulaşmak için arama çubuğuna Netflix yazmanız yeterli.





Netflix bölgesel olarak telif anlaşmaları gereğince farklı yayınlar yapıyor. Örnek olarak Amerika ve İngiltere içerikleri farklı. En güçlü olarak ise ABD içeriği gösteriliyor. Burada birçok farklı kategoride yayınlar var. Ancak Türkiye’de açılan servis içerik olarak şu an için oldukça zayıf. Örneğin House of Cards gibi çok başarılı bir dizi Türkiye içeriğinde yok. Aynı şekilde Supernatural ve The Walking Dead gibi diziler ile Trainspotting, Lord of War veya Silver Linings Playbook gibi başarılı yapımlara göz attığımızda yine Türkiye içeriğinde yer almadığını görüyoruz.





Peki, Türkiye’den Amerika içeriğini görüntüleyebilir miyiz? Evet. Chrome mağazasında Unlimited Free VPN Hola eklentisini indirip acarsak, VPN yöntemiyle Amerika mağazasını aktif hale getirip daha çok içeriğe erişebiliriz. Chrome harici ise bilgisayara yükleyeceğimiz herhangi bir VPN uygulaması yeterli oluyor. Ancak bu seferde Türkçe altyazı gibi hizmetler Amerikan mağazası içerisinde yer almıyor. Örnek olarak Blacklist dizisinin Türkiye versiyonunda Türkçe altyazı var iken Amerikan mağazasında sadece İngilizce seçeneği mevcut. Yani Netflix üzerinde Türkçe altyazılar ileride çoğalsa dahi Amerikan mağazasında bunlar görüntülenemeyecek. Altyazıları manuel olarak yükleyerek de Amerikan mağazasını kullanabilmeniz mümkün. PS 4 gibi diğer cihazlar üzerinden Amerikan mağazasına erişim sağlamak isteyenler ise Unblockus gibi DNS servislerini kullanabilirler.





Bir aylık ücretsiz deneme sürümü başladıktan sonra Netflix size film zevkinizi ölçmesine yarayacak bazı sorular soruyor. Bu ekranı da geçtikten sonra artık Türkiye’ye özgü içerikle tüm Netflix servisleri karşınızda. Netflix daha önceden Max adında size film önerileri sunabilen bir servise sahipti ancak bu hizmet geçtiğimiz aylarda kaldırıldı. Şu an için Türkçe altyazı yok ancak Netflix Player size harici altyazılar yüklemenize olanak sağlıyor. Bunun için tek yapmanız gereken SRT uzantılı altyazıyı DFXP formatına çevirmek. Bunu da yapan ayrıca subflicks.com adında bir site var. Altyazi.org gibi sitelerden indirdiğiniz altyazıları buraya yükleyerek saniyeler içerisinde DFXP formatına çevirebilirsiniz. Altyazıları yüklemek için ise filmi başlattıktan sonra Shift+Ctrl+Alt+T tuşlarına basarak subflick sitesinden dönüştürdüğünüz dosyayı seçin. Bundan sonra altyazı bölümüne gelerek Türkçe altyazıyı seçebilirsiniz. Altyazılarda eşzaman farkı var ise Resync Subtitle seçeneği ile altyazıların ileri veya geriye doğru kaç saniye gecikeceğini ayarlayabilir ve doğru senkronu içeren dosyayı indirebilirsiniz. Subflicks.com sitesinde ayrıca hazır altyazı arayabilirsiniz. Netflix’in gelmesi ile beraber son dönemde site içeriğinde Türkçe altyazılarında çoğaldığını görüyoruz. Ayrıca yine bu yöntemle Amerikan Netflix mağazasından seyrettiğiniz dizi veya filmleri de Türkçe altyazı ile seyredebilirsiniz.





PC üzerinden seyrettiğiniz zaman ise yine farklı kısıtlamalar mevcut. Örneğin Chrome tarayıcı ile 720p üzerinde görüntü alamıyorsunuz. Aynı kısıtlama Firefox içinde geçerli. 1080p yani Full HD seyretmek için Microsoft Explorer veya Edge ile Mac OS X üzerinde Safari kullanmanız gerek. Ultra HD 4K kullanımı ise PC üzerinden mümkün değil. 4K seyredebilmek için minimum 25Mbit bağlantı ve destekleyen TV olması gerek. PC üzerinden görüntüleme sırasında hangi çözünürlükte seyrettiğinizi belirlemek için Shift+Ctrl+Alt+D kısa yolunu kullanabilir ve çıkan ekrandan bitrate ve çözünürlüğünüzü takip edebilirsiniz.

Netflix içerisinde bazı kısayollar da mevcut.





Shift + Ctrl + Alt + S: Görüntüleme ayarlarını içerir. Buradan video ve Ses Bitratelerini ayarlayabilirsiniz. Örnek olarak en yüksek ayar olan 5800’i direk olarak seçebilirsiniz. Netflix video ilk açıldığında ufak ayardan başlayarak kısa bir süre içerisinde kaliteyi bağlantı hızınıza göre arttırır. Ufak bir uyarı olarak da yüksek ayar veya yüksek bitrate seçmeniz ve bağlantınızın yetersiz kalması buffer yani takılmalar yaşamanıza sebep olur.





Shift + Ctrl + Alt + D: Oynatımla ilgili detaylı ayarları gösterir.





Shift + Ctrl + Alt + L: Log Kayıtlarını gösterir





Shift + Ctrl + Alt + T: Altyazı eklemenizi sağlar.





Boşluk Tuşu: Durdurma ve yeniden oynatmaya olanak verir.





Enter: Durdurma ve yeniden oynatmaya olanak verir.





F: İçeriği Full Ekran yapar





Esc: Full Ekrandan çıkar





Shift + Sol Ok: Geriye Sarar





Shift + Sağ Ok: Hızlı bir şekilde ileri Sarar





M: Sessize alır





iTunes’a rakip olarak Netflix gösteriliyor ancak bu pek doğru değil. Netflix’in çalışma şekli daha farklı. Her şeyden önce aylık sabit bir ücreti var. iTunes ise tek tek film veya dizi kiralıyor ya da satıyor. Ancak şöyle bir karşılaştırma yapılabilir. Netflix’in en pahalı üyeliği şu an için 40TL civarında. iTunes üzerinde ise kaliteli filmlerin kiralama bedeli genel olarak 3.99TL ile 4.99TL arasında değişiyor. Yani siz bir ayda Netflix’e verdiğiniz rakam ile iTunes üzerinden 8 – 10 film seyredebiliyorsunuz. Tabi bu sadece filmler için geçerli çünkü iTunes dizi servisi Türkiye’de açık değil. 3 Oscar’lı Dallas Buyers Club gibi bir film Netflix’de olmadığı gibi yine iTunes Türkiye üzerinde de yer almıyor. iTunes içeriklerinin neredeyse tamamında Türkçe altyazı olduğu gibi ayrıca Türk Filmleri de yine iTunes Store üzerinden yayınlanıyor. Netflix kâğıt üzerinde daha mantıklı ancak tabi ki şu aşamada değil. Netflix dizi servisinin de olması sebebiyle daha mantıklı ancak Türkçe içeriğin eklenmesi lazım.





Kota, Kota, Kota. Hepimizin derdi olan bu sınırlayıcı özellik ile acaba internet bağlantılarımız Netflix için yeterli olacakmı? Netflix yardım sayfasında düşük çözünürlükte saat başına 0.3GB, orta seviyede 0.7GB Yüksek seçenekte HD görüntü için 3GB, Ultra HD için ise 7GB’lık veri kullanımın olacağı yazılmış. Bizim yaptığımız testlerle bu ortalamaları biraz daha genişlettik.





1080P ve en yüksek Bitrate ’de seyrettiğimiz Daredevil dizisinin 50 dakikalık ilk bölümü yaklaşık 2.1GB’lık veri kullanımı yaptı. Aynı dizinin bir başka bölümünde ise aynı sürede, Standart ayarda 397.4MB’lık kullanım gerçekleşti. Daredevil dizisi ile Chrome üzerinden 720 P seyrettiğimiz son dizi testimizde ise yaklaşık 680MB’lık kullanım gerçekleşti. Film olarak tercihimiz ise 1 saat 39 dakikalık Hangover filmi. Full HD ve en yüksek bitrate ayarlarında 4,6GB, 1 saat 53 dakikalık Green Lantern filmi 720p olarak 2,6 GB ve son olarak düşük ayarda yine Green Lantern filmi 770MB’lık bir veri kullanımı gerçekleştirdi. Bu verilere göre 100GB AKK’li bir hesapta, Hangover uzunluğunda benzer filmlerden toplamda 21 tane seyredebilirsiniz. Aynı şekilde sadece 50 dakikalık dizi seyretmek istediğinizde ise full ayarlarda yaklaşık 47 adet dizi anlamına gelir. Tabi ki başka hiçbir kullanım yapmadığınızı farz edersek. Yani kısaca Netflix kota düşmanımı? Kesinlikle hayır. Bugün internet üzerinden korsan olarak yayın yapan sitelerde 40 dakikalık, düşük bitrateli, Full HD bir dizi kotanızdan 1.2GB harcıyorsa Netflix içerikleri için kota düşmanı denilemez. Ayrıca Netflix size bitrate ve çözünürlük ayarlama imkânı sunduğu için istediğiniz kalitede içerik seyredebiliyorsunuz. 720P olarak seyrettiğimiz Daredevil dizisinde bile yüksek bitrate sayesinde oldukça kaliteli görüntü alabildik ve veri kullanımı sadece 680MB oldu. HD yayınlar için düşük veri kullanımını ve kaliteli içerik için 3000 Bitrate oranını tavsiye ederim.





Peki, farz edelim kotanız doldu ve hızınız 3MB’e düştü. Yaptığımız testlerde düşük bitrate’ler ile bir dizide 720p görüntü alabildik ancak genel olarak 720p altında görüntü alınıyor ve ortalama bitrate ile izlenebilir dizi veya film keyfi yaşanabiliyor. Zaten Netflix’de size HD görüntüler için minimum 5mbps hız tavsiye ediyor.





Chrome ya da Firefox ile beraber Netflix kullanırsanız ayrıca Chrome Web Mağazasında işinize yarayacak bazı eklentilerde bulabilirsiniz. Flix Plus eklentisi ile ilgili kategorileri gizleyebilir, IMDB puanını öğrenebilir veya harici sitelerden içerikle ilgili bilgi alabilirsiniz. Super Netflix ise Netflix kısa yollarına kolay bir şekilde erişim imkânı sağlar. Netflix Enhancer, Media Hint ise kullanabileceğiniz diğer eklentiler. Netflixroulette sitesi aktör yada yönetmen ismi, film puanı, anahtar kelime veya kategori gibi kriterlere göre film aramanıza yardımcı olur.





Kids





Netflix Kids bölümü çocuklara ayrılmış içeriklerin yer aldığı bölümdür. Burada, karakterlere veya kategorilere göre çocuklar için eğlenceli içerikler bulabilirsiniz.





Ayarlar





Netflix ayarlar menüsü oldukça basit bir kullanıma sahiptir. İlk açılışta Manage Profiles ile profil ayarları sizi karşılar. Arzu ederseniz bu menüden diğer kullanıcıların seyredebileceği içeriği kısıtlayabilirsiniz. Kids seçeneği ile seyreden kişinin çocuk olduğunu belirtip buna uygun içerik görüntülenmesini sağlayabilirsiniz. Netflix ayarlar menüsünde ise parental control ile çocuklar için seyredebilecek içeriklere sınırlama getirebiliyor, test participation ile yeni gelecek özellikleri herkesten önce test edebiliyor, Playback Settings ile oynatım kalite ayarları düzenlenebiliyor, Subtitle Appearance ile altyazıların ekranda gösterim şekilleri ayarlanabiliyor ve Viewing Activity ile izlenme geçmişi görüntülenebiliyor. Son olarak farklı bir pakete geçmek istiyorsanız Plan Details kısmından paketinizi değiştirebilirsiniz.





Netflix Uygulaması





Android veya iOS uygulamaları ile Netflix’i kontrol edebilirsiniz. Her iki cihaz aynı wifi ağına bağlandıktan sonra Netflix uygulaması içerisinden yansıtma yöntemiyle PS4 veya diğer cihazları seçerek Netflix uygulamasını kolay bir şekilde telefonunuzdan kontrol edebilirsiniz. Moto 360 gibi Android Wear yüklü saatler ile de ayrıca Netflix uygulamasının kontrolü mümkün.