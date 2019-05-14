Netflix, oyun duyuruları yapmak için E3 2019'a katılıyor

Bu yılki E3 etkinliği ilginç gelişmelere sahne olacak gibi görünüyor. Bildiğiniz üzere 24 yıldır her E3’te yer alan Sony bu yılki etkinliğe katılmama kararı aldığını açıklamıştı. Şimdi ise Netflix'in özel bir panel ve bazı oyun duyurularıyla fuara katılım göstereceğini öğrenmiş bulunmaktayız.

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Netflix'in resmi Twitter hesabı aracılığı ile yapılan duyuruda şirketin bu yılki E3 fuarında yer alacağı açıklandı. Ayrıca yakında çıkacak olan Stranger Things 3: The Game oyunu da dahil olmak üzere bazı oyun haberleri hakkında konuşulacağı belirtildi. Daha sonrasında ise E3 Twitter hesabı Netflix’in paneliyle ilgili resmi bir açıklama yaptı.

Stranger Things oyunu 4 Temmuz'ta geliyor

Hatırlatma açısından Stranger Things 3: The Game oyununun 4 Temmuz 2019 tarihinde, sevilen dizinin 3. sezonuyla ile birlikte çıkış yapacağını belirtelim. Oyun PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch ve mobil cihazlarda kullanıma sunulacak. Bu yıl ki E3 etkinliği 11-13 Haziran tarihleri arasında Los Angeles Kongre Merkezi’nde düzenlenecek.

https://twitter.com/E3/status/1128049543822618628