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Netflix, oyun duyuruları yapmak için E3 2019'a katılıyor

Netflix, resmi Twitter hesabı aracılığı ile bir duyuru yaparak özel bir panel ve bazı oyun duyurularıyla bu yılki E3 fuarındaki yerini alacağını açıkladı. Detaylar haberimizde...
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
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Oyunlar
Onur Seven
Haber Editörü
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Bu yılki E3 etkinliği ilginç gelişmelere sahne olacak gibi görünüyor. Bildiğiniz üzere 24 yıldır her E3’te yer alan Sony bu yılki etkinliğe katılmama kararı aldığını açıklamıştı. Şimdi ise Netflix'in özel bir panel ve bazı oyun duyurularıyla fuara katılım göstereceğini öğrenmiş bulunmaktayız.
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Netflix'in resmi Twitter hesabı aracılığı ile yapılan duyuruda şirketin bu yılki E3 fuarında yer alacağı açıklandı. Ayrıca yakında çıkacak olan Stranger Things 3: The Game oyunu da dahil olmak üzere bazı oyun haberleri hakkında konuşulacağı belirtildi. Daha sonrasında ise E3 Twitter hesabı Netflix’in paneliyle ilgili resmi bir açıklama yaptı.

Stranger Things oyunu 4 Temmuz'ta geliyor

Hatırlatma açısından Stranger Things 3: The Game oyununun 4 Temmuz 2019 tarihinde, sevilen dizinin 3. sezonuyla ile birlikte çıkış yapacağını belirtelim. Oyun PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch ve mobil cihazlarda kullanıma sunulacak. Bu yıl ki E3 etkinliği 11-13 Haziran tarihleri arasında Los Angeles Kongre Merkezi’nde düzenlenecek.

https://twitter.com/E3/status/1128049543822618628 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ARTHUR. 3 hf.
Netfilix satsın bize oyunları, eminim ps storeden daha ılımlı yaklaşır kullanıcılara. Yakında psn'de oyunlara 1k para isteyecekler.
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