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Netflix sanal gerçeklik alanına girmeyi düşünüyor

Orijinal içerik alanındaki etkinliğini her geçen gün arttıran Netflix, şimdi de sanal gerçeklik alanına girmeyi düşünüyor. Şirket sanal gerçeklik cihazları için orijinal içerikler geliştirebilir.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Facebook, Sony ve Google gibi birçok dev şirketin önemli yatırımlar yaptığı sanal gerçeklik cihazları, önümüzdeki yıllarda oyun dünyası için birçok yeniliği beraberinde getirecek. Sanal gerçeklik cihazları dendiğinde şu anda akla gelen ilk kullanım alanı oyun sektörü olsa da, sinema ve dizi dünyasında da bu yenilikçi teknolojinin sunduğu imkanları değerlendirmek için yollar aranıyor.
Sanal gerçeklik cihazlarını film ve diziler için kullanmayı planlayan şirketler arasında, online içerik devi Netflix de yer alıyor. Orijinal içerik alanındaki etkinliğini her geçen gün arttıran şirket, sanal gerçeklik cihazları ile ilgili planları olduğunu açıkladı. Geçtiğimiz günlerde Mobile World Congress 2016 kapsamında konu hakkında açıklamalarda bulunan Netflix yöneticisi Chris Jaffe, dijital platformları üzerinden 360 derece içerikler yayınlamayı düşündüklerini ifade etti.
Sanal gerçekliğin şu anda oyun dünyasında müthiş bir yere sahip olduğunu söyleyen Jaffe, bu cihazların hikaye anlatımı konusunda nasıl kullanılacağını görmek istediklerini ve bu alandaki gelişmeleri takip edeceklerini belirtti.
Netflix aslında şimdiden sanal gerçeklik alanına girmiş durumda. Şirket, Samsung Gear VR için hazırladığı resmi VR uygulamasını geçtiğimiz yılın son çeyreğinde kullanıcılarının beğenisine sunmuştu.

http://bgr.com/2016/02/25/netflix-virtual-reality-content/ Yorum Yaz
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arel.gr 3 yıl
bunlarin MPEG4 tv tunerlisi varmi ?
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