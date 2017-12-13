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Netflix’te günde 140 milyon saat içerik izleniyor

Orijinal yapımlarını ve yatırımlarını sürekli arttıran Netflix, izlenme süreleri bakımından devasa rakamlara ulaştı. Platformda haftalık olarak 1 milyar saat içerik izleniyor.
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Çevrim içi içerik hizmeti sektörünün öncülerinden olan Netflix, yaptığı yatırımların karşılığını fazlasıyla alıyor. Hem genel hem de yerel içerikler üreten platform, muazzam izlenme rakamlarına ulaştı.

Netflix’te izlenme sayıları

Firmanın 2017 yılını değerlendirdiği araştırmasında platformda günlük olarak ortalama 140 milyon saat, haftalık olarak ise 1 milyar saat içerik izlendiğini ortaya koydu. Eylül sonu itibariyle toplam abone sayısı 109 milyonu geçti. Bunun neredeyse yarısı ABD sınırları içerisinde.

Yıl geneline vurursak toplamda 52 milyar saat içerik izlenmiş oluyor. 2015 yılında 74.7 milyon abone toplamda 42.5 milyar saat içerik izlemişti. Kullanıcı başı ise biraz daha farklı bir istatistik mevcut. 2015 yılında kullanıcı başı 570 saat izleme yapılırken 2017 yılında ise bu rakam 480 saat olmuş. Bir kullanıcı ortalama 60 film izlemiş.

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Diğer ilginç istatistikler ise bir kullanıcının Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl filmini yıl boyunca her gün izlemesi. Antartika’da bir kullanıcı da Shameless dizisinin tüm sezonlarını izlemiş.

Önümüzdeki yıllarda Netflix’in rekabeti biraz daha fazla hissedeceği görülüyor. Tekil kullanıcı ortalaması giderek düşüyor. Bunda HBO Go, Amazon Prime, Hulu gibi platformların orijinal içeriklere yatırım yapmasının etkisi büyük. 

 

https://techcrunch.com/2017/12/11/netflix-users-collectively-watched-1-billion-hours-of-content-per-week-in-2017/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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yeraltiedebiyat00 1 yıl
Güzel içerikleri var fakat bana pahalı geldi ucuzlatılması gerekli
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grafiker 1 yıl
vallahi netflix aldıktan sonra tv nin yüzüne bakmaz oldum o bir gerçek. Herşey çok pratik çok kullanışlı. Birde arkadaşınızla beraber alıyorsanız en üst paketi çok hesaplı oluyor.
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