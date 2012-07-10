Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Next Issue dergilik uygulaması, iPad için yayında

6 yıl
944
1
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

32 farklı magazin yayınıyla Play mağazasında Nisan ayında indirmeye sunulan Next Issue dergilik uygulaması, uzun süren çalışmaların ardından iPad için de uyarlandı.

Esquire, GQ, Vanity Fair gibi 39 farklı dergiyi bir araya getiren uygulama için Conde Nast, Time, Hearst, Meredith ve News Corp yayıncılarıyla anlaşma imzalandı.

Yüksek çözünürlükte dergi okuma keyfi sunan uygulama ayrıca dergilerle interaktif etkileşim imkanı da sunuyor.

Aylık ve iki haftalık dergiler için 10$ abonelik ücreti bulunuyor. Tüm yayınlar için 15$ abonelik ücreti gerekiyor. Dergilere tek tek 2.49$-5.99$'a sahip olabilirken, aylık abonelik de 1.99$-9.99$ arasında değişiyor.

Uygulama ücretsiz ancak sadece dergi okuma işinizi görüyor. Dergi satın alma ve indirme işlemleri için http://www.nextissue.com/storefront/ sayfasına üye olmanız ve buradan takip etmeniz gerekiyor. İlk ay ücretsiz deneme imkanı da bulunuyor.

http://itunes.apple.com/us/app/next-issue/id533561885?ls=1&mt=8

http://www.nextissue.com/storefront/ Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Haftanın Menüsü: Bakalım Donanım Haber'de bu hafta neler var? Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Ancestors: The Humankind Odyssey 27
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim