Next Issue dergilik uygulaması, iPad için yayında

32 farklı magazin yayınıyla Play mağazasında Nisan ayında indirmeye sunulan Next Issue dergilik uygulaması, uzun süren çalışmaların ardından iPad için de uyarlandı.





Esquire, GQ, Vanity Fair gibi 39 farklı dergiyi bir araya getiren uygulama için Conde Nast, Time, Hearst, Meredith ve News Corp yayıncılarıyla anlaşma imzalandı.





Yüksek çözünürlükte dergi okuma keyfi sunan uygulama ayrıca dergilerle interaktif etkileşim imkanı da sunuyor.





Aylık ve iki haftalık dergiler için 10$ abonelik ücreti bulunuyor. Tüm yayınlar için 15$ abonelik ücreti gerekiyor. Dergilere tek tek 2.49$-5.99$'a sahip olabilirken, aylık abonelik de 1.99$-9.99$ arasında değişiyor.





Uygulama ücretsiz ancak sadece dergi okuma işinizi görüyor. Dergi satın alma ve indirme işlemleri için http://www.nextissue.com/storefront/ sayfasına üye olmanız ve buradan takip etmeniz gerekiyor. İlk ay ücretsiz deneme imkanı da bulunuyor.





http://itunes.apple.com/us/app/next-issue/id533561885?ls=1&mt=8