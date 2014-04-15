Nexus 5 için Android 4.4.3 güncellemesi dağıtıma başladı

Haber Editörü
Google'ın Nexus cihazlarındaki bazı hataları gidermek için hazırladığı Android 4.4.3 güncellemesi, Nexus 5 modeline dağıtıma başladı.
Sprint operatörüne ait Nexus 5 cihazlarına dağıtılan Android 4.4 3 güncellemesinde arka planda uygulamaların kullandığı kamera nedeniyle aşırı batarya tüketimi, WiFi ve Bluetooth bağlantılarında ani kopmalar gibi hatalar gideriliyor. Ayrıca performans iyileştirmeleri de mevcut.
Android 4.4.3 güncellemesi Nexus 7 2013 ve Nexus 4 cihazlarına da dağıtılacak. Global olarak dağıtımın ise gelecek ay başlaması bekleniyor.
http://vr-zone.com/articles/googles-nexus-5-receive-android-4-4-3-update-starting-today/75894.htmluyaro Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Kim aldıki?
Aynen. 3g den wifi a gecince kitleniodu wifi. Nasi bi bugsa artik telefonu kapatmadan gecmiyo. Umarim duzelir
+1
kitkat yine iyidi de onun dışında böyle küçük güncellemeleri abartmamak lazım çünkü hiç farkı olmuyor millet güncelleme manyağı olmuş diyorum eksiliyorlar
biri diyor wifi de sorun var, bir düşün bakalım kimsede yok niye sende var, hiç wipe yapmadan yeni android sürümüne geçersen elbette sorun olur. aslında android herkese göre değil kullanmasını bileceksin
Ayarlardan android sürümüne bakmasan bir şey anlamayacaksın açık ve net!
Sadece sprint için değil bu güncelleme. Büyük bi güncelleme değil, çoğunlukla bugfixlerden oluşuyor. Ama haber üstünkörü geçilmiş aşırı derecede..
Kardeşim Touchwiz olsun HTC'nin sense arayüzü olsun vs bunlar firmalar tarafından makyajlanmis ozellestirilmis cesitli ozellikler eklenmis arayuzler. Bi bakıma firmalaron farkını buradan anliyorsun. Nexus cihazlarda ise saf yani en dogal haliyle kullaniyorsun androidi. Ben saf androidi sevmiyorum onun da kendine has ozellikleri var tabi ama bana çok sade geliyor
Samsung kullaniyorum touchwiz arayuzunde bir cok ozellik var (yazilimsal) kimi insanin isini gercekten kolaylastiriyor fakat androidin safliktan bu kadar uzaklasmasinin da bi bedeli var cok kasiyor samsung arayuzu surekli donmalar gec gelmeler rehberin gec acilmasini duymussundur mesela..
Ve en onemli ozellik nexus cihazlarda guncelleme problemi yasamazsin. Google guncellemeyi cikarir once nexus cihazlarina verir ardindan diger firmalar guncellemeyi alir kendi arayuzune gore duzenler kimisi cihazina verir kimisi vermez. Anlatabildim mi?
Kisaca nexus belki daha az fonksiyon ama daha hizli bi deneyim ve guncelleme garantisi demekm tercih senin
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
168 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Cep İşletim Sistemleri, uygulama haber