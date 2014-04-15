Nexus 5 için Android 4.4.3 güncellemesi dağıtıma başladı





Google'ın Nexus cihazlarındaki bazı hataları gidermek için hazırladığı Android 4.4.3 güncellemesi, Nexus 5 modeline dağıtıma başladı.





Sprint operatörüne ait Nexus 5 cihazlarına dağıtılan Android 4.4 3 güncellemesinde arka planda uygulamaların kullandığı kamera nedeniyle aşırı batarya tüketimi, WiFi ve Bluetooth bağlantılarında ani kopmalar gibi hatalar gideriliyor. Ayrıca performans iyileştirmeleri de mevcut.





Android 4.4.3 güncellemesi Nexus 7 2013 ve Nexus 4 cihazlarına da dağıtılacak. Global olarak dağıtımın ise gelecek ay başlaması bekleniyor.

http://vr-zone.com/articles/googles-nexus-5-receive-android-4-4-3-update-starting-today/75894.htmluyaro