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Nexus 5 için Android 4.4.3 güncellemesi dağıtıma başladı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Nexus 5 için Android 4.4.3 güncellemesi dağıtıma başladı

Google'ın Nexus cihazlarındaki bazı hataları gidermek için hazırladığı Android 4.4.3 güncellemesi, Nexus 5 modeline dağıtıma başladı. 

Sprint operatörüne ait Nexus 5 cihazlarına dağıtılan Android 4.4 3 güncellemesinde arka planda uygulamaların kullandığı kamera nedeniyle aşırı batarya tüketimi, WiFi ve Bluetooth bağlantılarında ani kopmalar gibi hatalar gideriliyor. Ayrıca performans iyileştirmeleri de mevcut.

Android 4.4.3 güncellemesi Nexus 7 2013 ve Nexus 4 cihazlarına da dağıtılacak. Global olarak dağıtımın ise gelecek ay başlaması bekleniyor. 

http://vr-zone.com/articles/googles-nexus-5-receive-android-4-4-3-update-starting-today/75894.htmluyaro Yorum Yaz
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mlkgnc 5 yıl en beğenilen
lg g2 10 ay sonra gelir artık
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asameti 5 yıl
Kesin olmamakla birlikte güncellemenin iptal edildiği yönünde yabancı kaynaklardan bilgilere rastladım. Belki de yayınlanmayacak. Temmuz - Ağustos gibi 4.5 sürümüne direk güncelleme olasılığı olabilir.
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DH Misafiri 5 yıl
güncellemeyi almayan nexus 5 kullanıcısı kaldı mı benim gibi? yoksa tek istisna dışlanan nexus benimki mi :)
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ummax 5 yıl
Arkadaşlar bende de ara ara yeniden başlatma yani reboot sorunu var, onun için bekliyorum. Geldikten sonra sorun devam ederse değişim talep edeceğim ancak 4.4.3'ün durumu biraz karışık, önce dağıttılar Amerika'da spring kullanıcılarına, sonra dağıtımı kestiler, daha sonra bazı uygulamalara 4.4.3 destekliyor diye not düştüler en sonunda Sony Xpreria'nın google edition modelinde 4.4.3 olacağı söylendi. Bilemiyorum ama belki 1 ayı bulur belki yarın gelir, ortada net bir şey yok şu anda.
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secman 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
güncellemeyi almayan nexus 5 kullanıcısı kaldı mı benim gibi? yoksa tek istisna dışlanan nexus benimki mi :)

Kim aldıki?
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QEXEC 5 yıl
Nihayet :) Factory image yüklememe rağmen Nexus 4 te ciddi manada wifi ve btt sorunum vardı wifi alanından çıkınca btt bağlantısında kopmalar oluyordu ayrıca wifi bazen kilitleniyor ve cihazı yeniden başlatmadan açılmıyordu inşallah bu sorunlar düzelir onun dışında kitkat tan memnunum ben.
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Hyponsoinage 5 yıl QEXEC
QEXEC
Nihayet :) Factory image yüklememe rağmen Nexus 4 te ciddi manada wifi ve btt sorunum vardı wifi alanından çıkınca btt bağlantısında kopmalar oluyordu ayrıca wifi bazen kilitleniyor ve cihazı yeniden başlatmadan açılmıyordu inşallah bu sorunlar düzelir onun dışında kitkat tan memnunum ben.

Aynen. 3g den wifi a gecince kitleniodu wifi. Nasi bi bugsa artik telefonu kapatmadan gecmiyo. Umarim duzelir
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heyula07 5 yıl
Androidin acilen bir arayüz makyajina ihtiyacı var. 4.1 den sonra gelen sürümlerin hepsi sadece ufak tefek değişikliklerle geldi. Millet aynı arayüzü görmekten sıkıldı artık
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foz54 5 yıl heyula07
heyula07

Androidin acilen bir arayüz makyajina ihtiyacı var. 4.1 den sonra gelen sürümlerin hepsi sadece ufak tefek değişikliklerle geldi. Millet aynı arayüzü görmekten sıkıldı artık

+1
kitkat yine iyidi de onun dışında böyle küçük güncellemeleri abartmamak lazım çünkü hiç farkı olmuyor millet güncelleme manyağı olmuş diyorum eksiliyorlar

biri diyor wifi de sorun var, bir düşün bakalım kimsede yok niye sende var, hiç wipe yapmadan yeni android sürümüne geçersen elbette sorun olur. aslında android herkese göre değil kullanmasını bileceksin
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furkann20 5 yıl
Bu androidin güncelleme işleri iyice b*ka sardı, kimin kime güncelleme verip vermeyeceği belli değil :)))
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Gopc@ 5 yıl
Gozunu seveyim google lutfen nexus 6 adam gibi olsun bir yerinden verip baska bir yerinden kesme artik nexus almak istiyorum...
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foz54 5 yıl
Güncelleme manyağı oldunuz iyice. Oraya yazmış adamlar nexus 5 teki sorunları gidermek için diye. Şimdi bu nexus7 ye n4 é gelse ne olacak gelmese ne olacak?
Ayarlardan android sürümüne bakmasan bir şey anlamayacaksın açık ve net!
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darkest earth 5 yıl foz54
foz54
Güncelleme manyağı oldunuz iyice. Oraya yazmış adamlar nexus 5 teki sorunları gidermek için diye. Şimdi bu nexus7 ye n4 é gelse ne olacak gelmese ne olacak?
Ayarlardan android sürümüne bakmasan bir şey anlamayacaksın açık ve net!

Sadece sprint için değil bu güncelleme. Büyük bi güncelleme değil, çoğunlukla bugfixlerden oluşuyor. Ama haber üstünkörü geçilmiş aşırı derecede..
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Blood Money 5 yıl
Nexus 7 2012, buraya kadarmış.
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shadowtr 5 yıl Blood Money
En fazla rootsuz buraya kadarmış dersin.
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hulle 5 yıl
ya bi telefon alacaktım bi tanıdık galaxy note 3 verecem diye oyaladı habire ben de bu süre zarfında nexus 5i farkettim sanırsam en büyük özelliği saf android kullanıyor olması ki bunun diğer telefonlardan farkı ne yani galaxyde touchwiz arayüzü olması kötü mü saf olunca niye daha iyi oluyor bilen biri bir zahmet anlatabilir mi
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Fiyaka1903 5 yıl hulle
hulle
ya bi telefon alacaktım bi tanıdık galaxy note 3 verecem diye oyaladı habire ben de bu süre zarfında nexus 5i farkettim sanırsam en büyük özelliği saf android kullanıyor olması ki bunun diğer telefonlardan farkı ne yani galaxyde touchwiz arayüzü olması kötü mü saf olunca niye daha iyi oluyor bilen biri bir zahmet anlatabilir mi

Kardeşim Touchwiz olsun HTC'nin sense arayüzü olsun vs bunlar firmalar tarafından makyajlanmis ozellestirilmis cesitli ozellikler eklenmis arayuzler. Bi bakıma firmalaron farkını buradan anliyorsun. Nexus cihazlarda ise saf yani en dogal haliyle kullaniyorsun androidi. Ben saf androidi sevmiyorum onun da kendine has ozellikleri var tabi ama bana çok sade geliyor
Samsung kullaniyorum touchwiz arayuzunde bir cok ozellik var (yazilimsal) kimi insanin isini gercekten kolaylastiriyor fakat androidin safliktan bu kadar uzaklasmasinin da bi bedeli var cok kasiyor samsung arayuzu surekli donmalar gec gelmeler rehberin gec acilmasini duymussundur mesela..

Ve en onemli ozellik nexus cihazlarda guncelleme problemi yasamazsin. Google guncellemeyi cikarir once nexus cihazlarina verir ardindan diger firmalar guncellemeyi alir kendi arayuzune gore duzenler kimisi cihazina verir kimisi vermez. Anlatabildim mi?

Kisaca nexus belki daha az fonksiyon ama daha hizli bi deneyim ve guncelleme garantisi demekm tercih senin
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neo01470 5 yıl
Gelen varsa yazsın lütfen
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darkest earth 5 yıl
21 nisanda gelecek güncelleme. Güncellenmemiş haber.
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