Nexus One tarafından kontrol edilen STRaND-1 nano uydusu 25 Şubat'ta uzaya fırlatılacak





NASa'nın PhoneSat 1.0 projesine benzer şekilde İngiliz Surrey Üniversite'sinin Guildford merkezli SSC (Surrey Space Centre) ve SSTL (Surrey Satellite Technology Limited) kurumları tarafından geliştirilen STRaND-1 nano uydusu, 25 Şubat'ta Hindistan'ın Shriharikota şehrindeki Satish Dhawan Uzay Üssü'nden Hindistan Uzay Ajansı'nın Polar Satellite fırlatma aracıyla uzaya gönderilecek. 30 milyon dolarlık bu uzay projesi, bünyesinde barındırdığı bazı donanım ve teknolojilerle ilklere imza atmayı planlıyor. Geçen hafta BBC News'e konuşan SSTL yetkilileri, STRaND-1 uydusunun Google'ın 2010 yılında piyasaya sürdüğü HTC üretimi Nexus One tarafından yönetileceğini ve akıllı telefonun projeye nasıl entegre edildiği hakkında önemli açıklamalarda bulunarak projenin popülerlik kazanmasını sağlamıştı.

Başarılı bir şekilde 785km yükselikteki yörüngesine yerleşmesi halinde dünyanın ilk akıllı telefon tarafından kontrol edilen uydusu olacak STRaND-1'in merkezinde, donanım açısından hiçbir geliştirme uygulanmamış, özel bir yazılım ve programlarla donatılmış Nexus One yer alıyor. Ayrıca Warp Drive, PPT teknolojileri ile 3D baskı yöntemiyle üretilmiş bir parçayla donatılan ilk uydu olma özelliği gösteren 30cm uzunluğunda ve 4.3 kilogram ağırlığındaki aygıt, Nexus One'ın kamerası, kablosuz teknoloji çipi, ARM tabanlı işlemcisi ve sensörlerinden faydalanacak. Bununla birlikte açık kaynak kodlu Android işletim sistemi üzerinde geliştirme çalışmalarının uzay teknolojilerinde kullanılan diğer yazılım çözümlerine oranla çok daha kolay ve düşük maliyetli oluşu da 30 milyon dolarlık bu proje için Nexus One'ın seçilmesinde rol oynamış.

Cambridge Üniversitesi'nden bazı öğrencilerin geliştirdiği, uzayda çığlık seslerinin duyulup duyulmayacağını test etmeye yarayan Scream in Space uygulaması gibi bazı yazılımlar ile birlikte uzaya fırlatılacak uydu, telefonun manyetik algılayıcısının da yardımıyla yörüngesindeki manyetik alanlarla ilgili değişimleri kaydedecek ve ayrıca kamerasını kullanarak Dünya ve Ay'ı görüntüleyecek. Şimdiden STRaND-2 uydusunu geliştirmeye başlayan ekip, yeni nano uydusunda Microsoft'un Xbox oyun konsolu için piyasaya sürdüğü Kinect aksesuarını ihtiva edecek. Böylece iki CubeSat uydusunun uzaydaki konumu belirlenerek birbirlerine bağlanabilmeleri mümkün kılınacak. Ay sonunda hizmet vermeye başlayacak STRaND-1 akıllı telefon kontrollü nano uydu için hazırlanan animasyon videosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.

http://www.sstl.co.uk/Missions/STRaND-1/STRaND-1/STRaND-1--Smartphone-nanosatellite