Nikon, 12.2 MP 1/1.7" CMOS sensörlü Coolpix P7700'ü tanıttı

Dijital görüntüleme alanının öncü isimlerinden Nikon, fotoğrafçılara geniş manuel kontrol imkanı tanıyan yeni kompakt kamerası Coolpix P7700'ü tanıtarak ürün gamını genişletiyor.





119 mm x 73 mm x 51 mm ebatlarında ve lityum iyon batarya dahil 392 gram ağırlığında tasarlanan Coolpix P7700, 12.2 megapiksel çözünürlüğünde, 1./1.7-inç'lik arkadan aydınlatmalı CMOS sensörü, 28 - 200 mm (35 mm formatına göre) Nikkor objektifi ve görüntü stabilizasyon teknolojisini bünyesinde barındırıyor. Objektifin diyaframı 28 mm'de f/2.0'a kadar, 200 mm'de ise f/4.0'a kadar açılabilmekte.



ISO değeri 80-3200 arasında (boost ile 6400), enstantane hızı 60 sn - 1/4000 sn arasında ayarlanabilen dijital kamera, saniyede 8 kare fotoğraf çekimi yapabiliyor, Full HD çözünürlükte video kaydedebiliyor.



86 MB'lık dahili kapasitesi SD, SDHC, SDXC kartlarla arttırılabilen dijital kameranın hareketli ekranı 3.0-inç boyutunda ve 921.000 piksel çözünürlüğünde. Üzerinde konumlandırılan HDMI portu sayesinde çekimlerinizi LCD / Plazma televizyonunuzdan izleyebildiğiniz dijital kameranın bataryası CIPA standartlarına göre maksimum 330 çekim olanağı sağlıyor.



Nikon Coolpix P7700'ün, önümüzdeki aydan itibaren, 499.95$ fiyat etiketiyle satılması bekleniyor.

