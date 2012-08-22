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Nikon, 12.2 MP 1/1.7" CMOS sensörlü Coolpix P7700'ü tanıttı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
7,5b
1
11
Fotoğraf Makineleri
knight
Haber Editörü
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Nikon, 12.2 MP 1/1.7
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Dijital görüntüleme alanının öncü isimlerinden Nikon, fotoğrafçılara geniş manuel kontrol imkanı tanıyan yeni kompakt kamerası Coolpix P7700'ü tanıtarak ürün gamını genişletiyor.

119 mm x 73 mm x 51 mm ebatlarında ve lityum iyon batarya dahil 392 gram ağırlığında tasarlanan Coolpix P7700, 12.2 megapiksel çözünürlüğünde, 1./1.7-inç'lik arkadan aydınlatmalı CMOS sensörü, 28 - 200 mm (35 mm formatına göre) Nikkor objektifi ve görüntü stabilizasyon teknolojisini bünyesinde barındırıyor. Objektifin diyaframı 28 mm'de f/2.0'a kadar, 200 mm'de ise f/4.0'a kadar açılabilmekte.
ISO değeri 80-3200 arasında (boost ile 6400), enstantane hızı 60 sn - 1/4000 sn arasında ayarlanabilen dijital kamera, saniyede 8 kare fotoğraf çekimi yapabiliyor, Full HD çözünürlükte video kaydedebiliyor.
86 MB'lık dahili kapasitesi SD, SDHC, SDXC kartlarla arttırılabilen dijital kameranın hareketli ekranı 3.0-inç boyutunda ve 921.000 piksel çözünürlüğünde. Üzerinde konumlandırılan HDMI portu sayesinde çekimlerinizi LCD / Plazma televizyonunuzdan izleyebildiğiniz dijital kameranın bataryası CIPA standartlarına göre maksimum 330 çekim olanağı sağlıyor.
Nikon Coolpix P7700'ün, önümüzdeki aydan itibaren, 499.95$ fiyat etiketiyle satılması bekleniyor.
Nikon, 12.2 MP 1/1.7
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Nikon, 12.2 MP 1/1.7
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nurettinaz 7 yıl
Hem pahalı hem de çekim modları bu fiyata göre kötü. f/p olarak en iyisi fujifilm herkese tavsiye ederim.
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olağan_şüpheli 7 yıl
zum artısı var ama f1.4 yerine f2.0 değeri ve 24 mm yerine 28 mm var...
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mav1li 7 yıl
Manuel focus halkası var mı? Tırtıklı kısım olabilir.
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chuchengchunk 7 yıl
serisini yakalamaya çalşıyor herhalde.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Vipracing 7 yıl
1./1.7-inç ? Nikon Canon G10-11 serisini yakalamaya çalşıyor herhalde.
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ankara06ankara 7 yıl
Bu sınıf için güzel makine olmuş. Fiyat hoş olursa herkese tavsiye edilecek makine olur bu.
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