Nikon D7000 güncellemesi önümüzdeki hafta gelebiir

Uzun zamandır yenilenmesi gündemde olan ve Nikon'un bazı teknik sorunları ile ünlü fotoğraf makinesi D7000'in yerine gelecek olan model, önümüzdeki hafta resmi olarak duyurulabilir.

Nikon'un önümüzdeki hafta farklı ülkelerde düzenleyeceği basın toplantıları için davetiyelerin dağıtıldığını açıklayan Nikon Rumors, bu toplantılarda D7000'nin yerine gelecek olan modelin duyurulabileceğini belirtiyor. CP+ 2013 fuarında birçok kompakt fotoğraf makinesini ve lenslerini duyuran Nikon'dan uzun süredir beklenen yeni makinenin teknik olarak 24MP çözünürlüğe, 8fps seri çekim hızına ve firmanın tam kare fotoğraf makinesi D600 boyutlarında bir gövdeye sahip olması bekleniyor.

İsim olarak D7100 olarak duyurulması tahmin edilen makine, Nikon kullanıcıları tarafından merakla bekleniyor.

http://nikonrumors.com/2013/02/15/confirmed-nikon-press-conference-next-week-very-good-chance-of-d7100-announcement.aspx/

http://nikonrumors.com/2013/02/15/confirmed-nikon-press-conference-next-week-very-good-chance-of-d7100-announcement.aspx/