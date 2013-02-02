Nikon D7000'nin yerini alacak olan model, nisan ayından önce ortaya çıkabilir

Nikon hakkında ortaya çıkardığı bilgilerin doğruluğu ile tanınan Nikon Rumors sitesi, firmanın çıkması muhtemel ürünleri hakkında yeni bilgiler yayınladı.

Sitenin sağlam kaynaklardan edindiğini söylediği bilgilere göre, nisan ayından önce Nikon D7000'in yerine gelecek olan modeli görebiliriz. Yakın zamanda birçok yabancı alışveriş sitesi tarafından üretimi durdurulan makineler arasına alınan D7000, birçok fotoğraf tutkunu tarafından yenilenmesi beklenen makineler arasında. Nikon Rumors yeni gelecek modelin özelliklerini ise şu şekilde belirtmiş;

- 24Mp çözünürlük

- ISO 100-6400

- 8fps sürekli çekim hızı

- D600 boyutlarında ya da daha ufak bir gövde

Ayrıca site, Nikon'un kompakt sınıftaki fotoğraf makinesi olan Coolpix P310 modelinin de, yakın bir zaman içerisinde yenileceğini söylemiş durumda. Yeni gelecek fotoğraf makinesinin RAW desteği ile geleceği ve Nikon'un kablosuz aktarım aparatı WU-1A ile uyumlu olarak çalışabileceğini belirtilmiş.

2013 yılı için üzerinde oldukça fazla beklenti olan firmanın ne tarz ürünler ile piyasaya çıkacağını ise zaman gösterecek.

http://nikonrumors.com/2013/02/01/nikon-d7000-replacement-before-april-more-coolpix-cameras-including-a-p310-replacement.aspx/