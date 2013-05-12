Nikon DSLR fotoğraf makinelerini bilgisayar üstünden yönetin

Açık kaynak kodlu yapısı ve sunduğu özellikler ile öne çıkan programlardan DigiCamControl, Nikon DSLR fotoğraf makinelerini bilgisayar üzerinden kontrol edilmesine imkan verebiliyor.

Windows işletim sistemine sahip bilgisayar sistemleri ile çalışan DigiCamControl, USB üzerinden bağlanan Nikon DSLR fotoğraf makinelerinin netleme, pozlama gibi ayarlarının yapılmasına, canlı ön izleme modunun direkt olarak bilgisayar üstünden görüntülenmesine ve aynı anda iki kameranın kontrol edilmesine imkan verebiliyor. Piyasada yer alan hemen hemen bütün Nikon DSLR fotoğraf makineleri ile uyumlu olan ve Canon DSLR fotoğraf makineleri için de geliştirilen DigiCamControl programı, "Time Lapse" ve "Focus Stacking" gibi zor tekniklerin altından rahatça kalkabiliyor. Ayrıca program ile dosya transferi, isimlendirme ve depolama işlemleri de yapılabiliyor.

Duka Istvan tarafından açık kaynak kodlu olarak geliştirilen ücretsiz DigiCamControl uygulamasına, buradan ulaşabilirsiniz.

http://digicamcontrol.com