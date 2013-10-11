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Nikon, ViewNX fotoğraf görüntüleme yazılımının 2.8.1 sürümünü yayınladı

5 yıl
314
1
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Nikon, ViewNX fotoğraf görüntüleme yazılımının 2.8.1 sürümünü yayınladı
Nikon'un kendisi tarafından kullanıcıların ihtiyaçları göz önüne alınarak hazırlanan fotoğraf görüntüleme ve düzenleme yazılımlarından ViewNX, 2.8.1 sürümüne güncellendi.  
Nikon tarafından hazırlanan yeni ViewNX 2.8.1 güncellemesi, hem Windows hem de Mac bilgisayar sistemleri için yayınlanmış durumda. Firmanın hafta başında resmi olarak duyurusunu yaptığı D610 isimli DSLR ve geçtiğimiz ay içerisinde tanıtılan suya dayanıklı Nikon 1AW1 fotoğraf makinelerinin RAW formatındaki dosyalarına destek vermeye başlayan yazılım, ayrıca Mac işletim sistemiyle uyumlu sürümüne özel olarak video ile alakalı bazı yeniliklere ve geliştirmelere kavuşmuş durumda.
Yayınlanan ViewNX 2.8.1 yazılım güncellemesine buradan ulaşabilirsiniz. 


http://www.the-digital-picture.com/News/News-Post.aspx?News=8025 Yorum Yaz
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