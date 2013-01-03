Nikon ve Canon için 2013 dedikoduları





Yeni yılın fotoğraf dünyasına neler getireceği herkes tarafından merak ediliyor. Daha önce bütün markalar hakkında genel olarak 2013 yılı beklentilerini açıklayan Japon Impress dergisinin, bu sefer Nikon ve Canon için ayrıntılı 2013 yılı tahminleri ortaya çıktı.

Direk dergi içerisinden alınana görsellerde, Nikon ve Canon'a özel sayfalar hazırlanmış durumda. Canon tarafından başlarsak, firmadan 2013 yılı içerisinde 4 yeni fotoğraf makinesi bekleniyor. Bu modellerden birincisi Canon'un 7D modelinin yerine gelecek olan 7D Mark 2. Model %85 olasılıkla yeni bir APS-C sensöre, saniyede 10fps çekim hızına ve ISO 25600 değerine sahip olacak. Uzun zamandır yenilenmesi beklenen gövdenin, 2013 yılında gelmesine büyük şans tanınıyor.

Canon'dan yeni yılda görebileceğiniz bir diğer gövde ise, 60D modelinin yerine gelecek olan EOS 70D, Derginin %70 olasılıkla verdiği teknik bilgilerde ise modelin 7D Mark 2 ile aynı sensöre sahip olacağı, 3" hareketli ekrana ve ISO 25600 değerine sahip olacağı belirtilmiş.

Ayrıca çok fazla teknik bilgi yer almasa da 2013 yılında, Canon'dan aynasız fotoğraf makinesi M1'in yenisi M2'yi ve yüksek MP oranına sahip tam kare EOS 1DSX modelinin görebiliriz.

Nikon tarafından açıklanan modellere bakarsak, 2013 yılında Nikon'dan D7200 modelini görebiliriz. %90 doğruluk oranıyla verilen modelin teknik detaylarında, 39 noktadan otomatik netleme sistemi ve 25600'e kadar ISO oranı görünüyor.

Nikon'dan yeni yılda görebileceğimiz bir diğer gövde ise dergide D9000 ismi ile yer alıyor. %35 gibi düşük bir ihtimal verilse de D9000'nin, yeni geliştirilmiş bir sensör, saniyede 10fps çekim hızı ve 51 noktadan otomatik netleme sistemi ile geleceği belirtilmiş.

Ayrıca gene çok fazla bilgi verilmese de 2013 yılında Nikon, V3 modelini ve yüksek MP oranına sahip tam kare fotoğraf makinesi D4X modelini duyurabilir.

http://www.petapixel.com/2013/01/01/japanese-magazine-predictions-for-canon-and-nikon-dslr-launches-in-2013/