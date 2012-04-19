Nikon yeni objektifi AF-S Nikkor 28mm f/1.8 G'yi duyurdu

Nikon, objektif portföyüne yeni bir model ekledi: AF-S Nikkor 28 mm f/1.8 G.



80.5 mm uzunluğunda ve 73 mm çapında tasarlanan geniş açı prime objektif, 11 element / 9 gruptan oluşan optik yapısıyla, f/1.8'e kadar açılabilen - f/16'ya kadar kısılabilen diyaframıyla, 7 adet diyafram bıçağıyla, 67 mm filtre çapıyla, 0.85 metre minimum odaklama mesafesiyle ve Silent Wave Motor teknolojisiyle dikkat çekiyor.



Nikon, AF-S Nikkor 28mm f/1.8 G'yi mayıs ayı sonuna doğru 699.95$ fiyatla satışa sunmayı planlıyor.



http://www.nikonusa.com/Nikon-Products/Product/Camera-Lenses/2203/AF-S-NIKKOR-28mm-f%252F1.8G.html#tab-ProductDetail-ProductTabs-TechSpecs