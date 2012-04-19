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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nikon yeni objektifi AF-S Nikkor 28mm f/1.8 G'yi duyurdu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Fotoğraf Makineleri
knight
Haber Editörü
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Nikon, objektif portföyüne yeni bir model ekledi: AF-S Nikkor 28 mm f/1.8 G.
80.5 mm uzunluğunda ve 73 mm çapında tasarlanan geniş açı prime objektif, 11 element / 9 gruptan oluşan optik yapısıyla, f/1.8'e kadar açılabilen - f/16'ya kadar kısılabilen diyaframıyla, 7 adet diyafram bıçağıyla, 67 mm filtre çapıyla, 0.85 metre minimum odaklama mesafesiyle ve Silent Wave Motor teknolojisiyle dikkat çekiyor.
Nikon, AF-S Nikkor 28mm f/1.8 G'yi mayıs ayı sonuna doğru 699.95$ fiyatla satışa sunmayı planlıyor.

http://www.nikonusa.com/Nikon-Products/Product/Camera-Lenses/2203/AF-S-NIKKOR-28mm-f%252F1.8G.html#tab-ProductDetail-ProductTabs-TechSpecs Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
E_Aydin35 7 yıl
Nikon, gerçekden iyi modeller pazara sunuyor buda tabi kulalnıcılara bir kararsızlık etkeni yapıyor, açıkcası bize Nikon'un bir 2012 ilk çeyrek mali yılı raporlarını görsek? :)
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ozturert 7 yıl
Ana sayfa haberini direkt Sharks'in basliklarina linkleyebilirsiniz mesela, boylece ana sayfadan gelenler de yorumlari okuyabilirler. Bazen guzel bilgiler oluyor.
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Statistik 7 yıl
Sigma 30 mm 1.4'den daha pahali ama bakalim o fiyat farkini hakeder mi
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PlutosDaddy 7 yıl
Hocam bu ara bütün konuları geriden takip eder oldun, yakın zamanda açtığın haber başlıklarının hepsi önceden açılmış hatta 2-3 sayfa olan bile var
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..Knight.. 7 yıl PlutosDaddy
PlutosDaddy

Hocam bu ara bütün konuları geriden takip eder oldun, yakın zamanda açtığın haber başlıklarının hepsi önceden açılmış hatta 2-3 sayfa olan bile var



Selamlar,

Nikon, DSLR kamerasının da objektifinin de basın duyurusunu bugün yaptı. Ben de gelişmeleri aynı gün içerisinde sizlerle paylaştım. Eğer Nikon, basın duyurusunu 1-2 gün önce yapmış olsaydı ve bu gelişmeyi şimdi yayınlıyor olsaydım o durumda kesinlikle sen haklı olurdun. Aynı gün içinde benden önce paylaşım yapan arkadaşlarımız da olabilir. Böyle bir durumda dahi dikkatimi çeken bir gelişme varsa haberini yazarım. Çünkü elimizden geldiğince Donanım Haber'in ana sayfasını güncel tutmaya çalışıyoruz.
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