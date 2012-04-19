Nikon yeni objektifi AF-S Nikkor 28mm f/1.8 G'yi duyurdu

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Nikon, objektif portföyüne yeni bir model ekledi: AF-S Nikkor 28 mm f/1.8 G.
80.5 mm uzunluğunda ve 73 mm çapında tasarlanan geniş açı prime objektif, 11 element / 9 gruptan oluşan optik yapısıyla, f/1.8'e kadar açılabilen - f/16'ya kadar kısılabilen diyaframıyla, 7 adet diyafram bıçağıyla, 67 mm filtre çapıyla, 0.85 metre minimum odaklama mesafesiyle ve Silent Wave Motor teknolojisiyle dikkat çekiyor.
Nikon, AF-S Nikkor 28mm f/1.8 G'yi mayıs ayı sonuna doğru 699.95$ fiyatla satışa sunmayı planlıyor.
http://www.nikonusa.com/Nikon-Products/Product/Camera-Lenses/2203/AF-S-NIKKOR-28mm-f%252F1.8G.html#tab-ProductDetail-ProductTabs-TechSpecs Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Selamlar,
Nikon, DSLR kamerasının da objektifinin de basın duyurusunu bugün yaptı. Ben de gelişmeleri aynı gün içerisinde sizlerle paylaştım. Eğer Nikon, basın duyurusunu 1-2 gün önce yapmış olsaydı ve bu gelişmeyi şimdi yayınlıyor olsaydım o durumda kesinlikle sen haklı olurdun. Aynı gün içinde benden önce paylaşım yapan arkadaşlarımız da olabilir. Böyle bir durumda dahi dikkatimi çeken bir gelişme varsa haberini yazarım. Çünkü elimizden geldiğince Donanım Haber'in ana sayfasını güncel tutmaya çalışıyoruz.