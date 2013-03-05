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Nikon'dan yeni Coolpix serisi fotoğraf makineleri,"P330 ve L320"

6 yıl
1,9b
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Nikon'dan yeni Coolpix serisi fotoğraf makineleri,
Bugün duyurusunu yaptığı üst seviye Coolpix A modeli haricinde iki yeni fotoğraf makinesini de duyuran Nikon, Coolpix ailesini geliştirmeye ve büyütmeye devam ediyor.
  
Nikon'dan yeni Coolpix serisi fotoğraf makineleri,
Nikon tarafından bugün duyurusu yapılan fotoğraf makineleri P330 ve L320 isimlerine sahipler. Duyurusu yapılan modellerden Nikon Coolpix P330, ufak boyutlardaki 103.0 x 58.3 x 32.0 mm kompakt yapısı ve 200 gram ağırlığı ile dikkat çekiyor. Üzerinde 1/1.7” 12MP arka aydınlatmalı BSI CMOS sensör, EXPEED 2 görüntü işlemcisi ve 24-120mm F/1.8 5x yakınlaştırma sunabilen lens barındıran cihaz, titreşim önleme sistemi sayesinde düşük ışık koşullarında keskin kareler elde edilmesine yardım ediyor. Manuel kontrol seçenekleri yanında, RAW fotoğraf desteğine de sahip olan P330, 3” 921K LCD arka ekrana, dahili flaş ve GPS desteği yanında, Full HD 1080P/60i video çekim özelliğine sahip.
ISO 80-3200 arasını aktif olarak kullanabilen P330, dahili EN-EL12 bataryası ile 200 çekim yapılmasını sağlarken, çektiği fotoğrafları ve videolar SD/SDHC/SDXC hafıza kartları üzerine kayıt edebiliyor. 
Nikon Coolpix P330 ile çekilmiş örnek fotoğraflar;
http://imaging.nikon.com/lineup/coolpix/performance/p330/sample.htm
 
Nikon'dan yeni Coolpix serisi fotoğraf makineleri,
 
Nikon'dan yeni Coolpix serisi fotoğraf makineleri,
Nikon'un duyurusu yaptığı diğer bir model olan Coolpix L320 ise yüksek zoom ihtiyacı olan kullanıcılar için geliştirilmiş. Üzerinde 1/2.3"16MP CCD sensör, EXPEED C2 görüntü işlemcisi ve Nikkor 22.5-585mm VR 26x optik 4x dijital yakınlaştırma sağlayan lens bulunan model, 720P HD video çekim özelliği yanında kullanıcılarına 3" 230 nokta LCD ekran sunuyor. Çektiği fotoğraf ve videoları SD/SDHC/SDXC ve Eye-Fi hafıza kartlarına depolayabilen L320, 111.1x76.3x83.1mm boyuta ve 430 gram ağırlığa sahip.
ISO 80-1600 arasını aktif olarak kullanabilen L320, 4 adet AA pil ile 310, harici olarak satın alınabilen lityum batarya yardımıyla ise 810 çekime kadar izin verebiliyor.
Nikon Coolpix L320 ile çekilmiş örnek fotoğraflar;
http://imaging.nikon.com/lineup/coolpix/life/l320/sample.htm
Nikon tarafından duyurusu yapılan modellerden Coolpix P330 379$ fiyat etiketiyle, Coolpix L320 modeli ise 300$ fiyat etiketiyle mart ayı içerisinde satışa çıkıyorlar.


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lyridder 6 yıl
P330 Leica compactları anımsattı. Tasarımlar iyice 80'ler çizgisine kayıyor galiba.
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londoner23 6 yıl lyridder
lyridder

P330 Leica compactları anımsattı. Tasarımlar iyice 80'ler çizgisine kayıyor galiba.

evet önden bakınca 70li 80li yıllar... arkadan bakınca 2000-10lu yıllar...
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