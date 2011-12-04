Nintendo Wii U, 4 çekirdekli PowerPC işlemcisi çalıştırıyor olabilir

Yaklaşık 6 yıldır piyasaları domine eden ve 7. nesil olarak adlandırılan hali hazırdaki oyun konsolları yerlerini sonraki nesil modellere bırakmaya hazırlanıyor. Sony ve Microsoft hakkında sadece iddia edilen konseptler var ve onun dışında herhangi bir bilgi yok. Ancak Nintendo elini daha çabuk tutarak yeni nesil konsolu Wii U modelini geçtiğimiz E3 oyun fuarında meraklılarına sergilemişti.





Wii U modeli hakkında da kesin olarak bilinen 6 inçlik dokunmatik ekranlı bir kumanda ve yüksek kaliteli grafikler sunacağı. Donanımı konusunda pek çok iddia mevcut. Wii U Daily sitesi firmanın bir çalışanından elde ettiğini iddia ettiği bir sunum sayfasında çok daha fazla bilgi bulunduğunu duyurdu.





Sayfaya göre Wii U modeli, 4 çekirdekli 45nm fabrikasyon mimarisini temel alan IBM yapımı 3 GHz hızında PowerPC işlemcisi barındırıyor. 768MB gömülü DRAM bellek ve hızı bilinmeyen 40nm mimarisinde üretilmiş bir ATI grafik birimi işlemciye eşlik ediyor.





Bu bilgi spekülasyon olarak değerlendiriliyor çünkü IBM 4 çekirdekli 3.0 GHz Power7 varyantını Wii U konsolu için üreteceğini açıklamıştı. Aksi takdirde PowerPC işlemcisi ile Xbox 360 modelinden çok fazla farkı kalmıyor. Bu da yeni nesil diğer konsolların gerisinde kalabilme ihtimalini doğuruyor.





Sayfada dikkat çeken diğer bir özellik ise 768MB gömülü DRAM. Bu değer Xbox 360 modelinde 10MB iken Wii modelinde 3MB. Asıl bellek miktarları ise 512MB. Firmaya yakın kaynaklar 768MB veya 1GB asıl bellek, 32MB gömülü DRAM bellek kullanılacağı konusunda ısrarcı. Aksi takdirde 768MB gömülü DRAM ile Wii U modeli evlerimize giremeyecek kadar pahalı olabilir.





Wii U modelinin 1080p çözünürlüğe imkan tanıdığı düşünüldüğünde donanım özelliklerinin yukarıda tutulması şart. Ancak resmi bir açıklama yapılmadığı için de spekülasyonların önü alınamıyor.