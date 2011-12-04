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Nintendo Wii U, 4 çekirdekli PowerPC işlemcisi çalıştırıyor olabilir

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Yaklaşık 6 yıldır piyasaları domine eden ve 7. nesil olarak adlandırılan hali hazırdaki oyun konsolları yerlerini sonraki nesil modellere bırakmaya hazırlanıyor. Sony ve Microsoft hakkında sadece iddia edilen konseptler var ve onun dışında herhangi bir bilgi yok. Ancak Nintendo elini daha çabuk tutarak yeni nesil konsolu Wii U modelini geçtiğimiz E3 oyun fuarında meraklılarına sergilemişti.

Wii U modeli hakkında da kesin olarak bilinen 6 inçlik dokunmatik ekranlı bir kumanda ve yüksek kaliteli grafikler sunacağı. Donanımı konusunda pek çok iddia mevcut. Wii U Daily sitesi firmanın bir çalışanından elde ettiğini iddia ettiği bir sunum sayfasında çok daha fazla bilgi bulunduğunu duyurdu.

Sayfaya göre Wii U modeli, 4 çekirdekli 45nm fabrikasyon mimarisini temel alan IBM yapımı 3 GHz hızında PowerPC işlemcisi barındırıyor. 768MB gömülü DRAM bellek ve hızı bilinmeyen 40nm mimarisinde üretilmiş bir ATI grafik birimi işlemciye eşlik ediyor.

Bu bilgi spekülasyon olarak değerlendiriliyor çünkü IBM 4 çekirdekli 3.0 GHz Power7 varyantını Wii U konsolu için üreteceğini açıklamıştı. Aksi takdirde PowerPC işlemcisi ile Xbox 360 modelinden çok fazla farkı kalmıyor. Bu da yeni nesil diğer konsolların gerisinde kalabilme ihtimalini doğuruyor.

Sayfada dikkat çeken diğer bir özellik ise 768MB gömülü DRAM. Bu değer Xbox 360 modelinde 10MB iken Wii modelinde 3MB. Asıl bellek miktarları ise 512MB. Firmaya yakın kaynaklar 768MB veya 1GB asıl bellek, 32MB gömülü DRAM bellek kullanılacağı konusunda ısrarcı. Aksi takdirde 768MB gömülü DRAM ile Wii U modeli evlerimize giremeyecek kadar pahalı olabilir.

Wii U modelinin 1080p çözünürlüğe imkan tanıdığı düşünüldüğünde donanım özelliklerinin yukarıda tutulması şart. Ancak resmi bir açıklama yapılmadığı için de spekülasyonların önü alınamıyor.


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pudinkk 7 yıl en beğenilen
wikibin.org/...
arkadaşım bilip bilmeden konuşma,blizzard3 beyin bedava evet sen bedavaya al 3-5 kilo depola oldu mu?lazım gerçekten sana
bak bakalım o listede kaç tane adam gibi oyun var,bioshock 1080p olsa nolur max 720p kaplamaları oyun upscale edip 1920x1080 verir sen de 1080p kaplamalarla oynuyorum sanarsın ama en az 40" bir televizyonda goruntu çamur gıbıdır anlarsın 1080p kaplamalar olmadığını.
elimde uncharted 3 var,sony nın kendı oyun şirketi sony entertainment tarafından yapılmış ve konsolun şu ana kadar en son noktası olarak tabir edeceğimiz oyun
destek 720p(kapağın arkasında okudum,kapak olsun)
ortaokul seviyesi oyun bilginle gelip burda forumun bilgili insanlarına beyin bedava deyip ortamdan soğutma insanları
wikibin.org/...arkadaşım bilip bilmeden konuşma,blizzard3 beyin bedava evet sen bedavaya al 3-5 kilo depola oldu mu?lazım gerçekten sanabak b...
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LORDTEK 7 yıl
ARM Cortex A15 Koysalar + 28 nm de bir GPU olmaz mı?

Bütün konsollar IBM PowerPC mimarili işlemciler kullanır. Xeon veya ARMgiller deyip durmayın...
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K_None 7 yıl
Wii hiç oyun oynamayan insanlara oyun oynamayı sevdirdiyse Kinect onları oyun bağımlısı yapar, söylediğim bu. 150 200 lira değil ki bu. Nunchuck'ıydı, direksiyonuydu, osuydu, busuydu derken aynı maliyete geliyor ve çok daha az gelişmiş bir sistem. Gamecube'dan neredeyse tek farkı hareket algılayıcıları.
Bana da oyun oynamayı Nintendo sevdirdi ama ilk nesil Gameboy'larla, Nintendo 64'le(evet 90'larda yaşadım çocukluğumu, bahsettiğiniz geyikleri yapmayacak yaştayım yani). Wii benim düşündüğüm alet değil evet ama kesinlikte etiketinde yazan paraları hak edecek bir alet de değil. Bir insanın Kinect'i ya da PS Move'u denedikten sonra Wii'nin o paraları hakettiğine inanabilmesine imkan vermiyorum. Ve bunu sadece oyun deneyimine bağlı söylüyorum, sahip olduğu muhteşem çeşitlilikte oyun yelpazesi, mükemmel online desteği ve birçok uygulamayla birlikte çok çok daha gelişmiş bir kullanım deneyimine değinmiyorum bile.
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Optimus Bayram 7 yıl
Başlamışım grafiğine adamlar ilk defa farklı bir kontrol sistemi getirdi. Bana über grafikli oyunlar değil zevk verecek oyunlar gerekli. Şahsen şu sport resort'un içinden çıkan 2-3 oyun bile sattığım PS3'te oynadığım bir çok oyundan daha fazla zevk veriyor.
Nedense yıllardır konsollar birbirini kopyalayıp duruyor zaten. B.k attığınız Wii controller'ın adı oldu PS3 Move, PS3'ün eyecam'i oldu Kinect.
Wii'nin yanına alacağım tek konsol şu an Xbox Kinect gibi (bıktım artık call of duty'sinden god of war'ından)...
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sendomi 7 yıl
beyin bedavaysa biraz düşün o zaman,oda bedava çünkü,böyle bir alet ps3'den çok daha güçlü olur zaten ki ps3'ün 1080p görüntü desteği olsada 1080p görüntüyü verecek gücü malesef yok atıp tutmakla bu işler olmaz ancak yeni nesil xbox ve ps ile kapışamaz görünen o 1gb ram çok yetersiz kalır 32mb dram olsa ne olur olmasa ne olur,bu konsol yeni nesil ps ve xbox'dan daha güçsüz olacak o kesin nintendo hala eğelence diye yırtına dursun
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pudinkk 7 yıl sendomi
sendomi

beyin bedavaysa biraz düşün o zaman,oda bedava çünkü,böyle bir alet ps3'den çok daha güçlü olur zaten ki ps3'ün 1080p görüntü desteği olsada 1080p görüntüyü verecek gücü malesef yok atıp tutmakla bu işler olmaz ancak yeni nesil xbox ve ps ile kapışamaz görünen o 1gb ram çok yetersiz kalır 32mb dram olsa ne olur olmasa ne olur,bu konsol yeni nesil ps ve xbox'dan daha güçsüz olacak o kesin nintendo hala eğelence diye yırtına dursun

sendomi hocam sıze bazı noktalarda katılıyorum bazı noktalara da ekleme yapacağım.

evet nintendonun bu bız eglenceye yonelık konsol yapıyoruz politikası bu nesilde değişmeli diye düşünüyorum ben de.

ayrıca şu anda xbox seviyesinde goruntu verse de yenı cıkaracakları konsol 2-3 sene sonra yenı cıkacak konsollarla cıta daha da yukselecek ve nıntendo yıne su anda oldugu gıbı grafık konusunda ezılecek , ayrıca xboxın kınect hamlesınden sonra casual gamer kıtlesını de xbox a kaptırmıs durumda.Gelecek nesılde ne koyar onumuze nıntendo bılmıyorum ama ya eglenceye yonelık cook cok ıyı bırsey koyması lazım ya da su andakı konsollardan üst seviyede bır grafıge sahıp +eglencelı bır seyler koyması lazım.

evet wii remote ıle fena tuttular ama o zaman bunun bır karsılıgı baska konsollarda yoktu,artık xbox kınect ps move var,yanı bu da nıntendonun bız eglenceye yonelıgız polıtıkasını bız goze de hıtap edıyoruz hard core oyuncuların ıhtıyaclarına da cevap verebılıyoruz diyebileceği bir konsolla gelmesi gerektiğini dikkate alması gerek.


ben bır konsol oyuncusu olarak xbox ve ps3 um olmasına ragmen move u dıgerlerınden farklı bır oyun deneyımı sundugu ıcın aldım,yeni konsolda hem farklılık hem grafik beklentim olur eğer ikisini birlikte sunamayacaksa almayı düşünmem açıkçası.

Ps:konsola çıkacak exclusive oyunlar da alımda çok etkilidir nintendo mario,zelda serisi dışında biraz hardcore a yonelık sağlam seriler çıkarmalı.(kimse resident evil serisi fln demesin uncharted , gears 3 gibi tps vs oyunlarla gelmeli)
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mindtrap 7 yıl
Nintendo hiç oyun oynamayan insanlara oyun oynamayı sevdirmiş bir alet oyunlarıda ona göre gelip burada 50 çekirdekli vada vıdı işlemcisi koymamışlar,yok sli yokmuş ekran kartı iyi değilmiş gibi yorumlar yapıyorsanız. Yeni çıkacak XBox ya da PSP'yi beklemeniz gerekiyor.Bu aletin olayı sizin düşündüğünüz şey değil sayın K_None
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pudinkk 7 yıl en beğenilen
wikibin.org/...
arkadaşım bilip bilmeden konuşma,blizzard3 beyin bedava evet sen bedavaya al 3-5 kilo depola oldu mu?lazım gerçekten sana
bak bakalım o listede kaç tane adam gibi oyun var,bioshock 1080p olsa nolur max 720p kaplamaları oyun upscale edip 1920x1080 verir sen de 1080p kaplamalarla oynuyorum sanarsın ama en az 40" bir televizyonda goruntu çamur gıbıdır anlarsın 1080p kaplamalar olmadığını.
elimde uncharted 3 var,sony nın kendı oyun şirketi sony entertainment tarafından yapılmış ve konsolun şu ana kadar en son noktası olarak tabir edeceğimiz oyun
destek 720p(kapağın arkasında okudum,kapak olsun)
ortaokul seviyesi oyun bilginle gelip burda forumun bilgili insanlarına beyin bedava deyip ortamdan soğutma insanları
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blizzard3 7 yıl
[qoute]1080p çözünürlükte oyun oynatma iddiasında bulunan bir konsol çok ciddi bir donanımla gelmesi gerekir ki günümüz en güçlü konsolu PS3 bile 720p oyunlara sahip.. Ama wii'nin oyunlardaki grafik anlayışına baktığımızda çokta imkansız gibi durmuyor.. K_None adlı arkadaş aslında doğru söylemiş ama kimin yarasına basmışsa o da eksiyi basmış.. Hep diyorum şu forumda doğruları söylemeyin kötüde olsa pohpohlayın ki artılarınız artsın kimse size muhalefet olmasın.. yoksa işin gücün yoksa iki veletten laf işit...[/qoute]
Beyler arkadas hala ps3UN 720P DESTEKLEDİGİNİ SANİYOR OYSAKİ PS3 TE İLK CİKTİGİ GUNDEN BERİ 1080P OYUNLARİ MEVCUT BEYİN BEDAVA BEYLER
Bu wiii yeni konsolunda anlasilan oki ps3un gucune anca yetisecek dunyanin en cok satan konsolu wii telefonuda iphone beyin bedava beyler
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Batuist 7 yıl
1080p çözünürlükte oyun oynatma iddiasında bulunan bir konsol çok ciddi bir donanımla gelmesi gerekir ki günümüz en güçlü konsolu PS3 bile 720p oyunlara sahip.. Ama wii'nin oyunlardaki grafik anlayışına baktığımızda çokta imkansız gibi durmuyor.. K_None adlı arkadaş aslında doğru söylemiş ama kimin yarasına basmışsa o da eksiyi basmış.. Hep diyorum şu forumda doğruları söylemeyin kötüde olsa pohpohlayın ki artılarınız artsın kimse size muhalefet olmasın.. yoksa işin gücün yoksa iki veletten laf işit...
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DH Misafiri 7 yıl
ARM Cortex A15 Koysalar + 28 nm de bir GPU olmaz mı?
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konix 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

ARM Cortex A15 Koysalar + 28 nm de bir GPU olmaz mı?

O zaman Nintendo olmazdı
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K_None 7 yıl
Bol çekirdeklisinden çift Xeon koysunlar bence neredeyse kutu ve kürelerden oluşan karakterlerin bowling, tenis filan oynaması için. O grafiklerle dahi 1080p oynatamayan cihazı(daha doğrusu platformu) anca o paklar.
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