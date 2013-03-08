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Nissin, Di700 tepe flaşın teknik özellikleri ve çıkış tarihi belli oldu

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Nissin, Di700 tepe flaşın teknik özellikleri ve çıkış tarihi belli oldu
Ürettiği başarılı aydınlatma ürünleri ile tanıdığımız Nissin'in Di700 ismine sahip yei tepe flaş modelinin, teknik özellikleri ve çıkış tarihi belli oldu.
Nissin'in yeni tepe flaş modeli olacak olan Nissin Di700, firmanın hali hazırda piyasada olan Di866 Mark 2 modelinin altında yer alacak. 40x75x115mm boyutlara ve pilleri olmadan 350 gram ağırlığa sahip olan flaş, 50 kılavuz numarasına ve 24-200mm yakınlaştırma sağlayan kafa yapısına sahip. Kendi sınıfında üzerinde harici güç kaynağına bağlantı yuvası içeren tek model olan Di700, 1/8000 perde hızına kadar senkronizasyon yapılmasına imkan sağlıyor ve hareketli kafa yapısına sahip.
Nikon i-TTL, Canon E-TTL, E-TTL II ve Sony'nin ADI/P-TTL otomatik flaş ölçüm yeteneklerine de sahip olan Nissin Di700 ayrıca, 5,600k renk sıcaklığına, flaş gücüne göre 0.1 ile 4 saniye yeniden dolum süresine, 200 ile 1500 arası flaş çekim sayısına ve kablosuz kullanma özelliklerine sahip. 
Kullanıcılara güzel özellikler sunan Nissin Di700 tepe flaş, Nisan ayında satışa çıkıyor. Ürünün fiyatı ise henüz açıklanmadı. 
http://www.ephotozine.com/article/nissin-di700-flash-gun-to-launch-soon-21532 

http://www.ephotozine.com/article/nissin-di700-flash-gun-to-launch-soon-21532 Yorum Yaz
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