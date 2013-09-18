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Nokia, 22 Ekim'de bir etkinlik düzenliyor

5 yıl
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20
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia, 22 Ekim'de bir etkinlik düzenliyor

11 Haziran tarihinde Lumia 1020 modelinin global lansmanını yapan Nokia, yıl sonuna doğru büyük bir etkinliğin de müjdesini vermişti. Tüm görüşler 6 inçlik Lumia modelinin bu etkinlikte tanıtılacağı noktasında birleşirken, kesin bir tarih beklenmeye başlamıştı.

Nokia'nın 26 Eylül tarihinde bir etkinlik düzenleyeceğine dair dökümanlar internete sızdıktan sonra bir erteleme sözkonusu olabileceği gündeme gelmişti. Sonrasında Nokia'nın resmi daveti ufukta göründü.

Nokia'nın sonraki büyük etkinliği 22 Ekim tarihinde yapılacak ve muhtemelen Lumia 1520 modeli bu etkinlikte tanıtılacak. Etkinliğin ertelenmesinin sebebi ise Microsoft'un Windows Phone 8 GDR3 güncellemesini tam olarak hazır hale getirmesi. GDR3 güncellemesi ile Windows Phone cihazlarında Full HD ekran ve 4 çekirdekli işlemciler mümkün hale gelecek.

Nokia'nın Lumia 1520 modelinde de 6 inçlik Full HD bir ekrana yer vermesi bekleniyor. Ayrıca Snapdragon ailesinden güçlü bir 4 çekirdekli işlemci, 2GB RAM, 20MP çözünürlükte PureView 2. nesil kamera şeklinde diğer özellikler de olacak. 

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flexii_87 5 yıl en beğenilen
Umarim nokia ismini cope atmazlar

ayrica nokia telefonlarinda kullandigi malzeme, kalite, tasarim ve saglamlik hissini devam ettirirler
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okan_cehapelioglu 5 yıl
nokia öne çıkmak istiyorsa fazlasını yapmalı
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Technotronic 5 yıl
bi bakmışız android li telefonlar çıkarmış
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1Kedi7Beni 5 yıl
Aynı donanımlı mini model çıkartsalar 4.5inch falan mini modeli normalinden daha çok satar eminim
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DH Misafiri 5 yıl
Afişten anladığım bizim marketimiz çöp gibin kurak ve ıssız.Ama arayüzümüz yağ gibi akıyor üstende kayabülürsünüz.
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karakaya_o 5 yıl
Ah n95 8gblar n82ler n73ler n81ler n96lar.. Nerden nereye dedirtiyor insana
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matmuhendisi 5 yıl
Hangi nokia
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depeche35 5 yıl
Derdinize bak.. getirmezlerse biz de almayaveririz, ne olmuş yani
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khytr89 5 yıl
Samsung un avantajı da burda işte. Tanıtıldıktan 1 ay sonra tüm ülkelere ihraç ediyorlar.
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DaRKFoRCeS 5 yıl
microsoft kendisini yeni bir marka peşinde olsa idi kesin dibe vurmuştu.Bence Nokia ismi kolay kolay değişmez.Tüketici üzerinde yıllardan beri gelen sağlam bir imajı ne kadar microsoft a satılmış olsada.Lumia ismi ile devam ederlerse rt tablet hikayesine döner işleri.Çünkü algı markanın bilinirliği üzerinedir.
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e-Militarist 5 yıl
Nokia Türkiye dese ki bu cihaz şu tarihte Türkiye'de satılacak. Bekleriz. Bir telefon tanıtılıyor en az 3 ay sonra geliyor Türkiye'ye. 2014'den önce gelmez bu.
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DubSteq 5 yıl
Microsoft ne yapıyr allah aşkına. Bütün yazlım geliştiricilerini tatilemi göndermiş. Hepi topu bi güncelleme yayınlayacak ne kadar uzattı şu işi.
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MK* 5 yıl
1520yi boşver

sağlam donanımlı ince bir 9xx telefonu çıkart daha iyi
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flexii_87 5 yıl en beğenilen
Umarim nokia ismini cope atmazlar

ayrica nokia telefonlarinda kullandigi malzeme, kalite, tasarim ve saglamlik hissini devam ettirirler
1 Yanıt Yanıtla +4
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Basteryus 5 yıl flexii_87
flexii_87

Umarim nokia ismini cope atmazlar

ayrica nokia telefonlarinda kullandigi malzeme, kalite, tasarim ve saglamlik hissini devam ettirirler

Microsoftla olan sözleşmenin 2014'ün ilk çeyreğinde tamamlanacağı söylenmişti yani bu model muhtemelen Nokia ismiyle çıkacak. Tabi ilerisi için, senin de belirttiğin koşullarda devam eder umarım...
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