Nokia, 22 Ekim'de bir etkinlik düzenliyor





11 Haziran tarihinde Lumia 1020 modelinin global lansmanını yapan Nokia, yıl sonuna doğru büyük bir etkinliğin de müjdesini vermişti. Tüm görüşler 6 inçlik Lumia modelinin bu etkinlikte tanıtılacağı noktasında birleşirken, kesin bir tarih beklenmeye başlamıştı.





Nokia'nın 26 Eylül tarihinde bir etkinlik düzenleyeceğine dair dökümanlar internete sızdıktan sonra bir erteleme sözkonusu olabileceği gündeme gelmişti. Sonrasında Nokia'nın resmi daveti ufukta göründü.





Nokia'nın sonraki büyük etkinliği 22 Ekim tarihinde yapılacak ve muhtemelen Lumia 1520 modeli bu etkinlikte tanıtılacak. Etkinliğin ertelenmesinin sebebi ise Microsoft'un Windows Phone 8 GDR3 güncellemesini tam olarak hazır hale getirmesi. GDR3 güncellemesi ile Windows Phone cihazlarında Full HD ekran ve 4 çekirdekli işlemciler mümkün hale gelecek.





Nokia'nın Lumia 1520 modelinde de 6 inçlik Full HD bir ekrana yer vermesi bekleniyor. Ayrıca Snapdragon ailesinden güçlü bir 4 çekirdekli işlemci, 2GB RAM, 20MP çözünürlükte PureView 2. nesil kamera şeklinde diğer özellikler de olacak.