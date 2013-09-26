Nokia 22 Ekim'deki etkinliğinde 6 yeni cihaz tanıtabilir

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Nokia'nın 22 Ekim tarihinde bir etkinlik yapacağına dair gelen ilk resmi bilgilerin ardından yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı.
Nokia'nın Innovation Reinvented adlı etkinliği 22 Ekim tarihinde Abu Dabi'de yapılacak. Yeni cihazların yanında Nokia'nın yeni aksesuarlar da tanıtması bekleniyor.
Kaynaklara göre Nokia'nın bu etkinlikte 6 yeni cihaz tanıtacağı dile getiriliyor. Bu cihazlardan ilki bugüne kadar internete görselleri sızan 6 inçlik Lumia 1520. Full HD ekran ve Snapdragon 800 çözümü barındıran modelin haricinde Sirius kod adlı bir tablet modelinin daha tanıtılacağı konuşuluyor. Bu tablet modeli Lumia 2520 ismini taşıyacak ve 10.1 inçlik Full HD IPS ekran ile Snapdragon 800 işlemcisi barındıracak.
Diğer cihaz ise muhtemelen 5 inçlik Full HD ekrana sahip Verizon operatörü için Lumia 929 olacak. Nokia'nın bunun haricinde 3 yeni Windows Phone cihazı daha tanıtacak. Windows Phone 8 GDR3 güncellemesi taşıyacağı sanılan modellerin orta seviyeye yönelik olacağı ve 4 çekirdekli Snapdragon işlemcilerine sahip olacağı belirtiliyor.
http://www.intomobile.com/2013/09/25/nokia-announce-six-new-devices-nokia-world-event-october-22nd Yorum Yaz Paylaş Tweetle
wp8 hızlı, kamerası güzel, stabil diye yine mutlu olmuştum ama yok. bunlardan yol olmaz.
zerre kadar donanım koysa fiyatı uçuruyor yine. yok nokia sen akıllanmadın.
yazılımdan filan batmadın sen , 10 mhz 10 mhz işlemci, 64 mb ram arttırıp yeni model cıkardığından battın.
yine nefretimi kazanmaya başladı yahu bunlar.
Sızıntı kaynağı evleaks tarafından Nokia World etkinliğinde tanıtılması beklenen cihazların listesi yayınlandı. Belirtilenlere göre Glee kod adlı müzik odaklı telefon lumia 525 olacak. Verizon için üretilen Lumia 929 ise listede yer almıyor.
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