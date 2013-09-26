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Nokia 22 Ekim'deki etkinliğinde 6 yeni cihaz tanıtabilir

5 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia 22 Ekim'deki etkinliğinde 6 yeni cihaz tanıtabilir

Nokia'nın 22 Ekim tarihinde bir etkinlik yapacağına dair gelen ilk resmi bilgilerin ardından yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Nokia'nın Innovation Reinvented adlı etkinliği 22 Ekim tarihinde Abu Dabi'de yapılacak. Yeni cihazların yanında Nokia'nın yeni aksesuarlar da tanıtması bekleniyor. 

Kaynaklara göre Nokia'nın bu etkinlikte 6 yeni cihaz tanıtacağı dile getiriliyor. Bu cihazlardan ilki bugüne kadar internete görselleri sızan 6 inçlik Lumia 1520. Full HD ekran ve Snapdragon 800 çözümü barındıran modelin haricinde Sirius kod adlı bir tablet modelinin daha tanıtılacağı konuşuluyor. Bu tablet modeli Lumia 2520 ismini taşıyacak ve 10.1 inçlik Full HD IPS ekran ile Snapdragon 800 işlemcisi barındıracak.

Diğer cihaz ise muhtemelen 5 inçlik Full HD ekrana sahip Verizon operatörü için Lumia 929 olacak. Nokia'nın bunun haricinde 3 yeni Windows Phone cihazı daha tanıtacak. Windows Phone 8 GDR3 güncellemesi taşıyacağı sanılan modellerin orta seviyeye yönelik olacağı ve 4 çekirdekli Snapdragon işlemcilerine sahip olacağı belirtiliyor.

http://www.intomobile.com/2013/09/25/nokia-announce-six-new-devices-nokia-world-event-october-22nd Yorum Yaz
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General. 5 yıl en beğenilen
4 çekirdekli Snapdragon işlemci ve Wp8 Android ayvayı yedi
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The Holy Alpaca 5 yıl
Nokia çok sağlam cihazlar çıkartmaya başladı son dönemde, piyasada hak ettiği yerlere geri dönmesi yakındır.
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pcheveslisi 5 yıl
Kesinlikle bu başarının arkasında Microsoft var NOKIA nokia olalı bu çözümleri getirmemişti
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1 Avatar
Deli333 5 yıl
valla nokia birşey tanıtmasın yine.

wp8 hızlı, kamerası güzel, stabil diye yine mutlu olmuştum ama yok. bunlardan yol olmaz.

zerre kadar donanım koysa fiyatı uçuruyor yine. yok nokia sen akıllanmadın.

yazılımdan filan batmadın sen , 10 mhz 10 mhz işlemci, 64 mb ram arttırıp yeni model cıkardığından battın.

yine nefretimi kazanmaya başladı yahu bunlar.
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BurakTNS 5 yıl
2006dan beri telefonum hala nokia
forever nokia !

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xconnect 5 yıl
Bir tespit: Nokia battı, satıldı, el değiştirdi, microsoft iç etti, Ajan girdi, değeri düşürüldü... Gibi haber, yorum ve söylentiler en azından bu yılı için WP8 ve Nokia markası için durgun geçeceğe benziyor. Bu yıl büyük bir sıçrama olacağını düşünmüyorum.
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Bay H 5 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Sızıntı kaynağı evleaks tarafından Nokia World etkinliğinde tanıtılması beklenen cihazların listesi yayınlandı. Belirtilenlere göre Glee kod adlı müzik odaklı telefon lumia 525 olacak. Verizon için üretilen Lumia 929 ise listede yer almıyor.
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amönyak 5 yıl Bay H
Yeni modelmıkarsa kıfur ederim
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LilTunechi 5 yıl
Microsoft ele geçirdiği için büyük bir atak başlatıp androidi sarsacaklar apple dahi önemli bir yüzde kaybedebilir
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Silent Guardian 5 yıl
Nokia Fan'ı arkadaşlarımız eksileyip geçsinler,hakaret etmenin alemi yok.Satış rakamlarından tüketicinin sevip sevmediği belli oluyor.
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Silent Guardian 5 yıl
Uygulamasız bi marketle ve o dandik arayüzüyle Android'i zor bitirir biraz.
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Fear of the Dark 5 yıl Silent Guardian
Silent Guardian

Uygulamasız bi marketle ve o dandik arayüzüyle Android'i zor bitirir biraz.

Dandik arayüz mü?
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Master_Evil 5 yıl Silent Guardian
Silent Guardian

Uygulamasız bi marketle ve o dandik arayüzüyle Android'i zor bitirir biraz.

+1
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agestis 5 yıl Silent Guardian
Ya wp' ye bok atanlar kaç kez kullandınız?
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DaRKFoRCeS 5 yıl
Tabletlerini incelemek isterim şahsen.
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BekleGeliyorum 5 yıl
Hepimizin Nokia ya karşı az çok sempatisi vardır şahsen ben daha iyi bir konumda olmasını isterim.
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alp0007 5 yıl
Pasolvon
1520 cok memnun oldugum note2me veda etmemi saglayabilir. Beklemedeyim.

bende
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pcheveslisi 5 yıl
Kesinlikle bu başarının arkasında Microsoft var NOKIA nokia olalı bu çözümleri getirmemişti
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