Nokia 22 Ekim'deki etkinliğinde 6 yeni cihaz tanıtabilir





Nokia'nın 22 Ekim tarihinde bir etkinlik yapacağına dair gelen ilk resmi bilgilerin ardından yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı.





Nokia'nın Innovation Reinvented adlı etkinliği 22 Ekim tarihinde Abu Dabi'de yapılacak. Yeni cihazların yanında Nokia'nın yeni aksesuarlar da tanıtması bekleniyor.





Kaynaklara göre Nokia'nın bu etkinlikte 6 yeni cihaz tanıtacağı dile getiriliyor. Bu cihazlardan ilki bugüne kadar internete görselleri sızan 6 inçlik Lumia 1520. Full HD ekran ve Snapdragon 800 çözümü barındıran modelin haricinde Sirius kod adlı bir tablet modelinin daha tanıtılacağı konuşuluyor. Bu tablet modeli Lumia 2520 ismini taşıyacak ve 10.1 inçlik Full HD IPS ekran ile Snapdragon 800 işlemcisi barındıracak.





Diğer cihaz ise muhtemelen 5 inçlik Full HD ekrana sahip Verizon operatörü için Lumia 929 olacak. Nokia'nın bunun haricinde 3 yeni Windows Phone cihazı daha tanıtacak. Windows Phone 8 GDR3 güncellemesi taşıyacağı sanılan modellerin orta seviyeye yönelik olacağı ve 4 çekirdekli Snapdragon işlemcilerine sahip olacağı belirtiliyor.

http://www.intomobile.com/2013/09/25/nokia-announce-six-new-devices-nokia-world-event-october-22nd