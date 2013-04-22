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Nokia 24 Nisan'da yeni bir ürün tanıtacak

6 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia 24 Nisan'da yeni bir ürün tanıtacak

Lumia 928 adlı yeni modeli ile ilgili farklı kaynaklardan görsellerin internete paylaşıldığı Nokia'nın 15 Mayıs tarihinde bu yeni modelini tanıtacağı konuşuluyor. Firmanın 24 Nisan'da yeni bir ürün daha tanıtacağı ortaya çıktı.

Resmi blogdan yapılan duyuruya göre, Çarşamba günü gerçekleşecek bir soru cevap oturumunda Nokia, özel bir konuk ile birlikte yeni bir modelin tanıtımını yapacak. Duyuruda bir de ipucu mahiyetinde görsel paylaşılmış.

Görselde sarı renkli bir tuş takımının sol alt köşesi göze çarparken, bir de sarı renkli çerçeveye sahip ekranın sağ üst köşesi yer alıyor. Tahminler Nokia'nın Asha serisine ait yeni bir model veya bağımsız bir giriş seviyesi S40 modeli tanıtacağı yönünde. Bunun iddialı bir model tanıtımı olmasına ise ihtimal verilmiyor.

http://conversations.nokia.com/2013/04/22/whats-up-at-nokia/ Yorum Yaz
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mehmetoguzderin 6 yıl
N-GAGE lütfen
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zultaran 6 yıl
Telefon tanıtıldı Ayşa 210 :)
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IMPEDIMENTA 6 yıl
aşa'yı ayşa diye mi okuyorsun ?
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EKONOMI$T 6 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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astegon 6 yıl
Çıka çıka Asha 210 çıktı. Ama bir iddaya göre 46 saat standby var cihazda.


Fotoğraf makinesi değil (2 MP)

Çift sim seçeneği de var.

facia bir internal memory var (64 MB) ama 32 GB SDCARD desteği var.

Üzerinde facebook ve/veya whatsup tuşu var. Enteresan olmuş

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Ürünün çıkış fiyat tahmini: 75 dolar civarında. Bu TR için 300-400 seviyesinde olacaktır.


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mstfckmk 6 yıl
met@lrock
mstfckmk5800dan sonra kaliteli ses veren bir telefon olsun artık.
kaliteli sesmi dedin bence yüzyılın hatası o telefon

diğer yönleri için doğru ama ben 5800 daki ses kalitesini hiç bir telefonda göremiyorum. hepsi mono hoparlör. gerçi son çıkan htc one'ı inceleme fırsatım olmadı belki onun ses kalitesi de iyidir
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taylankurt91 6 yıl
Windows telefonlara genel olarak olumlu bakıyorum ama sistem 4 çekirdek ve 1080p ye wp7 ile destek vermesi gerekiyordu. O düzey telefonlar çıkacağından degil belki ama Windows ileriye dönük düşünmüyor Htc nin Full HD telefon projesi yattı mesela.Lumia 920 WP8 i bekledi geç çıktı aynı şey bu yıl ki telefonlar içinde olacak gibi, GDR3 güncellemesini bekleyecek Firmalar.
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met@lrock 6 yıl
mstfckmk
5800dan sonra kaliteli ses veren bir telefon olsun artık.

kaliteli sesmi dedin bence yüzyılın hatası o telefon
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violiniist 6 yıl
Eğer Galaxy Pro tarzı WinPhone 8 işletim sistemli bir telefon yaparlarsa düşünmeden alırım,çok güzel olur.
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RevivaL 6 yıl
bugun tanıtsalarmiş ya
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Guest-334F3CF19 6 yıl
Güzel bir ürün çıksa
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mstfckmk 6 yıl
5800'dan sonra kaliteli ses veren bir telefon olsun artık.
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FRAPS 6 yıl
Ben tuşlu telefonları seviyorum , şöyle eskilerde ki gibi üst düzey bir tuşlu telefon çıksa güzel olur.Ön kısmında büyük ekranlı tuşlu bir telefon olup birde şarjı uzun gidiyorsa tam bana göre olacaktır. Herkes dokunmatik sevmez , nereden geldiğinizi iyi bilin
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Aeronautical Engineer 6 yıl
Haydi hayırlısı
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Virtual Reality 6 yıl
Windows 8 beklenen sıçramayı gerçekleştirmeyince, Symbianlı bir tablet tanıtmasın şimdi, batık şirket Nokia :)):):)
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Strazburg 6 yıl
İnşallah kamerasız müzik çalarlı bir model tanıtır.
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dirty gangbanger 6 yıl
Nokia ne yaptığını biliyor mu ki
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