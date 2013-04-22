Nokia 24 Nisan'da yeni bir ürün tanıtacak

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Lumia 928 adlı yeni modeli ile ilgili farklı kaynaklardan görsellerin internete paylaşıldığı Nokia'nın 15 Mayıs tarihinde bu yeni modelini tanıtacağı konuşuluyor. Firmanın 24 Nisan'da yeni bir ürün daha tanıtacağı ortaya çıktı.
Resmi blogdan yapılan duyuruya göre, Çarşamba günü gerçekleşecek bir soru cevap oturumunda Nokia, özel bir konuk ile birlikte yeni bir modelin tanıtımını yapacak. Duyuruda bir de ipucu mahiyetinde görsel paylaşılmış.
Görselde sarı renkli bir tuş takımının sol alt köşesi göze çarparken, bir de sarı renkli çerçeveye sahip ekranın sağ üst köşesi yer alıyor. Tahminler Nokia'nın Asha serisine ait yeni bir model veya bağımsız bir giriş seviyesi S40 modeli tanıtacağı yönünde. Bunun iddialı bir model tanıtımı olmasına ise ihtimal verilmiyor.
http://conversations.nokia.com/2013/04/22/whats-up-at-nokia/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Fotoğraf makinesi değil (2 MP)
Çift sim seçeneği de var.
facia bir internal memory var (64 MB) ama 32 GB SDCARD desteği var.
Üzerinde facebook ve/veya whatsup tuşu var. Enteresan olmuş
Ürünün çıkış fiyat tahmini: 75 dolar civarında. Bu TR için 300-400 seviyesinde olacaktır.
diğer yönleri için doğru ama ben 5800 daki ses kalitesini hiç bir telefonda göremiyorum. hepsi mono hoparlör. gerçi son çıkan htc one'ı inceleme fırsatım olmadı belki onun ses kalitesi de iyidir
kaliteli sesmi dedin bence yüzyılın hatası o telefon
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